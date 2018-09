Kaj je novemu trenerju Olimpije zaželel Mandarić?

Novi trener Olimpije Zoran Barišić, ki se bo danes prvič predstavil sedmi sili, bo v sredo z moštvom odpotoval na krajše priprave v Kranjsko Goro. Takrat bo tudi spoznal igralce, ki so v nedeljo navdušili občinstvo z visoko zmago nad velenjskim Rudarjem.

Nekdanji dolgoletni trener dunajskega Rapida, kjer je sodeloval tudi s slovenskim reprezentančnim napadalcem Robertom Berićem, je podpisal triletno pogodbo. Pri delu mu bosta pomagala pomočnika Slobodan Grubor, ki je v Prvi ligi Telekom Slovenije že vodil Aluminij, in Murat Topal, trener vratarjev ostaja Dino Šeremet, kondicijski trener pa Matic Lukman Čoko.

Zahvala Hadžiću, Barišića čaka veliko dela

Milan Mandarić je prepričan, da bo Zoran Barišić kos izzivu. Foto: Urban Urbanc/Sportida Barišić bo v tej sezoni že četrti trener, ki se bo spopadel z zahtevnim delom na vročem stolčku zmajev. Sezono je začel Srb Ilija Stolica, ki ga je nasledil njegov pomočnik Aleksandar Linta, zadnji teden pa je zelo uspešno Olimpijo vodil Safet Hadžić. Predsednik Mandarić mu je namenil posebno zahvalo.

"Rad bi se še enkrat zahvalil našemu Safetu Hadžiću, ki je v preteklih dneh priskočil na pomoč pri vodenju moštva na zelo pomembnih tekmah. Zame in za NK Olimpija je zelo pomembno, da imamo v klubu kakovostnega trenerja. To nam zagotavlja dolgoročno stabilnost," je poudaril Mandarić, ki je v ZDA, v sredo pa bo na rojstnodnevni torti upihnil 80 svečk.

Kaj pa je predsednik Olimpije povedal o novem trenerju?

"Iskreno se veselim, da smo končali tudi to poglavje in da je Olimpija danes dobila novega trenerja. Čaka ga veliko dela in jaz mu želim, da ga opravi uspešno. Pri tem bo imel polno podporo kluba in zagotovljene ustrezne pogoje za delo. Naloga ni lahka, pričakovanja javnosti so velika. Olimpija je državni in pokalni prvak, a za trenerja, ki je že vodil velik klub in ima izkušnje, kot jih ima Zoran Barišić, je to pravi izziv," je Mandarić prepričan, da je izbral pravega kandidata, s katerim bo Olimpija naskakovala dvojno slovensko krono in skušala ponoviti uspeh Igorja Bišćana.

Več sledi ...