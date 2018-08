Kek po veliki drami na Reki prejel zaušnico #video

Kako so se konec tedna odrezali slovenski nogometaši in trenerji, ki si služijo kruh v tujini? Slaviša Stojanović v Bolgariji nadaljuje zmagoviti niz, Matjaž Kek pa je po nepričakovanem spodrsljaju na Hrvaškem ostal brez prvega mesta. Jan Oblak je znova navdušil na vratih Atletica, Andraž Šporar je zadel v polno na Slovaškem, Roman Bezjak na Poljskem, Enej Jelenič v Italiji, Bojan Jokić pa je v Rusiji po izpadu, ki mu ne služi v čast, prejel rdeči karton.

Slovenski trenerji na delu v tujini:

Keku so jo zagodli "sosedje" Matjaž Kek se je v lokalnem derbiju z Istro 1961 razšel brez zmagovalca. Foto: Reuters Rijeka je bila v petem krogu hrvaškega prvenstva na Rujevici velik favorit proti zadnjeuvrščeni Istri 1961, a je nato v pestrem srečanju, prepolnem preobratov, osvojila le točko in zapravila priložnost, da bi se vrnila na vodilni položaj. Sosedski obračun se je končal brez zmagovalca (3:3), za izbrance Matjaža Keka pa je vse tri zadetke dosegel Brazilec Heber. Rečani so v prvem polčasu dvakrat zaostajali, a vselej izenačili, nato pa so v 79. minuti povedli s 3:2, a je veselje trajalo le dve minuti. Toliko časa so potrebovali nogometaši Istre, da so izenačili na končnih 3:3 in na lestvici preskočili zadnjeuvrščenega Rudeša. Nogometaši Rijeke i @NKIstra1961Pula podijelili su bodove (3:3) u utakmici petog kola Hrvatski telekom Prve lige.https://t.co/VIg6Gm7yig#ZajednosmoRijeka #DerbidellaUčka pic.twitter.com/zAlfRqZvDL — NK Rijeka (@NKRijeka) August 26, 2018 Na vrhu hrvaškega prvenstva je po petih nastopih branilec naslova Dinamo Zagreb (13 točk), ki je v soboto v mestnem obračunu ugnal Lokomotivo (1:0). Rijeka je z 11 točkami druga, točko manj imata Osijek in Lokomotiva. Prihodnji konec tedna bo veliki derbi med Dinamom in Rijeko na štadionu Maksimir v Zagrebu. Rečani se bodo 8. septembra med reprezentančnim premorom v prijateljskem srečanju pomerili z Mariborom. Dvoboj bo potekal na nekdanjem štadionu Rijeke, na legendarni Kantridi, ki bi bila lahko polna do zadnjega mesta, saj je bilo do nedelje prodanih že 7.500 vstopnic. Viole, navijači Maribora, bodo odpotovale na Reko z vijoličnim vlakom. Stojanović prvi po legendarnem Srbu Slaviša Stojanović je zmagal z Levskim v Bolgariji še četrtič zapored in zadržal vodilni položaj. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Slovenski trener Slaviša Stojanović je v Bolgariji z Levskim nedotakljiv. Vodil ga je na četrti tekmi in še četrtič zapored zmagal. Stoodstotni izkupiček je nadaljeval pri Etarju, ki je na lestvici boljši le od dveh klubov. Levski, ki na naslov prvaka v Bolgariji čaka devet let, je v šestih krogih zbral že 16 točk. Slovenski selektor je v mestu Veliko Tarnovo z Levskim zmagal z 2:1 in zmagal že četrtič zapored, s tem pa postal prvi trener Levskega po Srbu Ljupku Petroviću, ki se je lahko pohvalil s štirimi zaporednimi uspehi na klopi velikana iz Sofije. Legendarni Srb, ki je leta 1991 popeljal Crveno zvezdo do evropskega naslova, je jeseni leta 2016 zmagal kar sedemkrat zapored. Luka Elsner zlahka napredoval v pokalu Luka Elsner je v Belgiji pričakovano preskočil nižjeligaško pokalno oviro. Foto: Grega Valančič/Sportida Nekdanji trener Domžal in Olimpije Luka Elsner je v soboto v 5. krogu pokalnega tekmovanja na domačem igrišču pričakovano ugnal nižjeligaša City Pirates iz Antwerpena (3:0). Union St. Gilloise je upravičil vlogo favorita. Po pokalu se bo ponovno vrnil na prvenstvene izzive. V četrtem krogu druge belgijske lige bo 31. avgusta gostoval pri Beerschot-Wilrijku, ki je odprl sezono s tremi zaporednimi remiji. Tri točke je v tej sezoni zbral tudi klub iz Bruslja, ki ga vodi mladi slovenski strateg. Union je v prejšnjem krogu premagal Westerlo, ki pred tem ni izgubil kar 15 tekem zapored. To je bila prva zmaga Elsnerja, odkar vodi belgijskega drugoligaša z bogato zgodovino.

