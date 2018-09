Kek utišal Dinamo z evrogolom, dobra in slaba novica za Iličića #video

Kako so se še zadnjič pred reprezentančnim premorom odrezali slovenski nogometaši in trenerji, ki si služijo kruh v tujini? Nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović je v Bolgariji zmagal že petič zapored, Matjaž Kek je z Rijeko v Zagrebu prekrižal načrte favoriziranemu Dinamu, "poškodovani" reprezentant Jan Oblak je z Atleticom izkusil prvi poraz v tej sezoni v Španiji, Benjamin Verbič je presenetljivo izgubil v Ukrajini. Josip Iličić, katerega Atalanta je doživela novo razočaranje, pa je vedno bližje tako želeni vrnitvi na igrišče.

Slovenski trenerji na delu v tujini:

Kek neporažen na hrvaškem derbiju Kekova Rijeka je ostala neporažena na gostovanju pri udeležencu skupinskega dela evropske lige. Foto: Twitter Nogometaši Rijeke so se v nedeljo zvečer v velikem derbiju hrvaškega prvenstva pod vodstvom Matjaža Keka razšli z zagrebškim Dinamom, za katerega je igral od prve minute Petar Stojanović, brez zmagovalca (1:1). Oba zadetka sta padla v prvem polčasu. Branilce naslova je v vodstvo popeljal nekdanji napadalec Rijeke, švicarski reprezentant Mario Gavranović, za goste s Kvarnerja pa je z izjemnim zadetkom zadel v polno Momčilo Raspopović. 24-letni Črnogorec je dosegel evrogol v 38. minuti in postavil končni izid. V 89. minuti je moral zaradi drugega rumenega kartona predčasno z igrišča, a Dinamo ni izkoristil prednosti igralca več, tako da se je dvoboj končal z remijem. Dinamo je prevzel vodstvo na lestvici (14 točk), na drugem mestu je Osijek Erika Janže (13), Kekova Rijeka pa je na tretjem mestu z zaostankom dveh točk. Atraktiven zadetek Raspopovića (Rijeka) za 1:1: Strateg iz Maribora v začetku tedna ni skrival nezadovoljstva z zadnjim remijem proti Istri 1961 (3:3) in predstavo branilca Roberta Punčeca, ki je imel prste vmes pri vseh treh prejetih zadetkih. Navijače Rijeke je prestrašil, ko se je odpravil v domovino in napovedal, da ne bo treningov do srede. Navijače je zaskrbelo, da bo zapustil vroči stolček, a jih je Mariborčan kmalu pomiril. V sredo se je vrnil na Hrvaško poln elana, a tudi užaljen in začuden. "Ne vem, kako je lahko nekdo pomislil, da bi lahko po petih letih sploh zapustil klub brez pozdrava. To me je malce prizadelo. Tega si nismo zaslužili, zlasti ljudje, ki so verjeli v mene v bistveno težjih trenutkih od teh, ki so zdaj," je dan pred derbijem v Zagrebu poudaril Kek. Razprodan spektakel med Rijeko in Mariborom Rečani se bodo 8. septembra med reprezentančnim premorom v prijateljskem srečanju pomerili z Mariborom. Dvoboj bo na nekdanjem štadionu Rijeke, na legendarni Kantridi, na kateri bo kar deset tisoč gledalcev. Prireditelji so prodali prav vse vstopnice. Viole, navijači Maribora, bodo odpotovale na Reko z vijoličastim vlakom, na Hrvaškem bo nogometaše Maribora bodrilo 600 navijačev vijolic. Stojanović preskočil še peto zaporedno oviro Slaviša Stojanović je z Levskim neustavljiv. Od 15 možnih je zbral vseh 15 točk! Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Slovenski trener Slaviša Stojanović v Bolgariji z Levskim ostaja nepremagljiv. Vodil ga je na petih tekmah in na vseh zmagal. Stoodstotni izkupiček je nadaljeval v soboto, ko je v derbiju sedmega kroga bolgarskega prvenstva izkoristil prednost domačega prvenstva, premagal Beroe (1:0) in mu zadal prvi poraz v tej sezoni. Levski, ki na naslov prvaka v Bolgariji čaka devet let, je v sedmih krogih zbral že 19 točk in se še utrdil na vodilnem položaju, Ljubljančan, ki se v bogatem trenerskem življenjepisu lahko pohvali z osvajanjem državnih zvezdic, saj je bil najboljši v Sloveniji (dvakrat z Domžalami) in Srbiji (Crvena zvezda), je poskrbel za fantastičen niz. Na seznamu bolgarske reprezentance, ki bo 6. septembra gostovala v Ljubljani, je tudi kapetan Levskega Ivan Goranov, o moči Beroeja iz Stare Zagore pa priča podatek, da so na reprezentančnem seznamu kar trije njegovi zvezni igralci. ''Zdaj uživamo na treningih, željni smo dela in dokazovanja, kar se vidi tudi na tekmah. V slačilnici je veliko bolj pozitivno vzdušje,'' je Goranov opisal spremembe, ki so nastale pri Levskem po odhodu italijanskega trenerja Delia Rossija, ki ga je nasledil Stojanović. Kako je Levski premagal Beroe? Nekdanji slovenski selektor je prvi trener Levskega po Srbu Ljupku Petroviću, ki se lahko pohvali z več kot tremi zaprednimi zmagami na klopi velikana iz Sofije. Legendarni Srb, ki je leta 1991 popeljal Crveno zvezdo do evropskega naslova, je jeseni leta 2016 zmagal kar sedemkrat zapored. Stojanović je do reprezentančnega premora zbral že pet zaporednih zmag ... Elsner ostal praznih rok Luka Elsner je v petek z Unionom izgubil na gostovanju pri Beerschot-Wilrijku. Foto: Grega Valančič/Sportida Nekdanji trener Domžal in Olimpije Luka Elsner je v petek v četrtem krogu druge belgijske lige izgubil na gostovanju pri Beerschot-Wilrijku (0:1). To je bil tretji poraz Uniona v štirih nastopih v drugi ligi, odkar ga vodi mladi slovenski strateg. Union iz Bruslja je v prejšnjem krogu premagal Westerlo, ki pred tem ni izgubil kar 15 tekem zapored. To je bila prva zmaga Elsnerja, odkar vodi belgijskega drugoligaša z bogato zgodovino. V pokalu se je uvrstil med 32 najboljših, a ni imel sreče pri žrebu, saj bo 25. septembra v 1/16 finala gostoval pri mestnem tekmecu Anderlechtu.

