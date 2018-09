Ni več skrivalnic, Olimpija potrdila novega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaše Olimpije bo v nadaljevanju sezone vodil Avstrijec Zoran Barišić. Ljubljanski klub je uradno potrdil, da bo v torek prevzel vodstvo zeleno-belih. Takrat se bo tudi prvič predstavil novinarjem in spregovoril o izzivih, ki ga čakajo na vročem stolčku slovenskega prvaka.

Po Iliju Stolici, Aleksandru Linti in Safetu Hadžiću bo tako Olimpijo v tej sezoni prevzel že četrti trener. To je 48-letni Zoran Barišić, avstrijski strokovnjak hrvaških in srbskih korenin, ki je pustil največji pečat v karieri pri dunajskem Rapidu. Pri avstrijskem velikanu je vodil tudi slovenskega reprezentanta Roberta Berića, ki se z izbrano vrsto na Gorenjskem pripravlja na srečanje lige narodov proti Bolgariji.

"Tisto sezono, ko sva sodelovala, je bilo fantastično. Ustrezala mi je njegova taktika napadalnega nogometa. Je eden izmed trenerjev, ki je najbolj vplival na mojo kariero. V ofenzivi je imel dobre ideje, pod njegovim vodstvom pa smo se z igralci dobro razumeli. Nihče ni imel večjih težav," se je Krčan, ki brani barve St. Etienna, spominjal sezone 2014/15, v kateri je pod njegovim vodstvom dosegel kar 27 zadetkov in bil drugi strelec avstrijskega prvenstva.

Krčan je v sezoni 2014/15 pod vodstvom novega trenerja Olimpije v Avstriji dosegel kar 27 zadetkov. Foto: Getty Images

Kako pa o Olimpiji in slovenskem nogometu razmišlja bodoči strateg Barišić? To bo razkril na torkovi novinarski konferenci, ki se bo začela ob 13. uri.