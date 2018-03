NK Maribor se opravičuje in ograjuje od Zahovićevih besed

Javno opravičilo

Po valu kritik, ki so se usule na izrečene besede športnega direktorja Zlatka Zahovića, ko je novinarja po vprašanju o razlogih za slab obisk tekem v Ljudskem vrtu označil za provokacijo, nato pa omenjal še družinsko tragedijo poročevalca, se je mariborski klub odzval s sporočilom za javnost. V njem se opravičuje za neljubi zaplet, ki je šel čez mejo dobrega okusa, in v njem potrjuje, da si je športni direktor državnih prvakov privoščil nekaj nedopustnega. Vodstvo mariborskega kluba obžaluje, da je Zahović ubral tovrsten način komunikacije, in se od njegovih besed ograjuje.

Mariborski klub se je tako opravičil novinarju Ekipa SN s pojasnilom o načinu komunikacije športnega direktorja na novinarski konferenci. Bo sledilo tudi opravičilo prvega kadrovnika kluba, ki je s svojimi besedami le dve leti po incidentu z Agimom Ibraimijem poskrbel za nov škandal?