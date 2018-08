Lionel Messi je v Maroku dočakal zgodovinski trenutek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Barcelona je sezono začela z novo, še 13. špansko superpokalno lovoriko, potem ko je v prvem superpokalu, odigranem izven Španije, z 2:1 v Maroku premagala Sevillo. Za zmago je z mojstrovino v zaključku tekme poskrbel Francoz Ousmane Dembele. Lionel Messi je prišel do rekordne 33. lovorike v majici Barcelone. Prvič pa jo je v vlogi kapetana visoko v zrak dvignil kot prvi.

Po odhodu Andresa Inieste na Japonsko je kapetan Barcelone postal njen najboljši strelec v zgodovini Lionel Messi, ki je v Tangerju že v prvi tekmi v novi vlogi dvignil lovoriko visoko v zrak in s tem postal najbolj trofejen nogometaš v zgodovini kluba.

Argentinec tokrat ni zadel, a je bil v veliki meri zaslužen za izenačenje na 1:1 v zaključku prvega polčasa, ko je Barcelona izničila zgodnje vodstvo Andaluzijcev, in prek Gerarda Piqueja poravnala izid. Izkušeni španski branilec je zadel, potem ko je v gol pospravil odbito žogo po prostem strelu Messija, ki je zadel okvir vrat.

Tekmo je odločil Ousmane Dembele z mojstrskim golom v 78. minuti. Francoz, ki se je z letošnjega svetovnega prvenstva vrnil z zlato medaljo, je tako morda naznanil, da je pred njim veliko boljša sezona od prejšnje, ki je bila veliko razočaranje. Iz Borussie Dortmund je lani poleti prišel za kar 115 milijonov evrov, a, tudi zaradi težav s poškodbami, dosegel le štiri gole.

Mojstrovina Osumana Dembeleja:

Sevilla je imela sicer v zadnji minuti tekme veliko priložnost, da bi prišla do izenačenja in odločitev o tem, komu bo pripadla lovorika na začetku nove sezone prestavila za še nekaj časa, a je zapravila enajstmetrovko. Francozu Wissamu Ben Yedderju, ki je lani v ligi prvakov napolnil mrežo Maribora in zabil tri gole, je strel z bele točke ustavil specialist za branjenje enajstmetrovk pri Barceloni Marc Andre Ter Stegen.

Najuspešnejše ekipe: 13 - Barcelona (1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018) 10 - Real Madrid (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017) 3 - Deportivo (1995, 2000, 2002) 2 - Atletico Madrid (1985, 2014)

Athletic Bilbao (1984, 2015) 1 - Valencia (1999)

Zaragaoza (2004)

Sevilla (2007)

Mallorca (1998)

Real Sociedad (1982)

