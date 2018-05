V Velenju vse bolj diši po Evropi

Nogometaši Rudarja so v Kidričevem prišli do zanje zelo pomembne zmage v boju za četrto mesto in teoretično kvalifikacije za evropsko ligo. Pred zadnjim krogom imajo na četrtem mestu tri točke prednosti pred Celjem in Gorico, vendar morajo v upanju po evropski sezoni držati pesti za pokalno zmago Olimpije prav proti Aluminiju, ki bo za izbrance Oliverja Bogatinova, ti so si v prejšnjem krogu priigrali obstanek v Prvi ligi Telekom Slovenije, tekma sezone.

Maloštevilni gledalci v Športnem parku v Kidričevem so prvo res nevarno priložnost videli v 19. minuti, ta pa je vodstvo prinesla Rudarju. Jaka Bijol je zadel z glavo po podaji Sandija Ćoralića.

Že minuto kasneje so imeli Kidričani priložnost za izenačenje. Francesco Tahiraj je prišel na levi strani do strela iz težkega položaja, Marko Pridigar se je izkazal z obrambo. Domači so izkoristili novo priložnost v 27. minuti, ko je Ibrahim Mensah v gneči prišel do žoge in navkljub temu, da je eden od Rudarjevih igralcev ob njem padel, spravil žogo v gol.

V 58. minuti je udarila velenjska napadalna dvojica. Djair Parfitt-Williams se je podpisal pod podajo, Dominik Radić pa je žogo poslal v gol. V 60. minuti je Radić poskusil znova, tokrat se je z obrambo izkazal Luka Janžeković.

Kidričani so skušali priti do še enega gola in s tem točke, a jim ni uspelo. Še več, globoko v sodniškem dodatku je zmago gostov potrdil Jakob Novak, ki je zadel z roba kazenskega prostora v zgornji desni kot gola Aluminija.

Kidričani bodo v zadnjem, 36. krogu v nedeljo gostovali pri Ankaranu, Velenjčani pa bodo gostili Kranjčane.