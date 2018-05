Čeprav je bil večkrat spregledan, se je vrnil takoj in to s plaže

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav vseskozi igra za zagrebški Dinamo, s katerim osvaja lovorike in nastopa tudi v ligi prvakov, Petar Stojanović za reprezentanco ni igral že dve leti. Znašel se ni niti na zadnjem seznamu selektorja Tomaža Kavčiča. Vpoklican je bil naknadno in v reprezentanco prišel neposredno s počitnic.

Nazadnje je za reprezentanco zaigral marca leta 2016, ko je zaigral na prijateljski tekmi proti Severni Irski. Potem ga, čeprav je za Dinamo vseskozi igral, ni bilo zraven. Niti pri prejšnjem selektorju Srečku Katancu in niti pod vodstvom Tomaža Kavčiča.

Na marčevskem seznamu novega selektorja za prijateljski tekmi proti Avstriji in Belorusiji ga ni bilo, na zadnjem spisku za sobotno tekmo proti Črni gori prav tako ne. Toda po tem, ko je udeležbo odpovedal Nejc Skubic, se je selektor spomnil nanj.

Takoj po selektorjevem klicu je prekinil dopust

"Selektor me je poklical po telefonu in mi sporočil, da sem naknadno vpoklican. Seveda sem poziv sprejel. Res je, da sem bil na počitnicah, a reprezentanca je nekaj posebnega. Takoj sem se napotil proti reprezentanci. Dopust bom že nadoknadil," je govoril Petar Stojanović, ki je z Dinamom iz Zagreba na Hrvaškem osvojil dvojno krono in bil izbran tudi v idealno enajsterico hrvaške nogometne lige.

V reprezentanci je z veseljem pozdravil nekatere obraze, ki jih ni videl že nekaj časa. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Ob prihodu v reprezentanco je bil nasmejan. Tega, da ga nekaj časa ni bilo zraven, očitno ne zameri nikomur.

"Presrečen sem bil, ko sem dobil klic selektorja. Škoda, da se je to zgodilo zaradi poškodbe, tega ne privoščim nikomur, a sem zelo vesel, da sem spet tukaj in sem dočakal priložnost," je povedal desni bočni branilec, ki ima šele 22 let, a že kar nekaj izkušenj.

Matjažu Keku je iz rok iztrgal obe hrvaški lovoriki

Med drugim tudi z igranjem v ligi prvakov, v kateri je že kot najstnik nastopal v majici Maribora in potem tudi Dinama, s katerim je v pravkar končani sezoni Rijeki Matjaža Keka vrnil udarec po prejšnji sezoni in Rečanom iz rok iztrgal tako prvenstvo kot pokal.

"Borili smo se do konca in imeli tudi nekaj sreče, da so si nasprotniki privoščili nekaj spodrsljajev, ampak vseeno je za nami dobra sezona. Smo državni prvaki, zelo dobro smo odigrali tudi v finalu pokalnega tekmovanja," je povedal Ljubljančan, ki se še naprej vidi v Dinamu.

Z Dinamom se je na Hrvaškem veselil tako pokalnega kot tudi državnega naslova. Foto: Reuters

"Za zdaj sem v Zagrebu in razmišljam samo o Dinamu. Mislim in upam, da je tako tudi v obratni smeri. Verjamem, da sem še vedno prva izbira na mestu desnega branilca," je povedal nogometaš, ki bo s pripravami na novo sezono začel 18. junija, na njih pa ga bo dočakal nov trener. Na vročo klop Dinama se je namreč usedel Nenad Bjelica.

Napovedal je pohod na zmago

Toda še preden se bo podal novim klubskim izzivom naproti, bo moral opraviti z zadnjo reprezentančno akcijo v tej sezoni in prijateljsko tekmo proti Črni gori v Podgorici.

"Poskrbeti moramo, da bomo dobro trenirali in se dobro pripravili na tekmo. Upam tudi, da bomo zdravi. Sezona, ki je za nami, je naporna, a verjamem, da bomo stisnili moči in odigrali kot znamo, iz Črne gore pa se vrnili z zmago," je povedal Stojanović, ki je do zdaj za Slovenijo odigral le štiri tekme, pa čeprav je v reprezentanci debitiral le mesec dni po tem, ko je dopolnil 19 let.