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Jan Oblak je v soboto v Vigu izkusil prvi poraz z Atleticom v tej sezoni. Foto: Getty Images

Vratarji:

Vid Belec: Sampdoria je v tretjem krogu italijanskega prvenstva v nedeljo na domačem štadionu poskrbel za presenečenje, saj je s prepričljivih 3:0 odpravil favorizirani Napoli. Slovenski vratar je prvi domači dvoboj Sampdorie po veliki tragediji, ko je zaradi zrušenega viadukta v Genovi umrlo 43 ljudi, spremljal s klopi za rezervne igralce.

Jan Koprivec: Pafos je prvo tekmo v novi sezoni odigral v soboto in se proti Anorthosisu razšel brez zmagovalca (1:1). Koprčan ni kandidiral za dvoboj.

Matic Kotnik: Panionios je v drugem krogu grškega prvenstva v nedeljo v Atenah izgubil proti Paoku iz Soluna (0:1). Slovenski vratar ni kandidiral za dvoboj.

Jan Oblak: Atletico Madrid, ki je v četrtek izvedel tekmece v skupinskem delu lige prvakov, je v soboto v tretjem krogu španskega prvenstva ostal praznih rok v Vigu, kjer ga je Celta premagala z 2:0. Oblak, ki se je pred tekmo odzval na negodovanje javnosti, češ da sploh ni poškodovan in se zgolj izogiba izbrane vrste, je branil vso tekmo. V drugem polčasu je moral dvakrat po žogo v svojo mrežo. Celta je dosegla še tretji gol, ki pa je bil zaradi nedovoljenega položaja razveljavljen. Rdeče-beli so doživeli prvi poraz v tej sezoni, na gostovanju v Galiciji pa niso niti enkrat streljali v okvir vrat tekmeca, kar je velik udarec za navijače madridskega velikana.

