Čustveno v Novi Gorici, slovo Burgića in visoka zmaga vrtnic

Gorica se je po svojem uspešnem obdobju in manj uspešnih nastopih Celja in Rudarja vrnila v boj za uvrstitev v kvalifikacije za evropsko ligo, v dvoboju proti Ankaranu je za podaljšanje upanja potrebovala zmago. Tri točke je v boju za obstanek potreboval tudi Ankaran, zato ni čudno, da sta obe ekipi igrali odprto.

A učinkovitejši so bili gostitelji, ki so tako pripravili lepo darilo Miranu Burgiću za zadnjo odigrano tekmo v Novi Gorici. Nekdanji reprezentant, ki bo v pokoj odšel po gostovanju v Mariboru v zadnjem krogu, ima tudi sam veliko zaslug, da se je od goriških navijačev poslovil z zmago, saj je v drugem polčasu, ki je povsem pripadel njegovi ekipi, prispeval dva gola in asistenco.

Dvoboj v Novi Gorici se je začel s kratko slovesnostjo ob Burgićevem slovesu, kar je gostitelje očitno dodatno motiviralo. Že v prvem resnem napadu so prišli do vodstva, ko je Uroš Celcer z leve strani poslal žogo v kazenski prostor, gostujoča obramba je reagirala nespretno, kar je v gneči iz neposredne bližine kaznoval Leon Marinič.

Kot da bi se gostitelji z rezultatom zadovoljili, so v nadaljevanju prepustili rahlo pobudo gostom, toda igra se je v glavnem ovijala na sredini terena. V 26. minuti bi lahko domači vodstvo povišali, ko je Bede Amarachi Osuji v kazenskem prostoru našel slavljenca Burgića, a je ta zadel le zunanji del mreže.

Natančnejši je bil na drugi strani štiri minute pozneje Vedran Gerc, katerega strel od daleč je končal v desnem spodnjem kotu vratarja Grege Sorčana.

Gosti so tudi po golu nadaljevali s pritiskom, v zaključku prvega polčasa pa imeli priložnost, da na odmor odidejo s prednostjo. Najprej je Sorčan žogo po prostem strelu Čazima Suljića odbil v kot, po podaji s strani pa se je na to v ugodnem položaju znašel Matej Zemljak, toda po njegovem poskusu je žogo z golove črte odbil Dejan Žigon.

Napadi Ankarančanov so se nadaljevali tudi po prihodu iz slačilnic. Gerc je po podaji Erika Glihe streljal čez gol, kar ni uspelo Ankarančanom, je uspelo Goričanom. V 55. minuti je najprej Žiga Lipušček zadel prečko, odbito žogo pa je v gol potisnil Burgić.

To je bil le začetek simultanke zasavskega napadalca v novogoriškem dresu. Po dveh zapravljenih priložnosti njegovih soigralcev, mimo gola sta streljala Osuji in Žigon, je Burgić najprej z desne strani lepo zavrnil žogo do Jana Humarja, ki mu ni bilo težko premagati Primoža Bužana, nato pa še enkrat sam premagal ankaranskega vratarja in ob aplavzu domačega občinstva odšel v slačilnico.

Novogoričani bodo v zadnjem, 36. krogu v nedeljo gostovali v Mariboru, Ankarančani pa bodo gostili Aluminij.