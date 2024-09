Mladi Slovenci ne popuščajo

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na sedmi tekmi kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu na Slovaškem 2025 danes v Murski Soboti premagala Ciper z 2:0 (1:0).

Izbranci slovenskega selektorja Milenka Ačimovića so dosegli peto zmago v kvalifikacijskem ciklusu in so s 16 točkami na prvem mestu v skupini H. Francija (tekma manj) je po današnji zmagi nad BiH z 2:0 zbrala 13, Avstrija (tekma manj) 11, BiH tri, Ciper (tekma manj) pa dve točki.

V Prekmurju je bilo vse v znamenju slovenskih nogometnih upov, ki so že v prvem polčasu izpeljali nekaj obetavnih akcij. Vodilni gol so dosegli v 27. minuti, po prostem strelu in ostrem predložku Svita Sešlarja z desne strani je ciprski napadalec Nicolas Koutsakos nerodno izbil žogo in dosegel avtogol.

Slovenski nogometaši so tudi v nadaljevanju imeli vajeti igre v svojih nogah, v 43. minuti je z roba kazenskega prostora močno streljal Tio Cipot, a so Ciprčani v zadnjem trenutku blokirali njegov strel.

Izbranci slovenskega selektorja Milenka Ačimovića so dosegli peto zmago v kvalifikacijskem ciklusu. Foto: www.alesfevzer.com

V začetku drugega polčasa so slovenski nogometaši z vsemi silami napadli ciprska vrata. Najprej je nevarno zagrozil Dino Kojić, po njegovem močnem strelu se je izkazal ciprski vratar Panagiotis Kyriakou. V 52. minuti je Enrik Ostrc z 10 metrov streljal prek vrat, dve minuti pozneje so gosti v zadnjem hipu blokirali strel Sešlarja.

Ačimovićevi izbranci v nadaljevanju tekme niso bili več tako napadalni, v končnici pa so ponovno pohodili stopalko za plin. V 79. minuti se je po strelu Cipota izkazal Kyriakou, štiri minute kasneje pa je napadalec iz Prekmurja po močnem strelu iz bližine povišal na 2:0 in dosegel svoj šesti gol v tem kvalifikacijskem ciklu.

Slovenija bo zadnjo tekmo igrala 11. oktobra, ko se bo v gosteh pomerila z Avstrijo.

Na zaključni turnir se bodo neposredno uvrstili vsi zmagovalci skupin ter tri najboljše drugouvrščene izbrane vrste. Preostalih šest najboljših drugouvrščenih reprezentanc se bo novembra merilo v dodatnih kvalifikacijah.