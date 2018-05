Olimpija zmagala in se še bolj približala naslovu

Ljubljančani, ki so tokrat igrali brez kaznovanih Daria Čanađije in Abassa Issaha, so svoje delo danes opravili po pričakovanjih in premagali Krško, kljub temu pa (še) ne smejo slaviti, saj so zmagali tudi tekmeci iz Maribora, ki tako pred zadnjim krogom še vedno zaostajajo le dve točki.

Ljubljančani so v prvem polčasu popolnoma prevladovali, sprožili proti vratom gostov veliko strelov, med njimi Rok Kronaveter v šesti minuti, ko je branil Žiga Frelih, v deveti je isti igralec dobro izvedel prosti strel, a je Marko Krajcer pred golovo črto žogo odbil z glavo, prav Kronaveter pa je bil v 12. minuti strelec prvega ljubljanskega zadetka, ko je po podaji Ricarda Alavesa s in slabem posredovanju Krajcerja sam prišel pred Freliha in ga ukanil.

Tudi v nadaljevanju je Olimpija poskušala, streljala, a predvsem Leon Benko je zapravil nekaj poskusov iz bližine (20., 25., 31. minuta), za nameček pa sta bila za njim neuspešna še Alves v 33. minuti, ko je bil povsem sam, a slabo zadel žogo v bližini vrat, in Kronaveter v 33. minuti, ko je poskusil iz bližine, a je izvrstno posredoval Frelih.

V 66. minuti so Ljubljančani podvojili prednost, ko je Kronaveter unovčil enajstmetrovko, ki jo je s prekrškom nad Stefanom Savićem zakrivil Klemen Šturm. Malce zatem je previsoko meril rezervist Andres Vombergar.

Tudi v nadaljevanju so bili odločnejši domači nogometaši, med drugim je Nik Kapun v 79. minuti žogo poslal v Frelihovo naročje, na drugi strani pa je v 82. minuti enega redkih strelov sprožil David Kovačič, a je bil nenatančen, malce za njim pa je Miljan Škrbić sprožil sploh prvi gostujoči strel v okvir vrat, a je bil Aljaž Ivačič na mestu.

Ljubljančani bodo v zadnjem, 36. krogu v nedeljo gostovali v Domžalah, Krčani pa bodo gostili Celjane.