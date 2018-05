Zlatko Zahović zapušča Maribor in postaja trener!

Najboljši strelec slovenske nogometne reprezentance Zlatko Zahović je zadnjih 11 let, ki jih je preživel v vlogi športnega direktorja NK Maribor, zaznamoval z izjemnim napredkom vijolic, klubskega ustroja, finančnim blagostanjem kluba, odmevnimi prestopi in številnimi lovorikami, s katerimi je mariborski klub na sončni strani Alp utrdil na vrhu uspešnosti.

V tem obdobju si je privoščil tudi nekaj afer, ki so v medijih prikazale njegovo manj posrečeno konfliktno plat, a je ostala ljubezen med njim in navijači Maribora neomajna. S strani Nogometne zveze Slovenije (NZS) je zaradi besed, izrečenih na novinarski konferenci po porazu s Krškim, še vedno suspendiran. Suspenz se za delo v 1. SNL izteče konec septembra, takrat pa bo Zahović, če gre verjeti našim virom, že daleč od Slovenije.

Prejel je mikavno trenersko ponudbo

Zlatko Zahović bo v kratkem postal trener. Foto: Matjaž Vertuš Slovenski športni dnevnik EkipaSN je dan po zadnjem krogu Prve lige Telekom Slovenije, po katerem je Maribor osvojil drugo mesto in prvič po dolgem času ostal brez lovorike, saj je v pokalu v četrtfinalu priznal premoč Olimpiji, poskrbel za bombastično novico. Spominjala je na prvoaprilsko šalo, a se je izkazalo, da ima še kako trdne osnove. Pri EkipiSN namigujejo, da je Zahović vodilne može kluba o svoji nameri obvestil že pred tekmo z Novogoričani, po njej pa se je od vodstva poslovil še osebno.

Zakaj se je odločil za slovo? Po turbulentnih dogodkih, ki so spomladi sledili po rezultatski krizi Mariborčanov in suspenzu Zahovića, je vodstvo kluba soglasno odločilo, da nadaljuje sodelovanje s prvim kadrovikom kluba. Dolgoletni športni direktor Maribora doživlja mariborski klub kot lastnega sina. Zakaj se je torej odločil za slovo? Naši viri so nam zaupali, da je vsega kriva trenerska ponudba. Zahović jo je prejel že pred časom, bila pa naj bi tako zanimiva, da jo bo sprejel in se prvič v karieri podal v trenerske vode. Ima potrebno licenco. Država, v kateri naj bi nadaljeval nogometno kariero, nam ni znana.

Ga bo nasledil Pavlin?

V Ljudskem vrtu se prekinja sodelovanje med Zahovićem in trenerjem Darkom Milaničem. Foto: Vid Ponikvar Mariborski klub je torej v nedeljo sklenil sezono 2017/18, v novo pa naj bi vstopil z začetkom priprav, ki bodo 7. junija. Trener Darko Milanič je že napovedal prihod na zbor. Bo od zdaj na področju kadrovskih vprašanj tesneje sodeloval z nekdanjim reprezentančnim soigralcem Miranom Pavlinom? Gorenjec je že nekaj let Zahovićev pomočnik. Pomaga mu pri nalogah, ki jih športnemu direktorju NK Maribor ne manjka, pred kratkim pa je pogodbo z vijolicami podaljšal do leta 2024.

Čeprav je nastopilo obdobje za počitek, ki so si ga nogometaši Maribora po naporni in razburljivi sezoni nedvomno zaslužili, pa bo v mestu ob Dravi v teh dneh še kako vroče. Odhod Zahovića bi pomenil konec ere, v kateri je Maribor s pomočjo odločitev vplivnega športnega direktorja, ki se ga je oprijel naziv alfe in omege vijoličnega kluba, dosegal ogromne uspehe. Ko je pred leti ''poskusno'' za teden dni zapustil mariborski stolček, so se navijači zganili in ga na vse načine rotili, naj se vrne v klub. Na Štajerskem ga ni bilo junaka, ki bi si upal obuti njegove čevlje. Bo zdaj prevzel njegove posle donedavni pomočnik in dober prijatelj Pavlin?

Telefona Zlatka Zahovića in Mirana Pavlina sta donela v prazno, iz vrst mariborskega kluba pa gre v kratkem pričakovati pojasnilo na dogodke, ki so dvignili v Sloveniji veliko prahu.