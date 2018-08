Dinamo se je močno ogrel za Roberta Berića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po pisanju France Footballa je vodstvo kijevskega Dinama stopilo v stik s trofejnim francoskim prvoligašem Saint-Etiennom, za katerega igra Robert Berić, ukrajinski podprvak pa naj bi bil pripravljen za 27-letnega Krčana odšteti 2,5 milijona evrov. Dinamo Kijev nastopa v kvalifikacijah za ligo prvakov.

Danes se bo v prvi tekmi play-offa kvalifikacij pomeril z Ajaxom iz Amsterdama. Berić ima na nizozemskega velikana prekrasne spomine, saj ga je leta 2015, ko je nosil dres dunajskega Rapida, izločil v kvalifikacijah za ligo prvakov.

St. Etienne išče okrepitve za konico napada

Berić se je v začetku leta po ponesrečeni epizodi pri Anderlechtu vrnil v Francijo in bil v spomladanskem delu najboljši strelec St. Etienna. Foto: Getty Images Pri St.-Etiennu naj bi bili pripravljeni prodati Berića, zato v klubu že iščejo zamenjavo na položaju napadalca. A po poročanju France Footballa zanj zahtevajo pet milijonov evrov odškodnine, zato bi lahko v kratkem potekali dodatni pogovori. St. Etienne ima težave z napadalci.

Na zadnji prvenstveni tekmi jo je skupil Ramoin Hamouma. Zeleni si prizadevajo, da bi do konca prestopnega roka, ki se bo iztekel konec meseca, svoje vrste okrepili še s kakšnim napadalcem. Po poročanju francoskega športnega dnevnika L'Equipe so glavni kandidati Georges-Kevin N’Koudou (Tottenham), Faitout Maouassa (Rennes) in Yannis Salibur (Guingamp).

Berić, ki ga v zadnjih tednih pestijo tudi zdravstvene težave in je na izhodnih vratih devetkratnega francoskega prvaka, se je St. Etiennu pridružil leta 2015. Z njim ima sklenjeno pogodbo do leta 2019.

Slovenski reprezentančni napadalec je v karieri nosil dres Krškega, Interblocka, Maribora, graškega Sturma, dunajskega Rapida, St. Etienna in Anderlechta, kjer je kot posojen napadalec zelenih prebil jesenski del prejšnje sezone, a v Bruslju ni dočakal resnejše priložnosti. Po vodi je splavala tudi priložnost, da bi zaigral v ligi prvakov. Belgijski klub je v skupinskem delu lige prvakov odigral šest tekem, a Berić ni niti enkrat stopil na igrišče.