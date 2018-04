V živo: Velik dan za edinega Slovenca v premier league, Liverpool razočaral, Chelsea vodi

Nogometaši Liverpoola, ki bodo v sredo branili čast angleškega klubskega nogometa v Rimu in skušali na povratnem polfinalnem dvoboju lige prvakov proti Romi obdržati prednost s prve tekme (5:2), so v uvodnem srečanju 36. kroga le remizirali proti Stoke Cityju. S tem so zapravili priložnost, da bi na drugem mestu prehiteli Manchester United.

Egipčan Mohamed Salah je prekinil niz. Prvič po koncu decembra 2017 se na domači tekmi rdečih ni znašel na seznamu strelcev. Najlepšo priložnost za zadetek je zapravil v 5. minuti.

Huddersfield Town je doma izgubil proti Evertonu (0:2) in se znašel v težavah, saj je njegova prednost pred klubi, ki jim preti izpad, vse manjša. Dvoboj je prvič v tej sezoni s klopi za rezervne igralce spremljal Jan Gorenc Stanković. Mladi slovenski branilec, ki se je že udeležil priprav s člansko izbrano vrsto, je zaradi hude poškodbe kolena počival leto dni. Če bo edini slovenski nogometni legionar v najvišjem klubskem razredu na Otoku do konca sezone dočakal priložnost, bo nastopil prvič v premier league.

👀 Great to have Jon Gorenc Stanković back in #htafc’s match day squad for the first time since his knee injury



Welcome back Jon! (DTS) pic.twitter.com/ACx7zWj0JG