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Jan Oblak, trikratni zaporedni dobitnik nagrade zamora, je v soboto prvič v tej sezoni ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Getty Images

Vratarji:

Vid Belec: Sampdoria se je v novi sezoni prvič predstavila v nedeljo v Vidmu, kjer je v drugem krogu italijanskega prvenstva izgubila pri Udineseju (0:1). Slovenski vratar je spremljal dvoboj s klopi za rezervne igralce.

Jan Koprivec: Pafos naj bi po prvotnem scenariju odprl novo sezono ciprskega prvenstva v soboto na gostovanju pri Aeku v Larnaki, a je dvoboj zaradi evropskih obvez tekmeca prestavljen. Tako bo prvo tekmo v novi sezoni odigral šele 1. septembra proti Anorthosisu. V tej sezoni bo njegov soigralec tudi Matija Širok.

Matic Kotnik: Panionios je v uvodnem krogu grškega prvenstva v nedeljo v Atenah remiziral proti Ofiju iz Krete (2:2), slovenski vratar pa ni kandidiral za dvoboj.

Jan Oblak: Atletico Madrid je v soboto prvič v tej sezoni zaigral na štadionu Wanda Metropolitano. V 2. krogu španskega prvenstva je upravičil vlogo proti mestnemu tekmecu Rayu Vallecanu (1:0) in tako proslavil prvo zmago v tej sezoni. Škofjeločan, trikratni zaporedni dobitnik nagrade zamora, do katere so upravičeni vratarji španskega prvoligaša z najmanjšim številom prejetih zadetkov v sezoni, je branil vso tekmo in se ponovno izkazal.

Obramba Jana Oblaka v izdihljajih srečanja proti Rayo Vallecanu:

Ko je Atletico že vodil z 1:0, edini gol na srečanju je postavil svetovni prvak Antoine Griezmann, so gostje zagrozili in želeli izenačiti. V zadnjih minutah so si prek Alexa Morena priigrali dve lepi priložnosti, a se je izkazal Slovenec in dokazal, zakaj spada med najboljše vratarje na svetu.

Ostalo je pri 1:0 in prvi zmagi rdeče-belih, Oblak pa si je za nastop prislužil izjemne ocene. Navijači so ga na družbenih omrežjih proglasili za najbolj zaslužnega posameznika, da je Atletico v soboto sploh osvojil tri točke.

Miha Blažič s Ferencvarošem po novi zmagi ostaja na vrhu madžarskega prvenstva. Foto: Vid Ponikvar

Branilci:

Kenan Bajrić: Slovan iz Bratislave je v nedeljo doma remiziral s Trenčinom (3:3) in zadržal vodilni položaj na Slovaškem. Gostitelji s po 38 minutah vodili že s 3:0, a s nato gostje v zadnjih treh minutah dosegli dva zadetka in na koncu osvojili točko. Nekdanji branilec Olimpje je odigral vso tekmo.

Jure Balkovec: Hellas Verona je novo prvenstveno sezono začela v nedeljo, ko je v uvodnem krogu druge italijanske lige doma remizirala s Padovo (1:1). Nekdanji branilec Domžal in Barija je dvoboj spremljal s klopi za rezervne igralce.

