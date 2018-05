Lažje od pričakovanj: prvaki na krilih Zahovića ponižali Celjane

Tako kot so napovedovali, so Mariborčani odločno šli na tekmo v Celju in zanesljivo zmagali ter obdržali možnosti za nov naslov prvaka. Junak tekme je bil s tremi zadetki Luka Zahović, ki bo tako tudi na zadnji prvenstveni tekmi močan adut mariborske ekipe v domačem dvoboju z Gorico. Maribor za vodilno Olimpijo še vedno zaostaja za dve točki.

Mariborčani so bili v prvem polčasu boljši tekmec od Celjanov in tudi dobili ta del igre. Čeprav sta pri domačih nekajkrat poskušala Dario Vizinger in Požeg Vancaš, pa nista bila posebej nevarna za Jasmina Handanovića.

Na drugi strani je Maribor prvič resno ogrozil vrata Metoda Jurharja v 18. minuti, ko je Luka Zahović podal z desne, z glavo je neoviran streljal Marcos Tavares, a zadel le vratnico. V 30. minuti pa so izbranci Darka Milaniča povedli, potem ko je Amir Dervišević podal s prostega strela z leve strani, iz bližine pa je zadel Saša Ivković.

Pet minut pozneje je vodstvo gostov podvojil Zahović, potem ko je lepo prišel do strela in zadel s 15 metrov. To je bil že njegov 16. zadetek v sezoni. V 43. minuti je bil blizu novega zadetka gostov Dervišević, ki je močno sprožil od daleč in zadel prečko.

Čeprav so drugi polčas nekoliko bolje začeli Celjani, pa so Mariborčani povišali prednost v 60. minuti. Dare Vršič je najprej zadel vratnico, odbito žogo je z glavo do Zahovića podaljšal Marcos Tavares, Zahović pa je nato z glavo žogo poslal v nebranjeno mrežo in s 17. zadetkom v sezoni prevzel vodstvo na lestvici strelcev.

Svojega 18. in tretjega na tekmi je dosegel že v 69. minuti, ko je unovčil podajo Dina Hotića za hrbet domače obrambe. V 72. minuti je bil blizu zadetka tudi Jan Mlakar, a z dobrih desetih metrov zadel vratnico. Že v sodniškem dodatku je na drugi strani Rudi Požeg Vancaš z roba kazenskega prostora meril previsoko.

Celjani bodo v zadnjem, 36. krogu v nedeljo gostovali v Krškem, Maribor pa bo gostil Gorico.