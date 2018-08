Brez Iličića in s Kamplom. Bo Oblak tokrat zdrav?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes ob 12. uri bo selektor slovenske reprezentance Tomaž Kavčič z objavo seznama nogometašev, na katere bo računal na prvih tekmah lige narodov proti Bolgariji (6. september) in Cipru (9. september), začel pisati novo reprezentančno zgodbo. Kaj lahko na njem pričakujemo?

Kvalifikacije za naslednje veliko tekmovanje, evropsko prvenstvo 2020, ki bodo po novem veliko bolj zgoščene, se začnejo šele marca prihodnje leto, tako da težko zapišemo, da bo slovenska članska nogometna reprezentanca s septembrskima tekmama vstopila v nov ciklus.

Toda glede na to, da je liga narodov, v kateri Slovenijo ob Bolgarih in Ciprčanih čakajo še Norvežani, novo tekmovanje, ki bo ob uigravanju za najpomembnejše tekme ponudila tudi tekmovalni naboj (lahko prinese tudi uvrstitev na evropsko prvenstvo), se ne bomo pošteno zmotili, če zapišemo, da slovenska reprezentanca z današnjim selektorjevim seznamom vstopa v novo obdobje.

Koga bo poklical selektor? Foto: Žiga Zupan/Sportida Po porazih na marčevskih prijateljskih tekmah proti Avstriji in Belorusiji ter junijski zmagi v Črni gori Tomaža Kavčiča čakajo nekoliko resnejši preizkusi, ob katerih bo novemu selektorju javnost pod prste gledala bolj podrobno, kot mu je do zdaj.

Ne samo zaradi tekmovalnega naboja, ki ga prinaša liga narodov, ampak tudi zato, ker je uvodno obdobje privajanja in tudi manjše rekonstrukcije reprezentance (za sodelovanje se je zahvalil kapetanu Boštjanu Cesarju, sam se je od izbrane vrste poslovil Valter Birsa) za njim.

Kaj torej lahko pričakujemo na današnjem seznamu? Začnimo pri najbolj zvenečih imenih, okoli katerih je bilo v zadnjem času veliko govora.

Bo Jan Oblak septembra sploh prvič zaigral za Slovenijo pod vodstvom novega selektorja? Foto: Žiga Zupan/Sportida

Jan Oblak? Bomo videli, ali se bo odzval.

Jan Oblak. Z naskokom prvi zvezdnik slovenskega nogometa pod vodstvom novega selektorja še ni igral. Na prvem reprezentančnem zboru se je pojavil, a potem tik pred tekmo v Avstriji zaradi poškodbe odpovedal nastop in potem seveda ni branil niti proti Belorusiji štiri dni pozneje. Junija ga na zbor, prav tako zaradi poškodbe, sploh ni bilo.

Zanimivo je, da je tako marca kot tudi junija za Atletico Madrid igral.

Zdaj se bo seveda znašel na seznamu, že prihodnji teden pa bomo videli, ali se bo v reprezentanci pojavil in za njo tudi zaigral.

Josip Iličić? Vprašljiv je tudi za oktober.

Josip Iličić ima velike težave. Foto: Žiga Zupan/Sportida Josip Iličić. Na seznamu ga zagotovo ne bo. Težave z infekcijo, o katerih se že nekaj časa piše na široko in počez, so prehude. Z njim naj bi bilo celo tako slabo, da je vprašljiv celo na oktobrsko nadaljevanje lige narodov, ko Slovenijo čaka še ena tekma s Ciprčani, pomerila pa se bo tudi z Norvežani.

Zvezdnik italijanskega prvoligaša, ki je bil nekaj časa tudi v bolnišnici, je zdaj sicer v domači oskrbi, a še vedno ne trenira.

Njegov izostanek je za selektorja velik udarec, saj je bil v zadnjem obdobju najboljši posameznik slovenske reprezentance, za katero na zadnji tekmi v Črni gori sicer ni igral. Po naporni prejšnji sezoni, v kateri je imel nemalo težav s poškodbami, je gostovanje v Podgorici v dogovoru s selektorjem izpustil.