Miha Blažič: Ferencvaroš je v soboto v šestem krogu madžarskega prvenstva gostoval pri Mezokovesdu in zmagal z 1:0. Primorec je odigral vso tekmo, klub iz Budimpešte pa je učvrstil vodilni položaj na Madžarskem.

Matija Boben: Rostov je v četrtem krogu ruskega prvenstva v petek na gostovanju premagal Arsenal iz Tule (1:0). Primorec, ki v tej sezoni pri ruskem prvoligašu še čaka na prvo priložnost, ponovno ni kandidiral za nastop.

Erik Janža: Osijek je v petem krogu hrvaškega prvenstva v petek zvečer doma remiziral s Slaven Belupom. Na dvoboju sta se srečala nekdanja nogometaša Maribora. Levi bočni branilec Osijeka je ostal na klopi, tako da je v tej sezoni odigral le devet minut, pri gostih iz Koprivnice pa je vso tekmo odigral francoski napadalec Jean-Philippe Mendy. Osijek je zapravil priložnost, da bi se s tekmo več od največjih tekmecev (Rijeka, Dinamo in Lokomotiva) zavihtel na vrh lestvice, se je pa z njimi točkovno izenačil.

Bojan Jokić: Ufa je v nedeljo v petem krogu ruskega prvenstva skušala doma prekrižati načrte vodilnemu Zenitu, a je bila neuspešna (0:2). Oba zadetka je prejela že v uvodnih 12 minutah, za še slabšo voljo v domačih vrstah pa je poskrbel kapetan slovenske reprezentance. Kranjčan, ki nosi kapetanski trak tudi pri Ufi, se je spozabil v 68. minuti. Najprej je s komolcem pokosil na tla Aleksandra Erokhina in prejel rumeni karton.

Rdeči karton Bojana Jokića od 3:08 dalje:

Ko je nogometaš Zenita vstajal, je Jokiću zavrela kri. Približala sta se z glavami, Jokić je krenil proti njemu s čelno stranjo in udaril 28-letnega ruskega reprezentanta, ki je še drugič padel na tla. Izkušeni slovenski branilec si je prislužil drugi rumeni karton in izključitev. To je njegova prva v klubskem dresu po sezoni 2015/16, ko je branil barve Villarreala. Jokić, ki ga v četrtek čaka povratna tekma play-offa kvalifikacij za evropsko ligo proti Rangersu (prva tekma v Glasgowu se je končala z 1:0 za Škote), tako v ruskem prvenstvu nekaj časa ne bo mogel pomagat Ufi.

Luka Krajnc: Novinec v prvi italijanski ligi Frosinone je v nedeljo odigral prvo tekmo pred domačimi gledalci. Proti Bologni je osvojil točko (0:0). Štajerec je odigral vso tekmo, sodnik pa mu je v 86. minuti pokazal rumeni karton.

Miha Mevlja: Zenitu gre v tej sezoni vse kot po maslu. V ruskem prvenstvu so dobili še peto od petih tekem in so z maksimalnimi 15 točkami na vodilnem položaju, v Evropi pa so si na prvi tekmi play-offa kvalifikacij za evropsko ligo zagotovili prednost pred Moldejem (3:1). Zenit je v nedeljo na gostovanju pri Ufi zmagal z 2:0, slovenski branilec pa je počival in si dvoboj ogledal s klopi za rezervne igralce.

Nemanja Mitrović: Jagiellonia je v nedeljo na domačih tleh izgubila proti Miedz Legnici (2:3). Rumeno-rdeči iz Bialystoka so dvakrat vodili, a na koncu ostali praznih rok. Ljubljančan je odigral vso tekmo.

Aljaž Struna: Palermo je novo sezono v drugi italijanski ligi začel v soboto z remijem na gostovanju pri Salernitani (0:0). Pirančan je ostal na klopi za rezervne igralce.

