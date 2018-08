K slovenskemu napadalcu prihaja najbolj nadarjen nogometaš na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norveški nogometni up Martin Odegaard, ki je pred tremi leti pompozno prestopil v Real Madrid, bo v tej sezoni igral na Nizozemskem, kjer si bo garderobo delil s slovenskim reprezentantom Timom Matavžem. Kot posojeni nogometaš Reala namreč za eno leto odhaja v Vitesse Arnhem.

Za Martina Odegaarda se je pred nekaj leti potegovala vsa Evropa. V lovu na podpis tega nogometaša, ki so ga nekateri, med njimi tudi legendarni Nemec Franz Beckenbauer, označili kar za najbolj nadarjenega nogometaša na svetu, je januarja 2015 zmagal Real in ga za vsega 2,8 milijona evrov zvabil k sebi iz norveškega Stromsgodseta.

Pri Realu, pri katerem je povečini igral za mlado moštvo, je ta 19-letni krilni napadalec, ki se dobro znajde tudi na mestu vezista, v dveh letih zbral dva nastopa za člansko ekipo, januarja 2017 pa so ga posodili v nizozemski Heerenveen. Zanj je v letu in pol zaigral na 43 tekmah, zabil tri gole in prispeval pet asistenc.

Razvoj Martina Odegaarda je malce zastal, a ima še dovolj časa, saj je star komaj 19 let. Foto: Reuters

V novi sezoni bo Odeegard, ki ima pogodbo z Realom do leta 2021, še naprej igral na Nizozemskem, a tokrat za Vitesse Arnhem, katerega najboljši strelec je slovenski napadalec Tim Matavž.

Odegaard je sicer tudi občasni reprezentant Norveške, za katero je do zdaj odigral 12 tekem, prvič pa v dresu članske reprezentance zaigral, ko je bil star komaj 15 let. Še nekaj mesecev prej je prvič zaigral tudi za člansko ekipo Stromsgodseta, za katerega je odigral 25 tekem, zabil pet golov in prispeval šest asistenc.