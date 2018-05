Darko Milanič po bolečem porazu prepričan, da si je Maribor zaslužil več

"Zaslužili bi si več. Končni rezultat ni pravičen," je po porazu z 2:3 proti Olimpiji, po katerem so pred zadnjima dvema krogoma slovenske nogometne lige favorit za naslov Ljubljančani, povedal trener Maribora Darko Milanič.

Mariborčani, ki bi jim na tokratnem spektakularnem derbiju ustrezal tudi remi, saj so v zadnje tri kroge Prve lige Telekom Slovenije vstopili s točko prednosti pred Olimpijo in tudi boljšim izkupičkom z medsebojnih tekmah, so tokrat zapravili veliko priložnost, da bi naredili velik korak na poti do 15. prvenstvene lovorike.

V polnem Ljudskem vrtu, v katerem se je zbralo več kot 12 tisoč glasnih navijačev, so se sicer na začetku znašli v zaostanku, a nato z dvema goloma Luke Zahovića prišli do prednosti, ki bi jo lahko še povišali. Zaigrali so odprto in iskali še tretji gol, a bili zaradi tega kaznovani.

Najprej z izenačenjem, potem pa še z bolečim golom v 90. minuti, ko je pozabljeni argentinski Slovenec Andres Vombergar zadel za pomembno zmago Olimpije, ki je tako pred zadnjima dvema krogoma kar naenkrat postala velik favorit za naslov. Ima dve točki prednosti in tudi boljši izkupiček z medsebojnih tekem, tako da je prednost pravzaprav tri točke.

Darko Milanič je prepričan, da končni rezultat za Maribor ni bil pravičen. Foto: Vid Ponikvar

Darko Milanič: Ključna je bila 74. minuta

"Zanimiva tekma, v kateri je bila ključna 74. minuta, ko smo se po vodstvu postavili slabo in nasprotniku najprej dopustili, da izenači, potem pa zabije še en gol. Imeli smo še nekaj priložnosti za tretji gol, a jih žal nismo izkoristili. Glede na prikazano, na borbo, priložnosti in lepa zadetka, ki smo ju dosegli, smo si kljub dobremu nasprotniku zaslužili več," je bil po tekmi razočaran Darko Milanič, ki je derbi, čeprav ni nujno potreboval zmage, zaključil s kar štirimi napadalci na igrišču, kar marsikoga čudi.

"To so igralci, ki so nam na zadnjih tekmah dajali kar nekaj dinamike. Res je, da težko igramo mirno s tako postavo. Želeli smo si biti bolj mirni, bolj natančni, a nam ni uspelo. Ko smo imeli dober rezultat, smo bili preveč nemirni. Ta situacija nas je krepko zanesla," je še povedal trener Maribora, ki je izgubil prvič po desetih prvenstvenih tekmah in se pred zadnjima dvema krogoma, gostovanjem v Celju in domačo tekmo z Gorico, v zahtevnem položaju.

"Zdaj nam ne preostane drugega, kot da na zadnjih tekmah zmagamo. Fantje so potrti, a bomo naredili vse, da nam uspe. Po vsem tem, kar se je dogajalo v tem prvenstvu, je mogoče vse," Milanič sporoča, da upanje umira zadnje.

Igor Bišćan ima izjemno priložnost, da z Olimpijo v krstni sezoni osvoji kar dve lovoriki. Foto: Vid Ponikvar

Igor Bišćan: Super derbi, čestitke obema ekipama

Veliko boljše volje je bil, pa čeprav tega spet ni kazal in je po tekmi govoril tako tiho, da se ga je komaj slišalo, trener gostov. "Presrečen sem nad tem, kako se je tekma končala. Za nami je super derbi, treba je čestitati obema ekipama. Bilo je zelo napeto, igra je bila dinamična, videli smo veliko želje na obeh straneh in številne preobrate. Nihče ni preračunaval. Čestitam mojim fantom. Zdaj moramo izkoristiti to, kar smo si priborili," pravi Igor Bišćan, ki ga v zadnjih dveh tekmah čakata najprej domača tekma s Krškim in v zadnjem krogu še zahtevno gostovanje v Domžalah.

Z menjavami je zadel v polno

Za prvo zmago Olimpije na prvenstvenih derbijih po desetih tekmah suše je z golom v 90. minuti poskrbel rezervist Vombergar. Pred tem je enajstmetrovko za izenačenje prinesel še en rezervist Stefan Savić. Trener Olimpije je z menjavami tokrat zadel v polno.

"Za Vombergarja sem se odločil, ker sem vedel, da v gosti postavitvi Maribora potrebujemo čvrstega igralca. Tudi s Savićem sem očitno zadel. Razpletlo se je tako, kot sem si lahko le želel. Enkrat zadeneš, drugič ne. Energija in želja v moji ekipi sta bili res pravi," je svoje nogometaše še enkrat pohvalil Bišćan, ki ima na klopi Olimpije v debitantski sezoni v slovenskem klubskem nogometu izjemno priložnost za dvojno krono. Konec meseca ga namreč čaka še finale pokala proti Aluminiju.

Olimpiji sta preobrat prinesla rezervista Stefan Savić in Andres Vombergar. Foto: Mario Horvat/Sportida

Najbolje bo, da na obeh zmagajo

Ne samo, da je Olimpija v Ljudskem vrtu preskočila Maribor, ampak ima zdaj v tej sezoni v prvenstvu tudi boljši medsebojni izkupiček, kar pomeni, da ima pred vijoličasti pred zadnjima dvema prvenstvenima tekmama tri točke prednosti.

"Dobro, kalkulacije so jasne, ampak mi se moramo osredotočiti predvsem in samo na naslednjo tekmo. Najbolje bo, če obe tekmi zmagamo. Krško, ki nas čaka v naslednjem krogu," je še povedal Hrvat, ki je v Stožice prišel pred začetkom sezone.