Nejc Skubic: Konyaspor je v tretjem krogu turškega prvenstva v nedeljo doma remiziral s Bursasporjem (1:1) in ostal neporažen v tej sezoni. Po treh krogih ima pet točk. Nekdanji kapetan Domžal je odigral vso tekmo.

Jasmin Kurtić je s Spalom dobil še drugo tekmo v tej sezoni v serie A. V nedeljo je doma premagal Parmo z 1:0.

Vezisti:

Domen Črnigoj: Lugano je v nedeljo v petem krogu švicarskega prvenstva gostoval pri Thunu in osvojil točko (1:1). Primorec je odigral vso tekmo, njegov klub pa se na lestvici nahaja na osmem mestu.

Josip Iličić: najboljši posameznik slovenske reprezentance ima v zadnjem kvalifikacijskem ciklusu velike težave z zdravjem, zaradi česar bo izpustil tudi ponedeljkovo poslastico, gostovanje Atalante ob 20.30 na Olimpicu proti Romi. To bo zadnja tekma drugem kroga italijanskega prvenstva. Kranjčan bi se lahko na igrišča po nekaterih napovedih vrnil šele oktobra.

Kevin Kampl: RB Leipzig je v novo sezono nemškega prvenstva vstopil z visokim porazom na gostovanju pri Borussii Dortmund (1:4). Slovenski reprezentant je odpravil poškodbo mišice, zaradi katere je manjkal na četrtkovi tekmi v Ukrajini, in proti nekdanjemu klubu odigral vseh 90 minut. Za svetlolasega slovenskega reprezentanta se po poročanju katalonskega dnevnika Sport zanima slovita Barcelona!

Rene Krhin: Nantes je v tretjem krogu francoskega prvenstva v soboto doma remiziral s Caenom (1:1), pri katerem ni bilo Jana Repasa. Štajerec je pri gostiteljih odigral vso tekmo.

Jasmin Kurtić: Spal je odlično vstopil v novo sezono, tudi po zaslugi slovenskega reprezentanta, ki je v uvodnem krogu z imenitnim zadetkom zagotovil Spalu dragoceno zmago v Bologni (1:0), v drugem krogu italijanskega prvenstva pa mu je pomagal še do prve zmage v tej sezoni na domačem igrišču. Kurtić je odigral vso tekmo, Spal pa je v Ferrari z 1:0 premagal povratnika v prvoligaško druščino, Parmo. Belokranjec je v 6. minuti prejel rumeni karton.

Žan Majer: Rostov je v četrtem krogu ruskega prvenstva v petek na gostovanju premagal Arsenal iz Tule (1:0). Štajerec, ki v tej sezoni pri ruskem prvoligašu še čaka na prvo priložnost, ponovno ni kandidiral za nastop.

Rajko Rotman: Kayserispor je v soboto v tretjem krogu turškega prvenstva gostil Yeni Malatyaspor in osvojil točko (0:0). Mariborčan je odigral vso tekmo in v 19. minuti proti tekmecu, ki je v uvodnih dveh krogih zbral maksimalnih šest točk, prejel rumeni karton.

Leo Štulac: Parma je v drugem krogu prve italijanske lige v nedeljo izgubila na gostovanju v Ferrari pri Spalu (0:1). Primorec je odigral vso tekmo, v 69. minuti pa mu je sodnik pokazal rumeni karton.

Benjamin Verbič: Dinamo Kijev je v soboto gostoval v Odesi pri Čornomorcu in osvojil točko (1:1). S tem je ukrajinski podprvak v 5. krogu prvenstva prekinil niz štirih zaporednih zmag, a zadržal vodilni položaj na lestvici. V četrtek ga čaka povratna tekma play-offa kvalifikacij za ligo prvakov, ko bo v Kijevu skušal nadoknaditi zaostanek proti Ajaxu (1:3) s tekme v Amsterdamu. Zato je Vojničan začel tekmo na klopi za rezervne igralce, v igro pa ga je trener poslal v 48. minuti.

