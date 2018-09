Gorica zaradi transparenta navijačev, ki spodbuja nestrpnost, ob 2.000 evrov

Nogometni prvoligaš Gorica bo po odigranem sedmem krogu državnega prvenstva "lažji" za 2.000 evrov, so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije (NZS). Disciplinski sodnik Roman Rogelj je Goričanom zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na tekmi proti Muri (2:2) izrekel najvišjo kazen, zaradi kartonov bodo ob 420 evrov Domžale.

Navijači Gorice so na domači tekmi proti Muri aktivirali pirotehnična sredstva, žaljivo skandirali nasprotni ekipi in njenim navijačem ter razvili transparent, ki je izražal in spodbujal sovraštvo oziroma nestrpnost, so sporočili iz NZS. Na transparentu je pisalo Hvaležen vsaki dan, da sem Primorec, ne cigan, pred srečanjem v Novi Gorici pa je prišlo tudi do medsebojnega obračunavanja navijačev omenjenih klubov.

Zaradi neprimernega vedenja navijačev (pirotehnika) bo moral v blagajno prispevati tudi Maribor, ki bo odštel 300 evrov, ravno toliko kazni bodo zaradi kartonov plačali tudi pri velenjskem Rudarju.