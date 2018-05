Kaj se mora zgoditi, da Olimpiji (ne) spodleti?

Nogometaši Olimpije so z zmago v Ljudskem vrtu (3:2) storili pomemben korak k osvojitvi državnega naslova. Koliko točk morajo še osvojiti v zadnjih dveh krogih Prve lige Telekom Slovenije, da si zagotovijo novo zvezdico, kakšen scenarij pa bi na vodilni položaj vrnil Maribor?

Matematika kaže, da bi bilo lahko v boju za naslov državnega prvaka pri vrhu razpredelnice Prve lige Telekom Slovenije v zadnjih dveh krogih še kako zanimivo. Olimpija je po zmagi v Mariboru pobegnila vijolicam na dve točki razlike. V dobro voljo je ni spravilo le spoznanje, da je na lestvici ponovno pred vijolicami, ampak tudi zagotovitev boljšega izkupička v medsebojnih srečanjih z Mariborom. Šlo je za las.

Prijetno spoznanje Olimpije

Veselje nogometašev in trenerja Olimpije Igorja Bišćana po razburljivem srečanju v Ljudskem vrtu Foto: Vid Ponikvar Oba večna derbija v tej sezoni sta se v 1. SNL v Stožicah končala brez zmagovalca (0:0 in 1:1), v Ljudskem vrtu pa je jeseni zmagal Maribor (1:0), spomladi pa Olimpija (3:2). Medsebojni dvoboji so tako na prvo žogo postregli z enakovrednim razmerjem, a so Ljubljančani vseeno uspešnejši, saj so v gosteh dosegli več zadetkov od Milaničeve čete. To je zelo pomemben podatek, saj bi lahko odločil v prid Olimpiji, če bi kluba končala sezono z enakim številom točk.

Če bi se to zgodilo, bi Olimpija postala prvak. Takrat bi o prvaku odločalo prav razmerje medsebojnih srečanj v sezoni 2017/18, ne pa skupna razlika v zadetkih, ki je za piko na i v tem trenutku povsem izenačena. Tako pri Ljubljančanih kot Mariborčanih znaša +42 (Olimpija 58:16, Maribor 70:28), kar pa ob koncu sezone ne bo odločilnega pomena, če bi večna tekmeca osvojila enako število točk. Zmaji jih imajo za zdaj v žepu 76, branilci naslova iz mesta ob Dravi pa 74.

Vrhunci večnega derbija v Mariboru:

Zaradi boljšega izkupička v medsebojnih tekmah si lahko Olimpija do konca sezone privošči več od Maribora. V zadnjih dveh krogih mora osvojiti zgolj še štiri točke, seveda ob predpostavki, da bodo nogometaši v vijoličastih dresih v zadnjih dveh nastopih osvojili maksimalno število točk (šest). S kom se bosta pomerila velika tekmeca?

Razpored do konca sezone: Olimpija (76 točk): Krško (doma), Domžale (v gosteh)

Maribor (74 točk): Celje (v gosteh), Gorica (doma)

Maribor bo stiskal pesti za Krško in Domžale

Zlata vredno zmago Olimpiji je v zadnji minuti prinesel Andres Vombergar. Foto: Mario Horvat/Sportida Če bo Olimpija na tekmah s Krškim (v sredo) in Domžalami (prihodnjo nedeljo) osvojila vsaj štiri točke, bo novi slovenski prvak. Ne glede na rezultate Maribora. Če pa si bodo vijolice privoščile nov spodrsljaj, bo pot Ljubljančanov do težko pričakovane lovorike, ki ji lahko konec meseca dodajo pokalno, neprimerno lažja. Morajo le osvojiti vsaj dve točki manj od tistega, kar bodo do konca osvojili Mariborčani.

Zmaji si torej lahko privoščijo še en manjši spodrsljaj. Proti Krčanom ali pa Domžalčanom lahko tudi remizirajo, pa bodo še vedno neulovljivi za Mariborčane. Navijači štajerskega nogometnega ponosa bodo primorani v prihodnjem tednu držati pesti za Krško in Domžale, da presenetijo Olimpiji in jo spravijo na kolena. Ravno za kluba, ki sta v spomladanskem delu osvojila Ljudski vrt in imela prste vmes pri rezultatski krizi vijolic, s katero so prvo mesto prepustile Ljubljančanom.

Olimpija si lahko privošči še manjši spodrsljaj

Navijači Olimpije so v sedmih nebesih. Foto: Vid Ponikvar Izbranci Igorja Bišćana v tem koledarskem letu sploh še niso doživeli poraza. Če bi ga v zadnjem delu prvenstva, bi lahko bilo to usodno za šampionske ambicije zeleno-belih. Največji adut Maribora bodo Domžale. Če bi rumena družina v zadnjem krogu na domačem štadionu ob Kamniški Bistrici, ki bo deležen invazije privržencev Olimpije, premagala zmaje, bi s tem ponudila Mariboru prvovrstno priložnost, da "pet minut pred dvanajsto" poskoči na prvo mesto in prvi prečka ciljno črto prvoligaškega maratona.

Žoga je okrogla, v dozdajšnjem delu prvenstva pa tako pri Olimpiji kot Mariboru ni manjkalo nepričakovanih spodrsljajev. Ljubljanski klub ju je nazadnje v Stožicah doživel proti Gorici in Ankaranu (dvakrat po 0:0). Bi se lahko nadaljeval niz tudi proti Krškemu, ki si je v prvi ligi že zagotovil obstanek in lahko do konca sezone nastopa sproščeno? V nasprotju z Olimpijo, ki bo deležna velikega pritiska in odgovornosti.

Vse prej kot preprosta naloga Maribora

Če bi Maribor v sredo izgubil štajerski obračun v Celju, Olimpija pa doma ostala neporažena s Krškim, bi si Ljubljančani že zagotovili naslov prvaka. Foto: Vid Ponikvar Po drugi strani bo pod izjemnim pritiskom tudi Maribor. V zadnja dva kroga se po bolečem domačem porazu z Olimpijo (2:3) podaja v vlogi zasledovalca. Mora paziti, da do konca sezone osvoji vsaj tri točke več od Ljubljančanov, zato si ne sme privoščiti napake, hkrati pa mora navijati, da bi Krško ali Domžale presenetile favorite.

Naloga bo vse prej kot preprosta, saj se bodo Mariborčani pomerili s Celjani in Novogoričani, ki se potegujejo za četrto mesto. To bi v primeru, če bi Olimpija v finalu pokala Slovenija premagala Aluminij, zadostovalo za preboj v Evropo. Olimpija in Maribor sta si jo (podobno kot tretjeuvrščene Domžale, ki se ne morejo več vmešati v boj za naslov) že zagotovila, vprašanje je le še, kdo bo prvak, kdo pa drugi.

Obeta se torej zaključek, pri katerem bi lahko bilo zanimivo do zadnjih sekund. In nov užitek za nogometne sladokusce, ki so na svoj račun prišli že z mikavnim "evropskim" derbijem.