Miha Zajc: nekdanji nogometaš Olimpije je v nedeljo z Empolijem v drugem krogu italijanskega prvenstva izgubil pri Genoi (1:2). Primorec je odigral 85 minut, igrišče pa zapustil v trenutku, ko je njegovo moštvo zaostajalo z 0:2.

Andraž Šporar je v 11. tekmi v tej sezoni dosegel že 11. zadetek. S Slovanom je v nedeljo zapravil vodstvo s 3:0 proti Trenčinu. Foto: Vid Ponikvar

Napadalci:

Robert Berić: Saint Etienne je v tretjem krogu francoskega prvenstva v soboto gostoval pri Montpellierju in osvojil točko. Dvoboj se je razpletel brez zmagovalca (0:0). Krčan, ki je imel v zadnjih tednih težave s poškodbo, zanj pa se zanima tudi ukrajinski podprvak Dinamo Kijev, je prvič v tej sezoni zaigral za zelene. V igro je vstopil v 86. minuti.

Roman Bezjak: Jagiellonia je v nedeljo na Poljskem padla na izpitu, saj je na domačih tleh ostala praznih rok proti Miedzu Legnici. Rumeno-rdeči iz Bialystoka so na dramatičnem srečanju, na katerih je vseh pet zadetkov padlo v zadnji četrtini tekmi, dvakrat vodili, a jim tudi to ni pomagalo k ugodnemu rezultatu. Domače je v 68. minuti popeljal v vodstvo Korošec. To je bil njegov tretji zadetek v tej sezoni. Bezjak je odigral vso tekmo.

Zadetek Bezjaka pri 0:08:

Tim Matavž: izkušeni primorski napadalec je v nedeljo v zadnji tekmi tretjega kroga nizozemskega prvenstva gostoval pri drugouvrščenem AZ Alkmaarju in osvojil točko (0:0). Matavž je odigral 78 minut, to pa je bila prva tekma v domačem prvenstvu v tej sezoni, v kateri se ni vpisal med strelce. Vitesse, ki je v treh krogih zbral pet točk in je še neporažen, ostaja na visokem šestem mestu. V nedeljo je v njegovem dresu debitiral posojeni nogometaš madridskega Reala, nadarjeni Norvežan Martin Odegaard.

Andraž Šporar: vodilni Slovan iz Bratislave je v nedeljo v šestem krogu slovaškega prvenstva na domačem igrišču remiziral proti Trenčinu (3:3) in zadržal vodilni položaj. Kazalo je imenitno, saj je Slovan po 38 minutah vodil kar s 3:0. Pomemben delež k visokemu vodstvu je prispeval nekdanji napadalec Olimpije. V polno je zadel v 2. minuti, v 38. minuti pa je prispeval podajo za zadetek še enega nekdanjega zmaja Mitcha Apauja. Takrat so gostitelji vodili kar s 3:0.

Andraž Šporar je z novim zadetkom in asistenco za Slovan Bratislavo potrdil dobro formo pred prihajajočim reprezentančnim zborom. #Srcebije pic.twitter.com/tpsZ420eH9 — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) August 26, 2018

Trenčin je nato do konca prvega dela znižal na 1:3, nato pa v zadnjih treh minutah poskrbel za velik preobrat. Dosegel je še dva zadetka, prvega je dosegel nekdanji napadalec Domžal Antonio Mance, in v dramatičnem srečanju osvojil točko (3:3). Slovan je tako izpustil iz rok priložnost, da bi imel pred najbližjim zasledovalcem v prvenstvu že štiri točke prednosti. Ljubljančan, ki je odigral vso tekmo, je v tej sezoni v izjemni strelski formi. Za Slovan je odigral enajst tekem in se med strelce vpisal kar enajstkrat. V prvenstvu je dosegel šest zadetkov in je vodilni na lestvici najboljših strelcev tekmovanja.

