Zahović po novem neuspehu prestopil meje dobrega okusa

Novinarska konferenca NK Maribor po porazu s Krškim

Zlatko Zahović je po novem spodrsljaju stopil v bran trenerju in nogometašem Maribora. Foto: YouTube

"Ne razumem vprašanja," je na prvo vprašanje enega izmed novinarjev, ali je Darko Milanič še trener Maribora, po tekmi odgovoril Zlatko Zahović. "Ne razumem vprašanja," je na isto vprašanje odgovoril drugič in potem še tretjič. "Ne vem, kako naj vam zastavim vprašanje," je ob tem dejal naš novinarski kolega. "Ne vem, kako naj vam odgovorim," je povedal športni direktor Maribora.

"Rekel sem, da pridem jaz, ker enostavno vem, kako mu je. Zato sem tukaj jaz. Nisem tukaj samo, ko je lepo, ampak tudi ko ni. Tega sem navajen," je Zahović, ki se v zadnjem času ni oglašal, pojasnil, zakaj se je pojavil pred novinarji in dal vedeti, da kljub dvema porazoma in remijem na zadnjih treh domačih tekmah še vedno verjame v trenerja in igralce.

Dogaja se tudi Realu. Zakaj se ne bi Mariboru?

Maribor je na petih tekmah zapravil 10 točk. Foto: YouTube V bran je stopil tudi nogometašem. "Ni res, da si fantje ne bi želeli. V tekmo gredo maksimalno. To je nogomet. Bili smo v ligi prvakov, zdaj smo v slabem obdobju. Ni nobene panike. Jasno je, da smo nezadovoljni, ampak to je treba zdržati. Nepričakovano smo se znašli v ligi prvakov, nepričakovano smo zdaj v negativnem obdobju, a to je treba zdržati. Če bi videl, da fantje nočejo, bi bilo drugače, a temu ni tako. V zadnjem času smo enostavno kaznovani za vsako stvar. Igrišča so slabša, tudi to je problem, ko napadaš. Dogaja se Real Madridu in še marsikomu, zakaj se ne bi tudi Mariboru," je povedal Zahović in v nadaljevanju podobno še nekajkrat ponovil.

"Na tekmah proti Rudarju in Domžalam je imel Maribor največ priložnosti v svoji zgodovini, a smo izgubili. Prečka, druga priložnost, pet priložnosti, a ga ne daš. To je nogomet. Nima smisla delati paniko. To je brezpredmetno. Kdo pravi, da mora biti Maribor vedno prvi. Smo izgubili, a če ne znamo sprejeti neuspeha, potem ne moremo niti uspeha. Normalno se moramo sprijazniti s tem, kar se nam dogaja," je nadaljeval prvi snovalec uspešne mariborske nogometne zgodbe zadnjega desetletja, ki pravi da se kljub temu, da lahko Olimpija z nedeljsko zmago proti Ankaranu (s tekmo več) na vrhu pobegne že za deset točk, še ni obupal nad naslovom.

"Maribor se nikoli ne bo predajal. Res je, da smo marsikaj izgubili, a ne vidim razloga, zakaj bi delali paniko. Smo v zelo, zelo slabem obdobju. Tako rezultatsko, kot tudi glede tega, da se je enostavno vse zarotilo proti nam. Če bi videl, da fantje nočejo, da ne delajo … Ampak fantje hočejo, njim je najtežje," je nogometaše, ki so jih maloštevilni navijači po tekmi nagradili z žvižgi, pohvalil Zahović.

Neokusno vpletanje osebne tragedije novinarja

In prav z navijači je bilo povezano vprašanje, ki ga je razburilo malo pozneje. Eden izmed novinarjev ga je namreč vprašal, ali je razočaran nad obiskom Ljudskega vrta, v katerem se je zbralo le približno 1500 gledalcev.

Zlatko Zahović je postregel z neokusnim in nepotrebnim obračunavanjem z enim izmed novinarjev. Foto: YouTube

"Ti samo provociraš. Vem, kdo si. Počasi, sine. Imaš dovolj časa. Tebi se je zgodila tragedija. Te je kaj izučila? Še vedno želiš provocirati. Počasi z vprašanji. Izrekam ti sožalje. Ni vse črno-belo. Lahko bi rekel, da se ti je vrnilo. Pa mislim, da se ti ni," je Zahović prestopil vse meje dobrega okusa in v javnosti govoril o osebni tragediji enega izmed novinarjev, ki je lani tragično ostal brez očeta.

"Včasih se ti zgodi, da za nekaj nisi nič kriv, pa se ti zgodi, tako kot se je tvojemu očetu. Se zgodi, pa ne veš, zakaj," je s početjem pozneje nadaljeval Zahović in na novinarjevo opazko, da je nespoštljiv, odgovoril: "Se opravičujem, a nespoštljivo je oboje. Dovoli mi, da govorim. Sem malo starejši od tebe. Včasih nisi za nič kriv, pa ne veš, od kod. Se opravičujem. Sem ti tudi sožalje izrekel, ampak ker provociraš, boš naletel tudi na manj (prijetne stvari) … Premlad si. Hočem povedati, da včasih ne veš, od kod. To je nogomet. Maribor je v dveh tekmah imel toliko priložnosti, kot jih ni imel nikoli prej," je še povedal Zahović.

Govoril je tudi o strelski krizi sina Luke Zahovića, ki v zadnjem času ne more in ne more zadeti. Foto: YouTube

Luka Zahović? To je povsem normalno

V nadaljevanju je spregovoril še o svojem sinu Luki Zahoviću in dejal, da so strelske krize del življenja vsakega napadalca, o tem, da v Mariboru kljub slabim rezultatom ničesar ne bodo spreminjali in tudi o tem, da vijoličastim morda ne preostane drugega, kot da obiščejo cerkev. "Greš v cerkev, do župnika in moliš," je skušal nasmejati Zahović.

