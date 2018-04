Nepričakovan udarec za Liverpool pred tekmo leta

Željko Buvač začasno zapustil Liverpool

Nogometni tabor Liverpoola se vneto pripravlja na sredino gostovanje v Rimu, kjer bo skušal zadržati prednost s prve polfinalne tekme lige prvakov proti Romi (5:2) in si po 11 letih zagotoviti nastop v velikem finalu. Strateg Jürgen Klopp se bo najpomembnejše naloge, odkar je trener rdečih, nepričakovano lotil brez pomoči dolgoletne desne roke, saj bo njegov pomočnik Željko Buvač zaradi osebnih razlogov, ki jih klub ne želi deliti z javnostjo, za nekaj tednov zapustil klop Liverpoola.

Željko Buvač je desna trenerska roka Jürgena Kloppa vse od leta 2001. Nekateri angleški mediji namigujejo, da bi lahko njegov izostanek pomenil skorajšnje slovo od Anfielda. Nogometaši Liverpoola so novico o odsotnosti Buvača izvedeli na nedeljskem treningu. Foto: Reuters

Liverpool, ki v ligi prvakov brani čast angleškega klubskega nogometa in je na dobri poti, da si zagotovi nastop v finalu (26. junija na Olimpijskem štadionu v Kijevu), bo v sredo v Rimu branil visoko prednost. Karizmatični strateg Jürgen Klopp bo imel na igrišču na voljo skoraj najmočnejšo zasedbo (pogrešal bo poškodovanega Alexa-Oxlada Chamberlaina, ki je že končal sezono), na klopi pa bo drugače.

Tam bo pogrešal dolgoletnega sodelavca Željka Buvača, 56-letnega nekdanjega nogometaša iz BiH. S Kloppom je stkal prijateljstvo v Mainzu, kjer sta si delila slačilnico, nato pa združila moči še v trenerski vlogi.

Vzel si je nekajtedenski počitek

Jeseni je Liverpool s Kloppom in Buvačem na klopi gostoval v Ljudskem vrtu. Liverpool je napolnil mrežo Maribora s 7:0. Foto: Urban Urbanc/Sportida Buvač je njegov pomočnik že 17 let. Pomagal mu je pri Mainzu in Borussii Dortmund, nato pa se skupaj z njim odpravil še v Liverpool, kjer v tej sezoni, v kateri sta se predstavila tudi slovenskim ljubiteljem nogometa v Ljudskem vrtu, pišeta rdečo evropsko pravljico.

Buvač si je po poročanju otoških medijev zaradi osebnih razlogov, ki jih klub v spoštovanju njegove pravice do zasebnosti noče deliti z javnostjo, z dovoljenjem vodstva Liverpoola vzel nekajtedenski počitek. Tako ga v sredo ne bo na klopi rdečih, ko bo Liverpool gostoval na Olimpijskem štadionu v Rimu, kjer je v četrtfinalu lige prvakov favorizirana Barcelona doživela hud udarec in po porazu z 0:3 izpadla iz tekmovanja.

Buvač in Klopp sta leta 2013 popeljala Borussio Dortmund v finale lige prvakov, kjer je v napetem srečanju izgubila proti Bayernu. Foto: Reuters

Če bi Roma ponovila podvig in z enakim rezultatom nadigrala še Liverpool, bi v finalu lige prvakov zaigrali sinovi volkulje. Če pa italijanskemu predstavniku ne bo uspelo, se bo v sklepnem dejanju lige prvakov z boljšim iz drugega polfinalnega para med Realom in Bayernom (Madridčani so prvo tekmo v Münchnu dobili z 2:1) pomeril Liverpool.

Takrat najverjetneje na klopi že z Buvačem, ki je leta 2013 opravljal vlogo selektorja zasedbe Republike Srbske. To za stratega, ki se je v obdobju Jugoslavije dokazoval v dresu banjaluškega Borca, ne bi bil prvi finale lige prvakov. Leta 2013 je z Borussio Dortmund na Wembleyju izgubil proti Bayernu.