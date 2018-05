Izjemni Zahović Maribor ohranil med živimi, prvak bo znan v nedeljo

Razlika med Olimpijo in Mariborom tudi po predzadnjem, 35. krogu Prve Lige Telekom Slovenije ostaja dve točki, kar pomeni, da bomo prvaka dobili v nedeljo. Zmaji so v Stožicah brez večjih težav premagali Krško (2:0), svoj del naloge pa so na krilih izjemnega Luka Zahovića (trije zadetki) opravili tudi prvaki, ki so v štajerskem derbiju razbili Celjane (4:0). Vse je odprto tudi v boju za četrto mesto in boju za obstanek. V nedeljo bo vroče in napeto.

Olimpija je tekmo v Stožicah začela odločno in že od vsega začetka začela oblegati vrata Krčanov. Mladi vratar Krškega Žiga Frelih je bil po nekaj strelih še na mestu, v 12. minuti pa je bil nemočen. Po veliki napaki obrambe je Rok Kronaveter suvereno zadel za 1:0. Mariborčan v dresu Olimpije v drugem polčasu še povišal prednost zmajev. Zadel je z bele točke in poskrbel, da se je Olimpija sprehodila do nove zmage.

Vijolice se ne dajo, hat-trick Zahovića

Luka Zahović je zdaj najboljši strelec lige. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Odločitev o prvaku še ni padla, saj so aktualni prvaki v Celju visoko zmagali.

Maribor je v Celje odpotoval po zmago in svoje delo opravil z odliko. V 30. minuti je vijolične po podaji Amirja Derviševića v vodstvo popeljal Saša Ivković, pet minut pozneje pa je za še višjo prednost poskrbel vroči Luka Zahović.

Zahović je v drugem delu zadel še dvakrat in z novim hat-trickom skočil na sam vrh lestvice najboljših strelcev. Za sabo je pustil soigralca Marcosa Tavaresa in Mateja Poplatnika. Oba imata zdaj dva zadetka manj.

Slovo velikega napadalca, Ankaran v dvojnih škripcih

Miran Burgić se poslavlja pri 33 letih. Na zadnji tekmi je zabil dva zadetka. Foto: Vid Ponikvar V Novi Gorici je bilo vse v znamenju nogometnega slovesa nekdanjega slovenskega reprezentanta in dolgoletne vrtnice Mirana Burgića. V prvi slovenski ligi, v kateri je v tej sezoni nastopil le na osmih tekmah in zabil en gol, je zbral kar 167 nastopov in zabil 52 golov.

Legendarnemu napadalcu so pripravili veličasten sprejem in se mu zahvalili za vse zasluge. Navijači pa so bili zadovoljni tudi po tekmi, saj so njihovi ljubljenci visoko, s 4:1 premagali Ankaran, ki bo v zadnjem krogu potreboval zmago nad Aluminijem in upati še na pomoč knapov iz Velenja.

Rudar blizu Evrope, Triglav blizu kvalifikacij za ostanek

Triglav še ni varen. Foto: Žiga Zupan/Sportida V boju za Evropo vztraja poleg Celja in Gorice tudi Rudar. Velenjčani so po zmagi nad Aluminijem v najboljšem položaju. V zadnjem krogu proti Triglavu potrebujejo le eno točko in četrto mesto bo njihovo.

V Kranju si je Triglav že danes zagotoviti obstanek, a jim tega razpoložene Domžale niso dopustile in visoko zmagale z 4:0. Kranjčani kljub vsemu ohranjajo dve točki prednosti pred Ankaranom, a vse bi padlo v vodo, če bi na zadnji tekmi proti Rudarju ostali praznih rok, Primorci pa bi premagali nemotivirani Aluminij.

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Golrazlika Točke 1. Olimpija 35 23 10 2 60:16 79 2. Maribor 35 23 8 4 74:28 77 3. Domžale 35 22 6 7 77:30 72 4. Rudar 35 15 5 15 50:48 50 5. Celje 35 13 8 14 55:51 47 6. Gorica 35 14 5 16 40:46 47 7. Krško 35 9 7 19 36:60 34 8. Aluminij 35 8 9 18 39:61 33 9. Triglav 35 6 7 22 28:67 25 10. Ankaran 35 4 11 20 31:83 23