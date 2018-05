Kronaveter o Mariborčanih: Normalno je, da me nekateri sovražijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

''Po prikazanem bi bil najbolj realen remi, a smo imeli pri koncu več športne sreče,'' je dejal Rok Kronaveter, eden izmed junakov zmage Olimpije nad Mariborom (3:2), s katero so se Ljubljančani znašli v sedmih nebesih, saj se jim kot vodilnim na lestvici nasmiha naslov državnega prvaka. Kot Mariborčan z dresom zmajev je bil v svojem rojstnem mestu ponovno deležen posebnega sprejema.

Večni derbi Prve lige Telekom Slovenije v Ljudskem vrtu je osrečil nogometaše Olimpije. Zmaji so sredi drugega polčasa že zaostajali z 1:2, nato pa zmogli dovolj moči za sladek preobrat. Na 2:2 je po strelu z bele točke izenačil Rok Kronaveter.

''Po zgrešeni 11-metrovki proti Gorici sem čutil večji pritisk, zlasti zaradi tega, ker se je igral derbi za prvaka. Moj načrt je bil, da streljam po sredini. Hvala bogu mi je uspelo. Večinoma vratarji izberejo eno smer, tako da sem razmišljal, da bo tako najboljše,'' je dejal izkušeni Mariborčan, ki je tako prekinil niz dveh zgrešenih kazenskih udarcev Olimpije.

Rok Kronaveter, eden najboljših posameznikov na sobotnem spektaklu v Mariboru, je z bele točke prelisičil Jasmina Handanovića. Foto: Vid Ponikvar

Zakaj bi provociral prijatelje?

Ljubljančani so v pestrem derbiju uresničili cilj in na lestvici prehiteli največje tekmece. Foto: Mario Horvat/Sportida Proti Gorici ga je zapravil sam, proti Ankaranu je to storil Ricardo Alves, na večnem derbiju pa je odgovornost v svoje roke znova prevzel Kronaveter. In zadel v polno.

''Tako je bilo dogovorjeno,'' je potrdil, da je bil v očeh trenerja Igorja Bišćana izbran za izvajalca kazenskega udarca, katerega je glavni sodnik Damir Skomina dodelil Olimpiji po prekršku Jasmina Handanovića nad Stefanom Savićem.

Ljubljančani se po izenačenju na 2:2 niso ustavili. Hoteli so zabiti še tretjič in si priigrati zmago. Trud se jim je poplačal v zadnji minuti rednega dela, ko se je med strelce vpisal Andres Vombergar. Z glavo je zatresel mrežo branilcev naslova, ki jim je nenadoma skopnela prednost na lestvici iz rok, veselje navijačev zeleno-belih je bilo nepopisno.

Veselil se je tudi Kronaveter, ki pa mu po svojem golu zaradi spoštovanja do kluba iz rojstnega kluba ni bilo do proslavljanja s soigralci. Takšna je že tradicija, ko igra proti vijolicam. ''Zadetkov proti Mariboru ne slavim, saj me tu spremlja na tribunah veliko prijateljev. Zakaj bi jih provociral?,'' se je vprašal 31-letni Štajerec, ki je bil na gostovanju v Ljudskem vrtu, kjer kot Mariborčan v 1. SNL ni nikoli zaigral v vijoličnem dresu, deležen posebnega sprejema.

Je pač Mariborčan, ki igra v Ljubljani Ko je izvajal prekinitve, zlasti predložke s kota, so ga gledalci zasuli s papirnatimi kepami, ostanki veličastne koreografije, ki se je razprostirala prek tribun pred začetkom dvoboja. Prizori, ko so ciljali Kronavetra, so spominjali na podobe srečanj v vroči Južni Ameriki. Ko je Andres Vombergar dosegel zadetek za vodstvo s 3:2, mu je kot prvi čestital Kronaveter. Foto: Vid Ponikvar ''Normalno je, da me nekateri ljudje sovražijo, ker sem Mariborčan, ki igra v Ljubljani. To pač spada zraven,'' se je občasni slovenski reprezentant že navadil takšnih pripetljajev in jih pripisal folklori na največjem derbiju.

Ni še konec, vse je še mogoče

Ljubljanski nogometaši so v Ljudskem vrtu slavili prvo zmago v 1. SNL po skoraj treh letih. Olimpija ima zdaj resnično vse v svojih rokah. Zaradi boljšega medsebojnega izkupička na tekmah z Mariborom (3:1, 0:0, 1:1, 0:1) ji v zadnjih dveh krogih zadoščajo že štiri točke, pa bo osvojila naslov prvaka. Ob predpostavki, da bo Maribor do konca sezone premagal tako Celje kot Gorico.

''Ni še konec. Nedavno smo imeli težave proti zadnjemu (0:0 proti Ankaranu). Vse je še mogoče, zdaj moramo najprej osvojiti štiri točke,'' je ostal Kronaveter previden po eni najslajših zmag Olimpije v novejši zgodovini.

Nogometaši Olimpije lahko postanejo novi prvaki, če bodo v zadnjih dveh krogih osvojili vsaj štiri točke. Doma jih čaka Krško, nato pa v zadnjem krogu gostujejo v Domžalah. Foto: Mario Horvat/Sportida

''To je bila prava tekma zlasti za gledalce, po prikazanem pa bi bil najbolj realen remi. Tokrat smo imeli malce več športne sreče pri koncu,'' je za konec priznal Mariborčan, ki je pred 12.166 gledalci na največjem slovenskem derbiju pomagal Olimpiji, da v zadnja kroga prvenstva vstopi z ogromnima dvema točkama prednosti pred Mariborom.