Domžalčani se požvižgajo na boj za obstanek in meljejo naprej

Kranjski nogometaši so kljub porazu proti Domžalam ostali na devetem mestu prvenstvene lestvice in dve točki pred zadnjeuvrščenim Ankaranom. Zadnji krog bo tako odločil, kdo bo šel v kvalifikacije za obstanek v ligi in kdo bo izpadel v nižji rang tekmovanja. Domžale so si že pred tem zagotovile tretje mesto in tekmovanje v Evropi.

Domžalčani so poletno začeli tekmo in si že v uvodnih dvajsetih minutah pripravili nekaj priložnosti, pri večini akcij pa je sodeloval Jamajčan Shamar Nicholson. Ta je v 23. minuti dosegel prvi zadetek na tekmi. Marko Alvir je na robu kazenskega prostora podal do Adama Gnezde Čerina, ki je poslal predložek na drugo vratnico, kjer je visoko skočil Nicholson in z glavo matiral nemočnega Elvisa Džafića.

Vodstvo je kmalu po začetku drugega dela igre povišal Denis Tubić; v 48. minuti je Alvir preigraval na desni strani kazenskega prostora domačih in nato podal do Nicholsona. Ta je poslal izvrstno podajo pred gol, kjer je Tubić z glavo žogo tik pred črto usmeril v mrežo.

Gnezda Čerin je v 63. minuti prišel do žoge na sredini igrišča, stekel proti vratom gostov in z okrog 25 metrov poslal po tleh močan strel, žoga pa je zadela Roka Elsnerja, presenečeni Džafić pa je ni uspel zadržati v rokah.

Tako sta se dotlej med strelca vpisala dva člana mladinskega moštva Domžal. Gostje so imeli na igrišču tri člane mlade vrste, kot zadnji je v 68. minuti nekoliko poškodovanega Tubića zamenjal Blaž Urh in doživel prvoligaški krst. Prav Urh pa je v drugi minuti sodniškega dodatka lepo sprejel žogo in ušel prepovedanemu položaju ter nato matiral Džafića.

Kranjčani bodo v zadnjem, 36. krogu v nedeljo gostovali v Velenju in imajo še možnost za obstanek v ligi, Domžalčani pa bodo gostili Olimpijo na derbiju, ki bo odločal o prvaku države.