Atletico je sicer zaradi domnevnih zdravstvenih težav Oblaka, še ne povsem zaceljene poškodbe ramena, med tednom zaprosil vodstvo slovenske reprezentance, da 25-letnega slovenskega asa izpusti s seznama za bližajoči se tekmi lige narodov. Nastop dobitnika treh zaporednih priznanj zamora, ki jih prejme vratar španskega prvoligaškega kluba z najmanjših številom prejetih zadetkov v sezoni, je bil zaradi tega na tekmi v Vigu še bolj pod drobnogledom slovenske nogometne javnosti kot sicer. Oblak je tako po zapletu zaradi (ne)igranja za reprezentanco izkusil novo nevšečnost, saj se je Atletico oddaljil od španskega vrha.

Nekdanji branilec Domžal Miha Blažič je s Ferencvarošem na prvem mestu madžarskega prvenstva. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Branilci:

Kenan Bajrić: vodilni slovaški prvoligaški klub Slovan iz Bratislave je v soboto v uvodni tekmi sedmega kroga slovaškega prvenstva v gosteh premagal Žilino (1:0) in se še utrdil na vodilnem položaju. Ljubljančan je odigral vso tekmo.

Jure Balkovec: Hellas Verona bi morala v drugem krogu druge italijanske lige v soboto ob 18. uri gostovati pri Cosenzi, a je bil dvoboj zaradi neustreznih igralnih razmer prestavljen na nov termin, ki ga bo v kratkem določilo vodstvo tekmovanja.

Miha Blažič: vodilni Ferencvaroš je v nedeljo v zadnji tekmi sedmega kroga madžarskega prvenstva remiziral proti Vidiju (Videotonu), ki brani naslov in bo v tej sezoni igral v skupinskem delu evropske lige. Derbi kroga se je v Budimpešti končal z 2:2. Gostitelji, za katere je Primorec igral vso tekmo, so vodili že z 2:0, a so izbranci nekdanjega trenerja Olimpije Marka Nikolića v nadaljevanju srečanja izenačili.

Matija Boben: Rostov je v uvodni tekmi šestega kroga ruskega prvenstva v petek doma remiziral z Rubinom iz Kazana (1:1) in se na lestvici povzpel na visoko drugo mesto. Primorec znova ni kandidiral za tekmo. V tej sezoni pri ruskem prvoligašu še ni dočakal priložnosti za nastop.

Erik Janža: Osijek je v šestem krogu hrvaškega prvenstva v soboto premagal zagrebško Lokomotivo (2:1) in začasno skočil na prvo mesto. Slovenski branilec je prvič po prihodu s Cipra v Slavonijo odigral vso tekmo v hrvaškem prvenstvu in pomagal soigralcem do dragocene zmage. Po remiju v Zagrebu (1:1) med Dinamom (14 točk) in Rijeko (12) je zdrsnil na drugo mesto (13).

Bojan Jokić: Ufa je v nedeljo v šestem krogu ruskega prvenstva izgubila pri Akhmatu (1:2). To je bila njena prva tekma po izpadu iz Evrope, ko je v play-offu kvalifikacij za ligo Europa priznala premoč krvniku Maribora Glasgow Rangers. Kapetan slovenske reprezentance zaradi izključitve v prejšnjem krogu, njegove prve v klubskem dresu po sezoni 2015/16, ko je branil barve Villarreala, ni mogel pomagati soigralcem. Disciplinska komisija vodstva tekmovanja je odločila, da bo moral prisilno počivati še na eni tekmi.

Luka Krajnc: novinec v prvi italijanski ligi Frosinone je v nedeljo v tretjem krogu italijanskega prvenstva gostoval pri Laziu v Rimu in ostal praznih rok (0:1). Štajerec je dvoboj spremljal s klopi za rezervne igralce, njegov klub pa je v treh nastopih zbral eno točko.