Podaja Birse za zadetek Chieva v Firencah:

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Jon Gorenc Stanković (Huddersfield Town) Anglija, 1. liga Huddersfield Town : Cardiff City 0:0 Ni igral, ostal je na klopi. Zlatko Dedić (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga Rapid Dunaj : Wacker Innsbruck 2:1 V igro je vstopil v 66. minuti. Patrik Eler (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga Rapid Dunaj : Wacker Innsbruck 2:1 V igro je vstopil v 66. minuti. Alen Ožbolt (Hartberg) Avstrija, 1. liga Hartberg : LASK Linz 0:1 Ni kandidiral za tekmo. Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga Hartberg : LASK Linz 0:1 Odigral je vso tekmo. Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Juniors OÖ : Austria Celovec 2:1 Ni branil, ostal je na klopi. Nicolas Rajsel (Oostende) Belgija, 1. liga Oostende : Zulte Waregem 3:1 Ni kandidiral za tekmo. Željko Filipović (Dinamo Brest) Belorusija, 1. liga Smolevichy : Dinamo Brest 1:0 Odigral je 59 minut. Elvis Džafić (Sarajevo) BiH, 1. liga Zvijezda 09 : Sarajevo 0:4 Ni igral, ostal je na klopi. Ernest Grvala (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga GOŠK Gabela : Široki Brijeg 0:0 Emil Velić (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Mladost Doboj : Čelik Zenica 1:1 Branil je vso tekmo. Miha Vidmar (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga GOŠK Gabela : Široki Brijeg 0:0 Andraž Struna (Anorthosis Famagusta) Ciper, 1. liga Doxa Katokopia : Anorthosis 0:1 Odigral je vso tekmo. Saša Aleksander Živec (Omonia Nikozija) Ciper, 1. liga Omonia Nikozija :

