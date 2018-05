Po drami v Domžalah in velikem darilu Olimpija slavi naslov

Nogometaši Olimpije so še drugič v treh letih postali državni prvaki, potem ko so do gola za naslov prišli po enajstmetrovki v 81. minuti, ki jo je z nespametnim prekrškom zakuhal branilec Domžal Tilen Klemenčič. Vmes je 14 minut kazalo na to, da se bodo nove prvenstvene zvezdice veselili v Mariboru, kjer so zlahka premagali Gorico. Junak Olimpije je, tako kot pred dvema letoma, Mariborčan Rok Kronaveter.

Nedelja je bila prav poseben dan, ki se v Ljubljani ne zgodi prav pogosto. Glavno slovensko mesto je dihalo z nogometom. Že dopoldne smo na ulicah opazili kar nekaj navijačev, oblečenih v zelene drese. Jasno, to je bil dan, ko je Olimpija pričakovala šesti prvenstveni naslov oziroma drugega, če upoštevamo samo nov klub, ki je na pogorišču starega zrastel leta 2005.

"Olimpija bo prvak!" je bil prepričan vsak, ki smo ga pocukali za rokav. "Ne more nam spodleteti. Pa tudi Domžalčani, verjamem, naslov prvaka bolj kot Mariboru privoščijo nam. Prepričan sem, da bodo malce popustili in nam prepustili vsaj točko, če že ne zmage," nam je povedal eden izmed pristašev Olimpije, ki smo ga v okolici domžalskega štadiona srečali že dve uri pred tekmo.

Kar nekaj je bilo takšnih, ki so na tekmo prišli že precej pred njenim začetkom. Glavnina navijačev, tudi organizirana navijaška skupina Green Dragons, pa je prišla nekoliko pozneje. Iz Ljubljane so proti Domžalam v koloni vozil krenili ob 14. uri.

Že skoraj uro pred začetkom je bilo veselo

Ko so nogometaši Olimpije 40 minut pred začetkom tekme, v kateri so za zagotovitev naslova potrebovali le točko, v primeru spodrsljaja Maribora proti pa bi zadostoval tudi poraz, je bilo v Domžalah že glasno. "Olimpija, Olimpija, Olimpija!" je zadonelo s tribun, na katerih so seveda prevladovali tisti, ki so bili prepričani, da se bo naslov vrnil v Ljubljano.

"Prvaki bomo!" so bili prepričani vsi, od prvega do zadnjega. Več kot tri tisoč jih je bilo. Prišlo bi jih verjetno še vsaj trikrat več, če kapaciteta domžalskega štadiona ne bi bila samo 3.500. Seveda je bil nabito poln. Vstopnice za to tekmo zadnjega kroga Prve lige Telekom so namreč pošle v manj kot dveh urah.

Ko je Damir Skomina prvič zapiskal, je postalo še bolj vroče

Ozračje je bilo zelo vroče, termometri so kazali blizu 30 stopinj Celzija, še bolj vroče pa je postalo, ko je nekaj minut čez 16. uro najboljši slovenski sodnik Damir Skomina označil začetek tekme. Med njo so Ljubljančani pogosto pogledovali tudi proti Mariboru, ki je gostil Gorico v Ljudskem vrtu.

Olimpija je igrala zelo previdno. V prvih 45 minutah si skoraj ni priigrala priložnosti in se igrala z živci svojih navijačev. Ti so bili še bolj živčni po 20 minutah, ko je s Štajerske prišla novica o tem, da Maribor prišel do vodstva. Ko je malo za tem zadel še drugič, je postalo jasno, da Olimpija ne sme izgubiti.

Nogometaši Olimpije so se igrali z živci navijačev

Na igrišču pa se nogometaši v zelenih dresih niso obnašali preveč ambiciozno. V prvem polčasu so si priigrali le eno priložnost, po desetih minutah je Avstralec Jason Davidson z leve poslal predložek, do strela je pred golom prišel Rok Kronaveter, a meril prek gola. To pa je bilo tudi vse.

Tudi Domžale niso imele večjih priložnosti, so pa zato na igrišču prevladovale in imele žogo vseskozi v svojih nogah. Tudi zaradi tega so navijači Olimpije vseskozi trepetali, da ne bo prišlo do kake akcije, po kateri bi se lahko gostom podrle sanje. Sploh Agim Ibraimi, nekdanji član Olimpije, a tudi Maribora, je bil videti kot nekdo, ki se nad takšnim razpletom ne bi pritoževal.

