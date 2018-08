Jan Oblak ignoriral selektorja in v zadnjem hipu spet zavrnil reprezentanco!

Čeprav je še včeraj kazalo, da bo Jan Oblak na seznamu selektorja za prihajajoči prvi tekmi lige narodov proti Bolgariji v Stožicah in na Cipru, se je pozno zvečer zgodil zasuk. Iz Atletica Madrida je na Nogometno zvezo Slovenijo prišel dopis o zdravstvenih težavah z naskokom najbolj cenjenega slovenskega nogometaša ta hip in prošnja, da ga selektor Slovenije pogreši tudi tokrat.

Tako zaradi domnevne poškodbe, ki pa ga tako marca kot junija letos ni ovirala pri nastopanju za Atletico, ne bo zaigral še na četrti in peti tekmi pod vodstvom novega selektorja.

Jana Oblaka tudi tokrat ne bo na akcijo reprezentance, ki se bo zbrala v ponedeljek. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Tomaž Kavčič: Klical sem ga, a ga nisem dobil

"Večkrat sem ga poskušal dobiti, a ga nisem uspel. Kljub temu sem ga dal na seznam, a je včeraj iz Atletica prišel dopis, da ima težave z ramenom in potrebuje počitek. Na to gledam pozitivno. Potrebujem ga stoodstotno pripravljenega. Toliko o tem," je o novem zapletu v slovenski reprezentanci na današnji novinarski konferenci na Brdu pri Kranju povedal Tomaž Kavčič, ki je tako v zadnjem hipu na listo treh vratarjev, ki so se pomešali med 26 nogometašev, uvrstil Matica Kotnika iz grškega Panioniosa.

"Na seznamu je bil do včeraj," je še priznal selektor in odgovoril tudi na vprašanje, kaj se bo zgodilo, če bo Oblak na naslednjih tekmah Atletica igral. "O tem bom govoril, če bo branil. Bi pa ob tem dodal, da je trenutno najbolj pomemben zdajšnji seznam. Pomembni so te igralci, ki so tukaj. Časa za pripravo na tekmi proti Bolgariji in Cipru ne bo veliko, imeli bomo samo dva treninga, zato nima smisla izgubljati energije za preostale stvari," je povedal Kavčič.

