Legendarni branilec o Janu Oblaku: Odletite v Madrid in rešite spor

"Jaz ozadja ne poznam. Ne poznam zgodbe Jana Oblaka, Nogometne zveze Slovenije, niti selektorja. Oni najbolje vedo. Enostavno se bo morala delegacija NZS na čelu s predsednikom in selektorjem usesti na letalo in odleteti do Madrida, se usesti, pogovoriti in čim prej rešiti problem. Oblak spada med najboljše tri vratarje na svetu, zato si ne smemo privoščiti, da ga zaradi male neumnosti ali zamere ga izgubimo. Prepričan sem, da bodo to tudi naredili in bodo zadevo rešili," je o Janu Oblaku, ki bo septembra zaradi poškodbe, ki pa ga ne ovira, da za madridski Atletico ne bi igral, septembra izpustil še četrto in peto reprezentančno tekmo novega selektorja Tomaža Kavčiča, povedal Marinko Galić.

Z legendarnim branilcem slovenske reprezentance, s katero je nastopil na evropskem prvenstvu 2000 in na svetovnem prvenstvu 2002, v tem času pa zbral 66 nastopov, smo se pogovarjali še o marsičem drugem. Oglejte si video.