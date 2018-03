Nov hud spodrsljaj Maribora, v Ljudskem vrtu tuli glasen alarm

Prva liga Telekom Slovenije, 24. krog

Potem ko so na prvih štirih spomladanskih tekmah osvojili le pet točk in v zadnjem krogu v Ljudskem vrtu izgubili proti Domžalam, so Mariborčani doživeli nov šok in pred maloštevilnimi domačimi navijači doživeli sploh prvi prvenstveni poraz proti Krškemu. Vijoličasti so na treh domačih tekmah v letošnjem letu osvojili le točko.

Krčani, ki so pri dnu lestvice, so do sobotne tekme proti Mariboru enkrat remizirali in devetkrat izgubili, v Ljudskem vrtu so ostali praznih rok na vseh petih tekmah, tokrat pa poskrbeli za veliko presenečenje in osvojili vse tri točke.

Najprej je v 32. minuti za vodstvo Krškega s pravcatim evrogolom po strelu z 18 metrov poskrbel Luka Volarič, na začetku drugega polčasa pa je vodstvo povišal Luka Vekić in poti nazaj za Maribor ni bilo več.

Darko Milanič, ki je bil že tako na udaru kritikov, je tako doživel novo hladno prho in se močno oddaljil od prvenstvenega naslova, na katerega udeleženec lige prvakov seveda meri. V Ljudskem vrtu bo v prihodnjih dneh zagotovo zanimivo. Kdo ve, morda se športni direktor Zlatko Zahović, ki se že nekaj časa ni oglasil, odloči tudi za kakšno korenito spremembo.

Rudarju obračun za četrto mesto

Rudar Marijana Pušnika, ki je v zadnjem krogu doživel hud poraz proti Olimpiji (0:4), je z 2:1 v Velenju premagal Celje, ki je bilo v zadnjem času v odlični formi. Do sobotne tekme so namreč Celjani, ki jih s klopi vodi Dušan Kosić, zmagali na treh tekmah v nizu.

Ankaran in Olimpija za zaprtimi vrati

Namesto v Dravogradu, kjer bo konec tedna močno snežilo, bo Ankaran lovil senzacijo proti Olimpiji v Novi Gorici. Foto: NK Ankaran Zmaje čaka opravilo v času nedeljskega kosila. V Novi Gorici, kjer so letos že premagali vrtnice, se bodo pomerili z Ankaranom. Primorski brezdomci so sprva načrtovali, da bodo gostili Olimpijo v Dravogradu, a so zaradi napovedi obilnega sneženja spremenili odločitev, tako da bo srečanje v mestu vrtnic.

"NK Ankaran se želi opravičiti vsem svojim navijačem in podpornikom, ki ste si nameravali ogledati nedeljsko tekmo v Dravogradu med NK Ankaran in NK Olimpija. Tekmo smo bili primorani prestaviti, saj na Koroškem napovedujejo obilno sneženje ves konec tedna, ker pa si želimo, da so tekme odigrane po načrtovanih datumih, smo bili primorani v organizacijo tekme na drugi lokaciji," se primorski klub, v katerem igrajo štirje mladi reprezentanti (Primož Bučan, Luka Badžim, Erik Gliha in Timotej Mate), opravičuje vsem ljubiteljem nogometa, ki so si želeli ogledati obračun zadnjega in prvega na lestvici.

Nedeljsko gostovanje proti Ankaranu je bilo iz Dravograda prestavljeno v Novo Gorico (13:00). Tekma bo žal zaprta za javnost.#verjamemvzmaje pic.twitter.com/BOWN0ed9pX — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) March 15, 2018

Tako bo brez podpore na srečanju ostala tudi Olimpija, ki je po zmagi nad Rudarjem poskrbela za še eno dobro novico. Pogodbo z zmaji je podaljšal ljubljenec navijačev Aris Zarifović in odklonil mamljivo ponudbo iz tujine. "Dogovorili smo se, da je bolje, da ostanem. Vesel sem, da bom še naprej član Olimpije. Upam, da bom soigralcem v tej sezoni pomagal do dveh lovorik, ki si jih tako želimo," je po podpisu pogodbe dejal izkušeni branilec Olimpije.

Domžale po osmo zaporedno zmago

Simon Rožman ima v tem letu z Domžalami stoodstotni izkupiček. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V nedeljo bo Triglav v Kranju poskušal premagati Gorico in zmagati prvič v tem letu. Gorenjski orli nimajo veliko prednosti pred zadnjeuvrščenim Ankaranom, zato jim v boju za obstanek pride prav vsaka točka. V taboru Gorice, pri kateri je po dolgem okrevanju zaigral nekdanji reprezentant Miran Burgić, želijo nadaljevati zmagovalni niz.

Zadnjo tekmo 24. kroga bodo odigrali Domžale in Aluminij. Rumeni bodo poskušali upravičiti vlogo favorita. V prvi ligi so zmagali že sedmič zapored, v tem času pa se je njihova mreža zatresla le enkrat. Kidričani po drugi strani pod vodstvom Oliverja Bogatinova še čakajo na prvo letošnjo zmago, njihova prednost pred tekmeci v boju za obstanek pa kopni.

Prva liga Telekom Slovenije, 24. krog:

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Gol razlika Točke 1. Olimpija 23 17 4 2 43:10 55 2. Maribor 23 14 6 3 38:17 48 3. Domžale 21 12 4 5 42:17 40 4. Rudar 22 11 3 8 30:24 36 5. Celje 23 8 6 8 33:31 33 6. Gorica 22 8 2 12 22:32 26 7. Krško 21 6 5 10 27:38 23 8. Aluminij 22 4 6 12 22:36 18 9. Triglav Kranj 20 3 5 12 18:40 14 10. Ankaran Hrvatini 22 2 7 13 19:49 13