Še najbolj zanimiv dogodek v prvem polčasu, v katerem gledalci niso videli zadetka, pa se je zgodil v domačih vrstah. Trener Simon Rožman je po sedmih minutah igre ostal brez poškodovanega Petra Franjića, ki ga je zamenjal Nermin Hodžić, a se je tudi ta le deset minut po vstopu v igro poškodoval in zamenjal ga je Marko Alvir.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Olimpija doživela šok, ki ga je zakuhala sama

Tudi v drugem polčasu smo videli podobno sliko. Olimpija, ki je bila očitno v krču, na igrišču pa ni bilo videti niti pretirano borbene igre – prvi karton smo videli šele po skoraj uri igre – je bila še naprej povsem nenevarna, Domžalčani p so prihajali pred njen gol. Vse navijače v zeleni opravi je vse bolj stiskalo pri srcu.

V 63. minuti jim je srce zastalo. Po podaji Daria Melnjaka z leve je bil pred golom Lovro Bizjak, bilo je zelo vroče, a je obramba Olimpije posredovala tik pred strelom. V 67. minuti je bilo drugače. Po predložku z leve strani je bil Bizjak pred golom povsem osamljen, udaril z glavo in zadel. Šok za Olimpijo, ki pa ga je z neambiciozno igro zakuhala sama. Karte so se premešale na novo, Ljubljančani so nujno potrebovali gol za vsaj točko.

V 77. minuti je imela Olimpija sploh prvo priložnost v drugem delu igre. Po desni strani je prodrl Dario Čanađija, podal v sredino, kjer se je znašel rezervist Andres Vombergar, ki pa tokrat ni bil tako srečne noge kot na derbiju. Ustrelil je preslabo.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Neumnost domžalskega branilca, ki je Olimpiji prinesla naslov

V 78. minuti pa velika neumnost Tilna Klemenčiča in darilo za Olimpijo. Na robu kazenskega prostora, na desni strani, je povsem nerazumljivo odrinil rezervista Olimpije Stefana Savića, ki je padel. Skomina najprej ni piskal prekrška, nato pa po posvetovanju s pomočnikom pokazal na enajstmetrovko. Najstrožja kazen niti ni bila sporna, je pa zelo nevsakdanja in sporna poteza, ki si jo je privoščil nogometaš Domžal.

Kar nekaj časa so trajali protesti, potem pa je v 81. minuti Kronaveter, ki je z golom v Velenju Olimpiji naslov prinesel že pred dvema letoma, umiril utrip srca, stekel in neubranljivo zadel. Za točko, vredno novega naslova slovenskega prvaka in veliko ljubljansko veselje v Domžalah. Ob tem pa poskrbel, da bo branilec Domžal Klemenčič na štajerskem koncu še dolgo časa nezaželen gost.

Tekma je bila v zadnjih minutah za nekaj časa prekinjena zaradi navijačev Olimpije, ki so poskakali s tribun in ob igrišču čakali, da pritečejo nanj. Potem je Skomina označil nadaljevanje tekme, minilo je še nekaj minut in veliko ljubljansko slavje v Domžalah se je lahko začelo ...

Domžale : Olimpija 1:1 (0:0)

Štadion Športni park Domžale, gledalcev 3500. Sodnik: Damir Skomina. Pomočnika: Jure Praprotnik in Tomaž Klančnik. Četrti sodnik: Matej Vidali.



Strelec: 1:0 Bizjak 67., 1:1 Kronaveter 81./11m



Domžale: Milić; Dobrovoljc, Klemenčič, Širok, Melnjak, Gnezda Čerin, Husmani, Franjić (od 7. Hodžić, od 18. Alvir), Ibričić, Melnjak, Ibraimi, Bizjak (od 81. Nicholson). Trener: Simon Rožman.

Olimpija: Ivačič, Apau (od 78. Savić), Zarifović, Uremović, Štiglec, Miškić, Tomić, Kronaveter, Davidson, Čanađija, Miškić, Abass (od 64. Vombergar). Trener: Igor Bišćan.



Rumeni kartoni: Ibričić 56. (Domžale)