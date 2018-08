Olimpija na Slovaškem lovi evropsko jesen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpija je v Stožicah eno uro igrala z igralcem več, a vseeno ni našla poti do slovaških vrat.

Olimpija je v Stožicah eno uro igrala z igralcem več, a vseeno ni našla poti do slovaških vrat. Foto: Grega Valančič/Sportida

Danes ob 20.30 se bo za nogometaše ljubljanske Olimpije začela do zdaj najpomembnejša tekma sezone. V slovaški Trnavi bodo igrali povratno tekmo play-offa kvalifikacij za vstop v skupinski del lige Europa proti tamkajšnjem Spartaku. Slovenski prvaki bodo lovili dva zadetka zaostanka, ki so si ga nakopali pred tednom dni v Stožicah.

Izhodišče ni najboljše, a slovenski prvaki niso obupali. Do evropskih sanj jih bo poskušal popeljati začasni trener Safet Hadžić, že tretji Olimpijin strateg v sezoni po Iliji Stolici in Aleksandru Linti.

Spodbudna je bila zadnja predstava na domači sceni v Domžalah, čeprav enega od glavnih akterjev Andresa Vombergarja v Trnavi ne bo, saj ni prijavljen za ta krog evropskega tekmovanja.

Manjša težava bo najbrž tudi slaba podlaga, saj je zelenica na stadionu Antona Malatinskeho zelo zdelana, toda z razmerami se gostje ne obremenjujejo. Obljubljajo napadalno igro, izkoriščanje priložnosti in (vsaj) tri zadetke, kar bi na koncu lahko prineslo evropsko jesen v skupinskem delu tega tekmovanja.

Kako bo šlo preostalim slovenskim legionarjem?

Miha Mevlja si je od Slovencev na prvi tekmi priigral najboljše izhodišče. Foto: Twitter Ufa Bojana Jokića in Lovra Bizjaka bo pred domačimi gledalci lovila zadetek zaostanka proti Rangersom. Bizjak nima pravice nastopa za rusko ekipo.

Zahtevna naloga čaka tudi Atalanto Josipa Iličića, ki je v Bergamu le remiziral s Köbenhavnom (0:0). Jojota zaradi zdravstvenih težav še vedno ne trenira.

Boljše izhodišče imata Kevin Kampl in njegov RB Leipzig. Nemci so v Ukrajini igrali neodločeno (0:0), pred svojimi navijači pa so prepričani, da se bodo zanesljivo uvrstili v skupinski del lige Europa.

Miha Mevlja bo z Zenitom na Norveškem branil prednost dveh zadetkov. Slovenski branilec je na prvi tekmi odigral celotno srečanje in zadel tudi za končni 3:1.

Kdo je že uvrščen v skupinski del lige Europa? (21 od 48 klubov) Chelsea, Arsenal (oba Anglija), Lazio, AC Milan (oba Italija), Villarreal, Betis Sevilla (oba Španija), Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen (oba Nemčija), Marseille, Rennes (oba Francija), Krasnodar, Spartak Moskva (oba Rusija), Sporting Lizbona (Portugalska), Vorskla Poltava (Ukrajina), Anderlecht, Standard Liege (oba Belgija), Akhisarspor, Fenerbahče (oba Turčija), Jablonec, Slavia Praga (Češka), Zürich (Švica)

Liga Europa, kvalifikacije, play-off (povratne tekme):