Nov bogat nakup Barcelone, ki se kar ne ustavi

Iz Gremia prihaja brazilski Andres Iniesta

Potem ko je v tej sezoni za okrepitve zapravila več kot 300 milijonov evrov, je Barcelona danes naznanila nov nakup. Iz Gremia poleti v Barcelono prihaja veliki up brazilskega nogometa, vezist Arthur, ki so ga mnogi označili za novega Andresa Iniesto. Za 21-letnika bodo Katalonci odšteli 30 milijonov evrov plus devet v variabilnem delu odškodnine, ki utegne naknadno kapniti na klubski račun južnoameriškega prvaka.

Pri Barceloni so danes potrdili prestop, o katerem se je šušljalo že dlje časa. Arthur je zablestel lani, ko je v dresu Gremia nase opozarjal predvsem v južnoameriški različici lige prvakov, pokalu libertadores, v katerem je šel Gremio do konca in osvojil naslov. Na povratni tekmi finala proti Lanusu je pri zmagi s 3:1 blestel prav 21-letni vezist in bil izbran za najboljšega igralca finala.

Dogovor z Gremiom so pri Barceloni že potrdili:

[BREAKING NEWS] Agreement for Arthur transfer. https://t.co/KZWyOoVj52 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 11, 2018

Z njim se je Barcelona spogledovala že nekaj časa, zdaj pa naznanila, da je z Gremiom dosegla dogovor, po katerem ga lahko julija letos odkupi za 30 milijonov evrov. Ob tem so v pogodbi zapisani tudi dodatki, po katerih lahko Brazilci naknadno zaslužijo še devet milijonov evrov.

Pravijo, da je novi Andres Iniesta

Arthurja, ki je igralec sredine igrišča in ga krasita predvsem odličen pregled nad igro ter podaje, pri Barceloni vidijo predvsem kot naslednika Andresa Inieste, ki bo čez dva meseca praznoval 34. rojstni dan in je v zatonu kariere.

Arthurja so v zadnjem času sicer vpoklicali v brazilsko reprezentanco, a na debi v njenem dresu še čaka. Bi ga pa selektor Tite, ki ne skriva navdušenja nad njegovo igro, lahko popeljal na letošnje svetovno prvenstvo v Rusiji.

Do zdaj je za Gremio odigral 40 tekem in dosegel en gol.

Philippe Coutinho je januarja letos postal najdražji nakup v zgodovini Barcelone. Foto: Reuters

Barcelona je v zadnjem letu na široko odprla denarnico

Barcelona je v lanskem poletnem in letošnjem zimskem prestopnem roku za okrepitve zapravila že več kot 300 milijonov evrov.

Za Brazilca Philippa Coutinha je odštela 120, za francoskega napadalca Ousmaneja Dembeleja 105, za brazilskega vezista Paulinha 40, za portugalskega branilca Nelsona Semeda 30 in za kolumbijskega branilca Yerryja Mino 12 milijonov evrov, če naštejemo samo najdražje.