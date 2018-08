Bombastična novica iz Španije: Barcelona se zanima za Kevina Kampla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Barcelona si že nekaj časa prizadeva, da bi v svoje vrste zvabila 21-letnega nizozemskega vezista, ki v tej sezoni blesti v majici Ajaxa, Frenkieja de Jonga, a v Amsterdamu po zmagi s 3:1 na prvi tekmi play-offa za ligo prvakov proti kijevskemu Dinamu našega Benjamina Verbiča vztrajajo, da enega od ključnih mož svoje ekipe letos poleti ne bodo prodali.

Tako naj bi bil mladi nizozemski reprezentant, k ima z Ajaxom pogodbo do leta 2022, na voljo šele prihodnje poletje.

Ker si pri Barceloni, ki je letos poleti izgubila vezista Andresa Iniesto in Paulinha, prizadevajo, da bi pripeljali še enega vezista, naj bi zdaj, kot pišejo pri Sportu, razmišljali o Kevinu Kamplu.

Za RB Leipzig je 27-letni slovenski vezist odigral 41 tekem in zabil dva gola. Foto: Getty Images

Prišel bi kot alternativa za izkušena Španca in Hrvata

V Nemčiji rojenega slovenskega reprezentanta, ki je lani za 20 milijonov evrov iz Bayerja Leverkusna prestopil v RB Leipzig in postal najdražji slovenski nogometaš vseh časov, vidijo kot pravo alternativo za kreativni del zvezne vrste Barcelone, v kateri zdaj glavni besedi pripadata 30-letnima Sergiu Busquetsu in Ivanu Rakitiću.

Kampl, ki so ga v preteklosti že glasno povezovali z odhodom v madridski Atletico, ima pogodbo z Leipzigom, za katerega je v tej sezoni odigral štiri tekme, dosegel en gol in zabeležil eno asistenco, sklenjeno do leta 2021.

Sport, ki velja za velikega podpornika Barcelone, kar dokazuje tudi slogan časopisa "Vedno z Barcelono", sicer še piše, da pri katalonskem nogometnem velikanu za zdaj po 27-letnem slovenskem reprezentantu samo poizvedujejo.

Pri Barceloni naj bi slovenskega reprezentanta videli kot alternativo za Sergia Busquetsa in Ivana Rakitića. Foto: Getty Images

Koga je letos že kupila Barcelona?

Barcelona je letos poleti sicer tudi nakupovala, namesto Paulinha je prišel 31-letni čilski zvezdnik Arturo Vidal, iz Brazilije pa 22-letni Arthur, ki ga na Camp Nouu vidijo kot naslednika Inieste.

Najdražji nakup poletja Kataloncev je brazilski krilni napadalec Malcom, ki je iz Bordeauxa prišel za 41 milijonov evrov, medtem ko so pri Barceloni Sevillii za branilca Clementa Lengleta odšteli nekaj maj kot 36 milijonov evrov.

Uspešen začetek sezone katalonskega velikana

Barcelona, ki je v prejšnji sezoni osvojila naslov državnega in pokalnega prvaka, v ligi prvakov pa presenetljivo izpadla v četrtfinalu proti Romi, je v tej sezoni sicer že odigrala dve tekmi.

Najprej je z 2:1 premagala Sevillo in osvojila španski superpokal, uspešno pa prejšnji konec tedna začela tudi nastope v španskem prvenstvu in doma s 3:0 odpravila Deportivo.