Miha Mevlja: Zenit, ki se je v Evropi uvrstil v skupinski del lige Europa, je po petih zaporednih zmagah v ruskem prvenstvu prvič ostal brez paketa treh točk, a je vseeno zadržal vodilni položaj na lestvici. V nedeljo je v velikem derbiju šestega kroga ruskega prvenstva v Sankt Peterburgu remiziral s Spartakom iz Moskve (0:0). Primorec je dvoboj spremljal s klopi za rezervne igralce, Zenit pa je pred najbližjim zasledovalcem Spartakom zadržal prednost dveh točk.

Nemanja Mitrović: Jagiellonia je v nedeljo v sedmem krogu poljskega prvenstva remizirala pri Wisli iz Plocka (1:1). Ljubljančan je odigral vso tekmo, njegovo moštvo pa na lestvici zaseda četrto mesto.

Petar Stojanović: slovenski branilec, ki je v torek ostal brez skupinskega dela lige prvakov in v petek izvedel za tekmece v skupinskem delu lige Europa, je v nedeljo v derbiju šestega kroga hrvaškega prvenstva v Zagrebu remiziral s Kekovo Rijeko (1:1). Ljubljančan je odigral vso tekmo, Dinamo pa je z novo točko skočil na prvo mesto.

Aljaž Struna: Palermo je v drugem krogu druge italijanske lige v petek na domačem štadionu remiziral s Cremonesejem (2:2). Pirančan je tekmo spremljal s klopi za rezervne igralce.

Nejc Skubic: Konyaspor je v uvodni tekmi četrtega kroga turškega prvenstva v petek v gosteh premagal moštvo Yeni Malatyaspor (1:0). Slovenski branilec je odigral vso tekmo, njegov klub pa je v tej sezoni osvojil že osem točk in je tik pod vrhom. Konyaspor ostaja v tej sezoni neporažen.

Kevin Kampl je osvojil prvo točko v tej sezoni v nemškem prvenstvu. Foto: Getty Images

Vezisti:

Domen Črnigoj: Lugano je v soboto v uvodni tekmi šestega kroga švicarskega prvenstva doma premagal Zürich (1:0). Primorec je odigral vso tekmo, edini zadetek na tekmi pa je dosegel nogometaš iz BiH Miroslav Čovilo, s katerim si je pred leti delil slačilnico Kopra na Bonifiki.

Josip Iličić: najboljši posameznik slovenske reprezentance ima v zadnjem kvalifikacijskem ciklusu velike težave z zdravjem, zaradi česar je izpustil tudi nedeljsko tekmo tretjega kroga italijanskega prvenstva med Atalanto in Cagliarijem (0:1), na kateri so gostitelji ostali brez načrtovatnih točk. To je bil njen prvi poraz v sezoni. Kranjčan se bo po napovedih trenerja Gian Piera Gasperinija, ki je v nedeljo stotič vodil Atalanto, pridružil treningom čez nekaj dni, čez nekaj tednov, predvidoma čez dva ali tri, pa bi bil lahko že pripravljen za nova dokazovanja na tekmah. Atalanta se bo jeseni dokazovala zgolj v domačih tekmovanjih, saj je v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo brez pomoči izkušenega Slovenca izpadla proti Köbenhavnu. Trener Gasperini je pogodbo s klubom podaljšal do leta 2022.

Kevin Kampl: RB Leipzig v novo sezono nemškega prvenstva ni vstopil preveč uspešno. Najprej je visoko izgubil na gostovanju pri Borussii Dortmund (1:4), v nedeljo pa je prvič predstavil doma in proti Fortuni iz Düsseldorfa osvojil točko (1:1). Slovenski reprezentant, za katerega se je po poročanju katalonskega dnevnika Sport zanimala slovita Barcelona, je odigral vso tekmo. Jeseni ga čakajo nastopi v skupinskem delu evropske lige, kjer se bo pomeril tudi proti nekdanjemu klubu Red Bull Salzburgu. To bo nevsakdanji evropski obračun rdečih bikov.

Rene Krhin: Nantes je v soboto v dvoboju četrtega kroga francoskega prvenstva ujel prvo zmago v tej sezoni. Na gostovanju pri Strasbourgu je zmagal s 3:2. Štajerec je odigral vso tekmo.

