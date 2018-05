Milanič ni skrival čustev: Razočarani smo in žalostni

Dramatičen razplet Prve lige Telekom Slovenije je v nedeljo ponudil marsikaj. Nogometašem Maribora se je nasmihala celo lovorika. Enajst minut so bili prvaki, nato pa je izenačenje Olimpije v Domžalah naslov vrnilo v roke zmajev. Mariborčani so tako sezono, v kateri so nastopili tudi v ligi prvakov, končali brez lovorike. Z velikim razočaranjem, a tudi vnovičnim dokazom, da jim bodo navijači zvesto stali ob strani tudi ob najtežjih trenutkih.

Maribor, pogosto oklican za najbolj nogometno mesto v Sloveniji, je verjel do zadnjega. Čeprav ni bil odvisen zgolj od sebe, se je na sončno nedeljo v Ljudskem vrtu zbralo veliko gledalcev. Verjeli so do zadnjega. Verjeli so v čudežen razplet dvoboja v Domžalah, navijali za rumene.

"Norišnica" trajala le 11 minut

Darko Milanič in njegovi varovanci so se po tekmi na zelenici družili z navijači. Foto: Urban Urbanc/Sportida Enajst minut so bili na konju. Ko je na štadion pod Kalvarijo pripotovala novica o zadetku Lovra Bizjaka, je Ljudski vrt eksplodiral od navdušenja. Maribor je bil takrat prvak. Veselje v mestu ob Dravi pa je hitro zamrlo. Trajalo je le 11 minut.

Vse do izenačenja Olimpije, ki jo je znova zagodla Mariboru prek rojenega Mariborčana Roka Kronavetra. Navijači, ki so potek dogodkov spremljali na mobilnih napravah v neposrednem prenosu, kar niso mogli verjeti, na kakšen način so zmaji prišli do izenačenja. Spomnili so se na neverjetno statistiko, v kateri je imela Olimpija na zadnjih šestih tekmah vedno strel z bele točke, prevladovalo pa je splošno mnenje, da je bil kazenski udarec dosojen prestrogo.

Navijači Maribora so v drugem polčasu z južnoameriškim vložkom poskrbeli za krajšo prekinitev. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Na vse skupaj so pač gledali z vijoličastimi očmi, po koncu dvoboja, ko je postalo jasno, da bo Maribor prvič po desetih letih končal sezono brez lovorike, pa je v Ljudskem vrtu zahrumel močan aplavz. Navijači so dodali svoje sezoni, ki je postregla z enim izmed najbolj razburljivih zaključkov Prve lige Telekom Slovenije.

Milanič doumel, kaj se dogaja

Mariborčani bodo priprave na novo sezono začeli že čez dva tedna. Foto: Urban Urbanc/Sportida Trener Darko Milanič je po ''pirovi'' zmagi nad Gorico (2:0), ki je Mariborčanom prinesla končno drugo mesto, pojasnil, kako je doživljal trenutke ob tem, ko je izvedel za spremembe rezultata na derbiju v Domžalah.

''To sem doživljal kot vsak privrženec NK Maribor. Oni se niso počutili nič drugače kot jaz. Ko so Domžale vodile, se je podobno dogajalo pri meni. Oni so to pokazali na način, na katerega lahko, jaz pa sem to pokazal drugače in premleval pri sebi,'' je strateg Maribora obujal spomine na trenutek, ko je Ljudski vrt eksplodiral od navdušenja, saj je izvedel, da so Domžale povedle proti Olimpiji.

Enajst minut pozneje je občinstvo utihnilo. ''Ko so se slišale besede s tribun, ki niso izžarevale zadovoljstva, sem doumel, kaj se dogaja. Počutil sem se zelo podobno kot navijači,'' je bil žalosten, nato pa predstavil največjo moč Maribora in zanj najlepši trenutek srečanja.

Nogometaši so se po dvoboju poklonili navijačem za podporo, ki je v sezoni 2016/17 ni primanjkovalo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

''To, kar so nam navijači pokazali po končani tekmi, ko je bilo moštvo nagrajeno z aplavzom za to, kar je naredilo v tej sezoni, je bilo prelepo. Videl sem nekaj ljudi, ki jim je bilo zelo hudo zaradi tega, ker nam ni uspelo. Spodbujali so nas in bili hkrati zelo žalostni. To mi govori veliko o navijačih.''

Noče komentirati kazenskega udarca v Domžalah

Izolan, ki ostaja trener Maribora tudi v prihodnje, saj ga s klubom veže pogodba do leta 2021, sam pa je že napovedal, da bo prišel na zbor ekipe na pripravah za novo sezono (7. junija), je na novinarski konferenci dejal, da si še ni ogledal izenačujočega zadetka Olimpije. Ko smo mu želeli približati mobilni telefon, na katerem je bil na ogled napad Olimpije, po katerem je Damir Skomina pokazal na belo točke, je Milanič odvrnil, da tega ne želi gledati, ampak da ga bolj zanima, kaj o tem misli sedma sila. ''Tega ne bom komentiral,'' je pojasnil. Bil je zelo razočaran.

Soigralci so se po dvoboju poslovili od nekdanjega reprezentanta Aleša Mertlja, ki po dolgih letih zapušča Maribor. Foto: Urban Urbanc/Sportida

''Razočarani smo in žalostni, ker nismo prvaki. Osvojili smo sedem točk več kot lani, do zadnjega upali na naslov, naredili neverjeten preobrat, čeprav smo bili že odpisani. Imeli smo fantastično jesen, potem pa z odrekanjem in trdim delom naredili nekaj, česar ni pričakoval nobeden. Ponosni smo na to sezono. Sploh na jesen, kjer smo igrali v ligi prvakov. To so sanje vsakega športnika, ki so težko dosegljive. Zaradi tega, ker nismo prvaki, je razočaranje zelo veliko,'' je dejal Milanič, ki ga čaka kratek počitek, po dveh tednih pa bo že zavihal rokave in skušal moštvo kar najbolje pripraviti na sezono 2018/19, v kateri bodo imeli Mariborčani velike cilje. Največji bo zagotovo ta, da s slovenskega prestola sklatijo Olimpijo in ji preprečijo, da bi ubranila naslov.