Kevin Kampl? Ima težave, a trenutno kaže dobro.

Kevin Kampl bo zraven. Foto: Žiga Zupan/Sportida Kevin Kampl. Zvezdnik nemškega nogometa, ki zaradi nesporazumov s prejšnjim selektorjem nekaj časa ni igral za reprezentanco, se potem z zdajšnjim selektorjem vrnil v izbrano vrsto, a nato zaradi poškodbe zadnjo tekmo s Črno goro izpustil, ima težave z zadnjo stegensko mišico.

Zaradi poškodbe je tudi izpustil prvo tekmo play-offa za ligo Europa svojega RB Leipziga, a medtem konec tedna brez težav odigral vseh 90 minut na prvi tekmi nove sezone nemškega prvenstva proti Borussii Dortmund, igral pa naj bi tudi na današnji povratni tekmi play-offa za ligo Europa, tako da bi se moral, če se na naslednjih dveh tekmah, ki ju bo odigral, ne bo kaj zapletlo, v ponedeljek pojaviti na Brdu pri Kranju.

Preostali so zdravi in v dobri formi

Pa preostali? Težav s poškodbami od preostalih nima nihče, večina pa jih tudi redno in dobro igra. Kapetan Bojan Jokić je eden izmed glavnih posameznikov ruske Ufe. Za branilca Miha Mevljo, ki naj bi bil v prihodnosti steber slovenske obrambe, velja podobno. Pri velikanu ruskega nogometa Zenitu je nezamenljiv.

Odlično sta z novo sezono italijanske prve lige začela Jasmin Kurtić pri Spalu in Miha Zajc, ki naj bi bil pod novim selektorjem eden idejnih vodij igre Slovenije na sredini igrišča, pri Empoliju. Rene Krhin je na prvih dveh tekmah nove sezone za Nantes odigral le osem minut, a nato pretekli konec tedna zaigral od prve minute in svojemu klubu pomagal do prve točke v treh tekmah, kar je vsekakor dobra novica.

Miha Zajc, ki naj bi bil eden ključnih mož nove reprezentance, je dobro začel z novo sezono. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tokrat brez enega samega novinca?

Prav veliko sprememb tako ni mogoče pričakovati, tudi novinca na današnjem seznamu verjetno ne bomo dočakali.

Tudi zaradi tega ne, ker so se kar trije takšni, ki bi prišli v poštev, znašli na seznamu selektorja mlade reprezentance Primoža Glihe, ki ga septembra čakata pomembni kvalifikacijski tekmi s Kazahstanom.

Donedavni vezist velenjskega Rudarja, ki je presenetljivo prestopil v moskovski CSKA in tam še bolj presenetljivo redno igra, komaj 19-letni Jaka Bijol, branilec Huddersfield Towna, ki je okreval po hudi poškodbi kolena in je pred kratkim postal sedmi Slovenec z nastopom v angleški premier ligi Jon Gorenc Stanković, in mladi, prav tako komaj 19-letni napadalec Jan Mlakar, ki je na začetku sezone nase opozoril nase v majici Maribora, bodo v dogovoru med selektorjema prepuščeni mladi izbrani vrsti.

Luka Zahović kljub ne najboljši klubski formi ni izgubil reprezentančnega statusa. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Iz slovenske lige zagotovo vsaj dva

Iz slovenske lige bosta vpoklic zagotovo dočakala vezist Maribora Amir Dervišević in tudi Rudi Požeg Vancaš iz Celja, ta je vse bližje odhodu v tujino in se je na zadnji tekmi vrnil v celjsko ekipo, verjetno se bo na seznamu znašel tudi napadalec Maribora Luka Zahović, morda pa še kdo.

Počakajmo do danes do 12. ure, ko bo znano vse.