Jasmin Kurtić: Spal je v nedeljo na tekmi tretjega kroga serie A gostoval pri Torinu, ki se je zaradi močnega deževja začela s krepko zamudo, potegnil krajšo. Izgubil je z 0:1, kar je bil njegov prvi poraz v tej sezoni, ki jo je začel z dvema tesnima zmagama. Belokranjec je proti nekdanjemu klubu odigral vso tekmo.

Žan Majer: Rostov je v uvodni tekmi šestega kroga ruskega prvenstva v petek doma remiziral z Rubinom iz Kazana (1:1) in se na lestvici povzpel na visoko drugo mesto. Štajerec tudi tokrat ni kandidiral za tekmo. V tej sezoni pri ruskem prvoligašu še ni dočakal priložnosti za nastop.

Rajko Rotman: Kayserispor je v soboto v četrtem krogu turškega prvenstva gostoval pri Fenerbahčeju, ki je v tej sezoni v uvodnih treh krogih zbral le tri točke, in presenetil velikana iz Istanbula. Zmagal je s 3:2, Mariborčan pa je odigral vso tekmo. Kayserispor je v štirih krogih zbral osem točk in je še neporažen, tako da je uvrščen tik pod vrhom.

Leo Štulac: Parma je v tretjem krogu italijanskega prvenstva v soboto pred polnimi tribunami domačega štadiona izgubila proti aktualnemu prvaku Juventusu (1:2). Primorec je proti favoritu iz Torina odigral vso tekmo, v 19. minuti pa je s prostega strela zadel okvir vrat. Z oddaljenosti približno 25 metrov je zadel prečko.

Kako je Štulac stresel prečko Juventusa (pri 1:59):

Benjamin Verbič: Dinamo Kijev, ki bo evropsko sezono nadaljeval v skupinskem delu lige Europa, je v nedeljo razočaral svoje navijače. V sedmem krogu ukrajinskega prvenstva je doma izgubil proti Karpatyju iz Lvova (0:2). Bil je nevarnejši tekmec, imel več priložnosti in strelov na gol, od 56. minute tudi igralca več, a je na koncu izkusil prvi poraz v tej sezoni. Vojničan je odigral vso tekmo. Dinamo s tekmo manj na lestvici za vodilnim Šahtarjem zaostaja pet točk.

Miha Zajc: nekdanji nogometaš Olimpije je v nedeljo zvečer v tretjem krogu italijanskega prvenstva gostoval pri Chievu v Veroni in osvojil točko (0:0). Gledalci niso dočakali zadetkov, Primorec, ki se je pomeril proti nekdanjamu idolu, sosedu iz Šempetra pri Gorici Valterju Birsi, pa je na igrišču prebil vso tekmo.

Roman Bezjak je v nedeljo z Jagiellonio osvojil točko na gostovanju v Plocku. Foto: Vid Ponikvar

Napadalci:

Robert Berić: Saint Etienne je v četrtem krogu francoskega prvenstva v nedeljo doma remiziral z Amiensom. Gledalci niso videli zadetkov (0:0), Krčan, za katerega sta se pred kratkim zanimala ukrajinski podprvak Dinamo Kijev in švicarski Sion, a je nato le ostal zvest zelenim, je dočakal drugi nastop v tej sezoni. V igro je vstopil v 66. minuti. Njegov klub ostaja neporažen, v štirih nastopih je osvojil šest točk.

Roman Bezjak: Jagiellonia je v nedeljo v sedmem krogu poljskega prvenstva remizirala pri Wisli iz Plocka (1:1). Korošec je odigral vso tekmo, njegovo moštvo pa na lestvici zaseda četrto mesto. Bezjak je v tej sezoni v poljskem prvenstvu dosegel tri zadetke.

