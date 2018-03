Bišćan opozarja na rumeno nevarnost, Pušnik odkrito o katastrofi

Odmevi po zmagi Olimpije nad Rudarjem

Ljubljančani so v sredo izkoristili še enega v nizu spomladanskih spodrsljajev Maribora in vijolicam s tekmo več na lestvici ušli na velikih sedem točk prednosti. Vseeno pa se trener Olimpije Igor Bišćan trudi, da se v slačilnico zeleno-belih ne bi prikradla evforija. Igralcem skuša dopovedati, da se čim manj posvečajo in obremenjujejo s točkami.

Domžale imajo kakovost za vrh

Domžalčani so dobili že sedem tekem zapored. Tako so konec jeseni premagali tudi Olimpijo. Foto: Žiga Zupan/Sportida ''Do konca sezone je še ogromno tekem. Ne razmišljamo o tem, koliko smo pred Mariborom in Domžalami,'' se Zagrebčan zaveda, da bo treba do konca sezone odigrati še veliko tekem. Prednosti pred zasledovalci zato noče izpostavljati, ga pa preseneča, da se v javnosti razpreda le o dvoboju za naslov med Olimpijo in Mariborom.

Opozarja, da so blizu tudi Domžale, ki s tekmo manj za zmaji zaostajajo 12 točk. Dobro ve, kaj govori, saj se je jeseni že opekel proti rumenim, spomladi pa se prepričal, da so v izjemni formi. Nazadnje jih je imel priložnost videti na delu v torek, ko so prekrižale načrte Mariboru.

''Ne bi rad, da se pozablja na Domžale in njihovo možnost za boj za naslov. Sposobni so nadaljevati zmagoviti niz, s katerim bi se lahko prebili do vrha. Zagotovo imajo kakovost za kaj takšnega,'' je poln hvale na račun Domžalčanov, ki so v torek naredili uslugo Olimpiji.

Derbi je še predaleč

Olimpija in Maribor se bosta pomerila konec meseca. Foto: Žiga Zupan/Sportida ''Naprej gremo tekmo po tekmo. Ne razmišljamo o tem, koliko smo pred Mariborom in Domžalami. Razmišljamo le o tem, da čim bolj pogosto prikazujemo tako dobre predstave. Potem bo vse v redu,'' je prepričan Bišćan, ki ga po visoki zmagi nad knapi konec tedna čaka še gostovanje v Dravogradu pri zadnjeuvrščenem Ankaranu.

Nato sledi reprezentančni premor, ki se ga zaradi počitka zelo veseli, čeprav bi se lahko v taboru zmajev zaradi slabe forme Maribora po glavi pletle drugačne misli. Po kratkem premoru sledi konec meseca nov vrhunec, večni derbi z vijolicami v Stožicah. ''Do takrat je še dolgo, predolgo,'' nekdanji hrvaški reprezentant (še) ne razmišlja o Mariboru.

Maribor se je mučil, Olimpija ju je razbila

Zmaji so Velenjčane, ki so pred kratkim remizirali v Mariboru (2:2), odpravili s 4:0. Foto: Urban Urbanc/Sportida Kako pa o prednosti pred vijolicami, ki je letos ekspresno narasla na sedem točk, razmišljajo njegovi izbranci? ''Točkovno je razlika na prvi pogled zelo velika, a je Maribor vendarle odigral tekmo manj. Naša naloga je, da ostanemo zbrani, osredotočeni na vsako tekmo. Ne smemo si dovoliti, da bi se preveč sprostili. Smo sredi napornega ritma. Pred premorom nas čaka še tekma z Ankaranom. Želimo premagati vsakogar, ne bojimo se nikogar,'' Danijel Miškić, ki se je v sredo ponovno vpisal med strelce s prekrasnim zadetkom, v tem trenutku razmišlja le o Ankaranu.

O spomladanski razliki med Olimpijo in Mariborom dovolj zgovorno priča primerjava dvobojev z istima tekmecema. Če je Milaničeva četa letos v Ljudskem vrtu proti Aluminiju (0:0) in Rudarju (2:2) osvojila le dve točki in ni navdušila gledalcev, pa je Olimpija omenjenima tekmecema brez milosti polnila mreži (5:1 in 4:0). Maribor se je z njima mučil, Olimpija pa ju je razbila s skupnim rezultatom 9:1. Zmagoviti niz je okrepil samozavest zmajem, katerih igra ima rep in glavo, Bišćana pa veseli še dodatna moč, o kateri lahko številni tekmec le sanjajo. Širina klopi in večje število igralcev, ki lahko na igrišču prispevajo dodano vrednost.

''Velenjčanom nismo pustili preveč stvari. Hitro smo vzpostavili svoj način igre. Skrbelo me je, kako bodo igralci po tako zahtevnem ritmu, to je bila namreč že peta tekma v nizu, fizično zdržali proti tako neugodni ekipi, kot je Rudar, a so bili na težkem igrišču odgovorni, čvrsti, disciplinirani in so še malce povečali prednost pred Mariborom,'' se je Bišćan razveselil pete zaporedne zmage v tem letu.

Pušnik: Olimpija ni igrala tako dobro, kot smo mi slabo

Marijan Pušnik je bil nezadovoljen s tem, kar so pokazali njegovi izbranci. Zlasti v prvem polčasu. Foto: Urban Urbanc/Sportida Velenjčani so pustili v Stožicah skromen vtis. Imeli so nekaj priložnost, a šele v drugem delu, ko je njihovo upanje na morebiten uspeh pri Olimpiji pokvaril rdeči karton. ''Zelo sem razočaran. Odigrali smo katastrofalen prvi polčas. Nisem toliko razočaran nad rezultatom kot nad popolno nezrelostjo igre v prvem polčasu. Takrat si nismo podali niti treh normalnih žog. Spoštovanje do kolega Bišćana, a Olimpija ni igrala tako dobro, kot smo mi slabo,'' je bil nezadovoljen Marijan Pušnik, ki je v Ljubljani odpočil nekaj igralcev.

Želel jih je spočiti pred sobotnim dvobojem s Celjem, zelo pomembnim v boju za četrto mesto, ki bi lahko po koncu sezone zagotovilo nastop v Evropi. ''Naivno smo izgubljali dvoboje. Mogoče so bili igralci z mislimi že na sobotni tekmi,'' je dejal, a poudaril, da bi tekmo v Ljubljani vnaprej žrtvovali na račun boljše priprave za sobotno tekmo s Celjem.

Zmaji so po visoki zmagi nad Rudarjem še povišali prednost pred Mariborom. Foto: Urban Urbanc/Sportida

''Ne, to ne bi bilo športno. Niti približno nisem razmišljal o tem. Hotel sem, da bi odigrali čim boljše in tako kot v Mariboru osvojili točke tudi v Ljubljani. Se pa zavedamo, da so Olimpija, Maribor in Domžale boljše ekipe od nas. Po posameznikih in vsem drugem. Sem pa vseeno pričakoval več po zadnjih dveh tekmah, ki sta me navdajali z optimizmom,'' je bil razočaran nad predstavo v Ljubljani, zlasti tistih kandidatov, ki redkeje dočakajo priložnost. Priznal je, da je s tem, ko je v ekipo postavili štiri nove igralce, storil napako. Od njih je pričakoval veliko več.