Alki Oroklinis 1:0 V igro je vstopil v 30. minuti. Matija Širok (Pafos) Ciper, 1. liga Ta konec tedna nima tekme. Damjan Vuklišević (Slovan Liberec) Češka, 1. liga Pribram : Slovan Liberec 1:3 Odigral je vso tekmo. Aleš Mertelj (MFK Karvina) Češka, 1. liga Opava : MFK Karvina 1:3 Odigral je vso tekmo. Gregor Sikošek (Bröndby) Danska, 1. liga Vendsyssel : Bröndby 1:2 Ni kandidiral za tekmo. Denis Petrić (Guingamp) Francija, 1. liga Lille : Guingamp 3:0 Ni branil, ostal je na klopi. Jan Repas (Caen) Francija, 1. liga Nantes : Caen 1:1 Ni kandidiral za tekmo. Milan Kocić (Panionios) Grčija, 1. liga Panionios : OFI Kreta 2:2 Odigral je vso tekmo, debitiral v grškem prvenstvu in v 58. minuti prejel rumeni karton. Marko Nunić (Larissa) Grčija, 1. liga Apollon Smirnis : Larissa 0:1 Ni igral, ostal je na klopi. Petar Stojanović (Dinamo Zagreb) Hrvaška, 1. liga Dinamo Zagreb : Lokomotiva Zagreb 1:0 Ni kandidiral za tekmo. Rene Mihelič (Delhi Dynamos) Indija, 1. liga Prvenstvo se začne septembra. Matej Poplatnik (Kerala Blasters) Indija, 1. liga Prvenstvo se začne septembra. Valter Birsa (Chievo) Italija, 1. liga Fiorentina : Chievo 6:1 Odigral je 77 minut in prispeval podajo za edini zadetek Verončanov na tekmi. Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 1. liga Fiorentina : Chievo 6:1 Zaradi poškodbe kolena ni kandidiral za tekmo. Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Inter : Torino 2:2 Branil je vso tekmo. Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Genoa : Empoli 2:1 Ni branil, ostal je na klopi. Siniša Anđelković (Venezia) Italija, 2. liga Venezia : Spezia 1:0 Odigral je vso tekmo. Enej Jelenič (Carpi) Italija, 2. liga Foggia : Carpi 4:2 Odigral je vso tekmi in v 81. minuti z zadetkom postavil končni rezultat. Zlatan Ljubijankić (Urawa Reds) Japonska, 1. liga Nagoya Grampus Eight : Urawa Reds 4:1 Zaradi poškodbe hrbta ni kandidiral za tekmo. Dejan Trajkovski (Akademija Puškaš) Madžarska, 1. liga Paksi SE : Puškaš 3:2 Odigral je vso tekmo in si prislužil rumeni karton. Ivica Guberac (Floriana) Malta, 1. liga Floriana : Sliema Wanderers 0:1 Ni igral. Nik Omladič (Greuther Fürth) Nemčija, 2. liga Greuther Fürth : Paderborn 2:2 V igro je vstopil v 83. minuti. Jovan Vidović (Meppen) Nemčija, 3. liga Energie Cottbus : Meppen 1:1 Ni igral, ostal je na klopi. Etien Velikonja (Willem II) Nizozemska, 1. liga Willem II : Heracles 5:0 Ni kandidiral za tekmo. Haris Vučkić (Twente) Nizozemska, 2. liga Helmond Sport : Twente 2:2 Zaradi poškodbe ni kandidiral za tekmo. Filip Valenčič (Stabaek) Norveška, 1. liga Haugesund : Stabaek 2:0 Ni igral, ostal je na klopi. Damjan Bohar (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga Zaglebie Lubin : Lech Poznan 2:1 V igro je vstopil v 86. minuti. Goran Cvijanović (Arka Gdynia) Poljska, 1. liga Korona Kielce : Arka Gdynia 2:1 Odigral je 57 minut in v 40. minuti prejel rumeni karton. Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Piast Gliwice : Cracovia Krakov 3:1 Odigral je vso tekmo in v 62. minuti prejel rumeni karton. Dejan Lazarević (Jagiellonia Bialystok) Poljska, 1. liga Jagiellonia Bialystok : Miedz Legnica 2:3 Ni kandidiral za tekmo. Matej Palčič (Wisla Krakov) Poljska, 1. liga Wisla Krakov : Gornik Zabrze 3:0 Ni kandidiral za tekmo. Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga Korona Kielce : Arka Gdynia 2:1 V igro je vstopil v 66. minuti in debitiral v poljskem prvenstvu. Dejan Vokić (Zaglebie Sosnowiec) Poljska, 1. liga Zaglebie Sosnowiec - Slask Vroclav, ponedeljek, 18.00 Žiga Škoflek (Stal Mielec) Poljska, 2. liga Stal Mielec - GKS Tychy 71, ponedeljek, 17.00 Dalibor Volaš (GKS Katowice) Poljska, 2. liga GKS Katowice : GKS Jastrzebie 0:1 Ni kandidiral za tekmo. Gregor Balažic (Ural) Rusija, 1. liga Ural : Akhmat 2:1 Odigral je vso tekmo in v 75. minuti prejel rumeni karton, Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Ufa : Zenit St. Peterburg 0:2 Odigral je 76 minut. Jaka Bijol (CSKA Moskva) Rusija, 1. liga Rubin Kazan : CSKA Moskva 1:1 Odigral je 34 minut. Denis Popović (Orenburg) Rusija, 1. liga Orenburg : Krasnodar 1:1 Odigral je 83 minut. Miral Samardžić (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Jenisej Krasnojarsk - Krila Sovjetov Samara, ponedeljek, 16.30 Kenan Fatkić (Thun) Švica, pokal Thun : Lugano 1:1 Ni igral, ostal je na klopi. Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, pokal Schaffhausen : Lausanne 1:1 Odigral je vso tekmo. Danijel Šturm (Chiasso) Švica, pokal Aarau : Chiasso 1:2 Ni kandidiral za tekmo. Matic Fink (Rizespor) Turčija, 1. liga Rizespor : Erzurumspor 0:0 Odigral je 53 minut. Boban Jović (Bursaspor) Turčija, 1. liga Konyaspor : Bursaspor 1:1 Ni kandidiral za tekmo. Antonio Delamea Mlinar (New England Revolution) ZDA in Kanada, liga MLS Philadelphia Union : New England 1:0 Ni igral, ostal je na klopi.