Tim Matavž: izkušeni primorski napadalec je v nedeljo v enem izmed najbolj atraktivnih srečanj četrtega kroga nizozemskega prvenstva izkusil moč Ajaxa iz Amsterdama. Dvoboj med Vitessejem in velikanom nizozemskega klubskega nogometa, ki bo v tej sezoni igral v ligi prvakov, se je končal z visoko zmago gostov. Ajax je zmagal kar s 4:0, Primorec pa je odigral 78 minut. To je bil prvi poraz moštva iz Arnhema v tej sezoni.

Andraž Šporar: vodilni slovaški prvoligaški klub Slovan iz Bratislave je v soboto v uvodni tekmi sedmega kroga slovaškega prvenstva v gosteh premagal Žilino (1:0). Šporar je odigral vso tekmo. Ljubljančan je za Slovan v tej sezoni odigral dvanajst tekem in se med strelce vpisal kar enajstkrat. V prvenstvu je dosegel šest zadetkov in je vodilni na lestvici najboljših strelcev tekmovanja, petkrat pa je bil uspešen še v Evropi.

Podaja Valenčiča za drugi gol Stabaeka (pri 2:38):

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Jon Gorenc Stanković (Huddersfield Town) Anglija, 1. liga Everton : Huddersfield Town 1:1 Ni kandidiral za nastop. Timi Max Elšnik (Mansfield Town) Anglija, 4. liga Mansfield Town : Carlisle United 1:0 Ni kandidiral za nastop. Zlatko Dedić (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga Wacker Innsbruck : Hartberg 2:1 Odigral je 73 minut. Patrik Eler (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga Wacker Innsbruck : Hartberg 2:1 V igro je vstopil v 73. minuti. Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga Wacker Innsbruck : Hartberg 2:1 Odigral je 59 minut. Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Austria Celovec : Young Violets Austria Dunaj 1:2 Ni igral, ostal je na klopi. Alem Pašić (Vorwärts Steyr) Avstrija, 2. liga Vorwärts Steyr : Amstetten 1:4 Ni kandidiral za nastop. Nicolas Rajsel (Oostende) Belgija, 1. liga St.Truiden : Oostende 1:0 Ni kandidiral za tekmo. Željko Filipović (Dinamo Brest) Belorusija, 1. liga Dinamo Brest : Minsk 2:1 Ni igral, ostal je na klopi. Elvis Džafić (Sarajevo) BiH, 1. liga Čelik Zenica : Sarajevo 0:0 Ni igral. Ernest Grvala (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga Radnik Bijeljina : GOŠK Gabela 1:0 Ni igral. Emil Velić (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Mladost Doboj : Sloboda Tuzla 1:0 Branil je vso tekmo. Miha Vidmar (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga Radnik Bijeljina : GOŠK Gabela 1:0 Ni igral. Andraž Struna (Anorthosis Famagusta) Ciper, 1. liga Pafos : Anorthosis 1:1 Odigral je vso tekmo. Saša Aleksander Živec (Omonia Nikozija) Ciper, 1. liga Ta konec tedna nima tekme. Matija Širok (Pafos) Ciper, 1. liga Pafos : Anorthosis 1:1 Odigral je vso tekmo. Damjan Vuklišević (Slovan Liberec) Češka, 1. liga Slovan Liberec : Banik Ostrava 0:0 Odigral je vso tekmo. Aleš Mertelj (MFK Karvina) Češka, 1. liga MFK Karvina : Slovacko 2:1 Igral je vso tekmo. Denis Petrić (Guingamp) Francija, 1. liga Guingamp : Toulouse 1:2 Ni igral, ostal je na klopi. Jan Repas (Caen) Francija, 1. liga Dijon : Caen 0:2 Ni kandidiral za nastop. Milan Kocić (Panionios) Grčija, 1. liga Panionios : PAOK Solun 0:1 Ni kandidiral za nastop. Marko Nunić (Larissa) Grčija, 1. liga Aris Solun : Larissa 2:0 V igro je vstopil v 64. minuti. Rene Mihelič (Delhi Dynamos) Indija, 1. liga Prvenstvo se začne septembra. Matej Poplatnik (Kerala Blasters) Indija, 1. liga Prvenstvo se začne septembra. Valter Birsa (Chievo) Italija, 1. liga Chievo : Empoli 0:0 Odigral je vso tekmo. Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 1. liga Chievo : Empoli 0:0 Zaradi poškodbe kolena ni kandidiral za tekmo. Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Bologna : Inter 0:3 Branil je vso tekmo. Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Sassuolo : Genoa 5:3 Ni kandidiral za tekmo. Siniša Anđelković (Venezia) Italija, 2. liga Padova : Venezia 1:0 Odigral je 86 minut. Enej Jelenič (Carpi) Italija, 2. liga Carpi : Cittadella 0:1 Odigral je vso tekmo. Zlatan Ljubijankić (Urawa Reds) Japonska, 1. liga Urawa Reds : Cerezo Osaka 1:2 Zaradi poškodbe hrbta ni kandidiral za tekmo. Dejan Trajkovski (Akademija Puškaš) Madžarska, 1. liga Mezokovesd SE : Puškaš 2:0 Odigral je vso tekmo. Ivica Guberac (Floriana) Malta, 1. liga Prvenstvo se bo nadaljevalo 14. septembra. Nik Omladič (Greuther Fürth) Nemčija, 2. liga Duisburg : Greuther Fürth 0:1 Ni kandidiral za tekmo. Jovan Vidović (Meppen) Nemčija, 3. liga Meppen : Hansa Rostock 1:3 Ni igral, ostal je na klopi. Haris Vučkić (Twente) Nizozemska, 2. liga Twente : Roda Kerkrade 3:1 Zaradi poškodbe ni kandidiral za tekmo. Filip Valenčič (Stabaek) Norveška, 1. liga Stabaek : Sandefjord 3:3 V igro je vstopil v 60. minuti in prispeval podajo za drugi zadetek Stabaeka za 2:2. Damjan Bohar (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga Miedz Legnica : Zaglebie Lubin 2:0 V igro je vstopil v 46. minuti. Goran Cvijanović (Arka Gdynia) Poljska, 1. liga Arka Gdynia : Zaglebie Sosnowiec 2:2 Ni kandidiral za tekmo. Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Lech Poznan : Piast Gliwice 1:1 Odigral je vso tekmo. Matej Palčič (Wisla Krakov) Poljska, 1. liga Slask Vroclav : Wisla Krakov 0:1 Ni igral, ostal je na klopi. Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga Lechia Gdansk : Korona Kielce 2:0 V igro je vstopil v 46. minuti. Dejan Vokić (Zaglebie Sosnowiec) Poljska, 1. liga Arka Gdynia : Zaglebie Sosnowiec 2:2 Ni igral, ostal je na klopi. Žiga Škoflek (Stal Mielec) Poljska, 2. liga Sandecja Nowy Sacz : Stal Mielec 2:0 Ni kandidiral za tekmo. Dalibor Volaš (GKS Katowice) Poljska, 2. liga Chojnice : GKS Katowice 2:1 Ni igral. Gregor Balažic (Ural) Rusija, 1. liga CSKA Moskva : Ural 4:0 Odigral je vso tekmo. Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Akhmat Grozni : Ufa 2:1 V igro je vstopil v 65. minuti. Jaka Bijol (CSKA Moskva) Rusija, 1. liga CSKA Moskva : Ural 4:0 V igro je vstopil v 77. minuti. Denis Popović (Orenburg) Rusija, 1. liga Dinamo Moskva : Orenburg 2:0 Odigral je vso tekmo. Miral Samardžić (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Krila Sovjetov Samara : Anži Mahačkala 1:0 Odigral je vso tekmo. Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Basel : Thun 1:1 V igro je vstopil v 80. minuti. Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Winterthur : Schaffhausen 1:1 Odigral je vso tekmo in v 89. minuti prejel rumeni karton. Matic Fink (Rizespor) Turčija, 1. liga Antalyaspor : Rizespor 2:1 Ni igral, ostal je na klopi. Boban Jović (Bursaspor) Turčija, 1. liga Bursaspor : Bešiktaš 1:1 Ni kandidiral za tekmo. Antonio Delamea Mlinar (New England Revolution) ZDA in Kanada, liga MLS New England : Portland Timbers 1:1 Ni igral, ostal je na klopi.