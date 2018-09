Glede Jana Oblaka so se končno javili tudi pri Atleticu

Glede Jana Oblaka, ki je, še tretjič v nizu, odpovedal reprezentančno akcijo in ga na prihajajočih tekmah lige narodov ne bo med vratnicama Slovenije, so se danes le oglasili tudi pri njegovem klubu. V soboto je sicer spet branil za Atletico Madrid.

"V zadnjih tednih je imel Jan Oblak težave z ramo, ki si jo je poškodoval na prijateljski tekmi proti Arsenalu v Singapurju, zaradi česar skoraj dva tedna ni treniral. Naša zdravniška služba je na Nogometno zvezo Slovenije poslala podatke o njegovi poškodbi in predlagala, da reprezentančni premor izkoristi za sanacijo poškodbe. Pri Nogometni zvezi Slovenije so bili do Oblaka zelo uvidevni in dopustili, da manjka na prihajajočih tekmah proti Bolgariji in Cipru, zato bo Oblak ta čas izkoristil za popolno odpravo težav, ki jih ima," so danes dopoldne v sporočilu za javnost zapisali pri Atleticu iz Madrida, za katerega je Jan Oblak v soboto branil vso tekmo pri porazu proti Celti v španskem prvenstvu z 0:2.

Zanimivo, pri Atleticu, od katerega nismo dobili nobenih odgovorov na vprašanja o zdravstvenem stanju njihovega glavnega vratarja, ki smo jih na vse uradne klubske naslove poslali že pred nekaj dnevi, so se zdaj, ko se je ob tretji Oblakovi odpovedi v Sloveniji okoli njegovega reprezentančnega statusa dvignilo precej prahu, javili prvič.

Oblak je zaradi poškodbe odpovedal že marčevski prijateljski tekmi proti Avstriji in Belorusiji, zaradi težav z zdravjem pa ga ni bilo niti junija, ko je Slovenija z novim selektorjem gostovala v Črni gori. V času pred in med temi tekmami je za Atletico branil. Izpustil je le prvenstveno tekmo proti Alavesu konec aprila.

Oblak je v tej sezoni od prve do zadnje minute branil na vseh tekmah Atletica.

