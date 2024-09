Kapetan norveške nogometne reprezentance in angleškega prvoligaša Arsenala Martin Odegaard je z diagnozo poškodbe gležnja vprašljiv za tekmi Norveške 10. in 13. oktobra ter tudi za začetek skupinskega dela lige prvakov, je o stanju reprezentanta dejal moštveni zdravnik, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tekmec Norvežanov je tudi Slovenija.

Ofenzivni vezist si je v ponedeljek zvečer v Oslu med dvobojem z Avstrijcem Christophom Baumgartnerjem na tekmi med Norveško in Avstrijo v ligi narodov (2:1) zvil levi gleženj.

V torek se je opremljen z berglami vrnil v London z zasebnim letalom, da bi opravil slikanje z magnetno resonanco.

"Tovrstne poškodbe gležnja pogosto trajajo najmanj tri tedne. Vse, kar je manj, je samo bonus. In lahko traja dlje," je za časopis VG Sand povedal zdravnik norveške reprezentance Ola Sand.

Odegaard je član Arsenala, topničarjem se je pridružil januarja 2021 kot posojen nogometaš madridskega Reala. Z njim ima veljavno pogodbo do konca sezone 2027/28.

V domovini je že pri 15 letih debitiral za Stromsgodset, nato pa se preselil v špansko prestolnico. Svoj premierni nastop v belem dresu je dočakal pri 16 letih in 157 dneh, s čimer je postal najmlajši igralec v zgodovini kluba.

V naslednjih sezonah je kot posojen nogometaš igral za nizozemska Heerenveen in Vitesse ter španski Real Sociedad. Za norveško izbrano vrsto je debitiral avgusta 2014 pri zgolj 15 letih, od marca 2021 pa je tudi njen kapetan.

Zdravnik norveške reprezentance dvomi o sposobnostih igralca, da bo spet pripravljen za naslednji tekmi lige narodov, ki ju bo Norveška proti Sloveniji odigrala 10. oktobra v Oslu in proti Avstriji 13. v Linzu.

"Tako selektor Staale Solbakken kot jaz veva, da reprezentančni akciji visita na nitki," je dejal zdravnik ekipe. "Ni izključeno, vendar moramo počakati in videti, kaj pravi magnetna resonanca in kako hitro se bo odzval na rehabilitacijo. Sicer ni suma na zlom gležnja," je še pojasnil zdravnik, ki se je oprl tudi na izvid preiskave, ki so jo takoj po poškodbi opravili z ultrazvokom.

Če omenjene napovedi veljajo tudi za Arsenal, bi to pomenilo, da bi moral 25-letnik izpustiti prvi tekmi topničarjev v ligi prvakov proti Atalanti 19. septembra in proti PSG 1. oktobra.

To pomeni, da bo Odegaard najverjetneje prisiljen izpustiti nedeljski londonski derbi proti Tottenhamu in veliko tekmo Arsenala proti Manchester Cityju 22. septembra.

