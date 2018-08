Na klop Olimpije prihaja načelen trener, ki rad dela na dolgi rok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zoran Barišić velja za trenerja, ki je dober za razvoj nogometašev in rad dela na dolgi rok.

Zoran Barišić velja za trenerja, ki je dober za razvoj nogometašev in rad dela na dolgi rok. Foto: Getty Images

Ni še uradno, a bo kmalu postalo tudi to. Novi, deveti trener nogometaš Olimpije, odkar je njen predsednik Milan Mandarić, bo postal Zoran Barišić. Kdo je ta 48-letni trener, ki je v avstrijskem nogometu zelo priznano ime?

"Želim biti prepričan, da prihajam nekam, kjer bom lahko gradil in delal na daljši čas. Nočem biti gasilec," je po tem, ko je bil pred dvema letoma nekaj časa brez kluba, avstrijski javnosti, v kateri si je po več kot treh letih vodenja z naskokom najuspešnejšega tamkajšnjega nogometnega kluba Rapida pridobil velik ugled, o svoji prihodnosti razlagal Zoran Barišić, skorajšnji novi trener nogometašev Olimpije.

Ne vemo, ali zdaj, ko se seli v Ljubljano, ve, da je njegov naslednji predsednik v zadnjih treh letih zamenjal že osem trenerjev, ali pa je v tem času spremenil mnenje, a če se bo držal načel, zaradi katerih je zapustil 32-kratnega avstrijskega prvaka z Dunaja, se utegne zgoditi, da bo deveti trener Milana Mandarića v Ljubljani naletel na trd oreh.

V družbi Milana Mandarića si je ogledal tekmo v Domžalah. Koliko časa bosta zdržala skupaj? Foto: Urban Urbanc/Sportida

Rapid je zapustil, ker se ni strinjal z nadrejenim

Po desetih letih službovanja v Rapidu, pri katerem je bil najprej pomočnik trenerja, trener mladincev, dežurni trener, vodja druge ekipe, na koncu pa tri leta in tri mesece še glavni trener članske ekipe, je po 158 tekmah v tej vlogi je Dunaj junija 2016 namreč zapustil zaradi tega, ker se ni strinjal z nadrejenim.

Z Andreasom Müllerjem nista bila enotna okoli klubske politike nakupovanja nogometašev. On je želel mlade igralce, takratni športni direktor je imel drugačne ideje, zato je odšel.

Po tem, ko je bil trener Rapida vse od aprila 2013, ko je sedel na njegovo klop kot dolgoročna rešitev. In ostal tam dlje, kot so v Ljubljani zdržali vsi njegovi predhodniki skupaj.

Prvo prvenstveno sezono, v katero je vskočil v zadnji tretjini, je končal na tretjem mestu.

Že jeseni je v začetku sezone 2013/14 Rapid popeljal do skupinskega dela v ligi Europa in tam zasedel tretje mesto za belgijskim Genkom in kijevskim Dinamom. Prehitel je švicarski Thun. V avstrijskem prvenstvu je zaostal le za Red Bull Salzburgom.

Trikrat podprvak, v skupini lige Europa je dobil pet od šestih tekem

V sezoni 2014/15, v kateri je za Rapid pod njegovim vodstvom kar 27 prvenstvenih golov nasul Robert Berić, je bilo v prvenstvu podobno, medtem ko je Dunajčanom v Evropi spodrsnilo.

V kvalifikacijah za ligo Europa so se spotaknili že ob prvo stopničko, zanje je bil usoden finski HJK. Znanec Olimpije iz te sezone.

Sezona 2015/16, v kateri je z Berićevima dvema goloma in dveh asistencama na dveh tekmah v kvalifikacijah za ligo Europa izločil veliki Ajax (slovenskemu napadalcu je po teh tekmah uspel bogat prestop v Francijo), je ponudila evropski presežek.

V skupini z Villarrealom, Viktorio Plzen in Dinamom Minskom je Rapid navdušil, kar petkrat zmagal in zasedel prvo mesto. V prvi tekmi izločilnih delov je bila Valencia prevelik zalogaj.

Podobno kot še tretjič v nizu Red Bull Salzburg v avstrijskem prvenstvu, a nov naslov podprvaka za Rapid, ki na prvenstveno lovoriko čaka že deset let, je poskrbel, da je bil med navijači zelo priljubljen.

Takratni športni direktor Rapida Andreas Müller mu je očital, da ima z igralci preveč prijateljski odnos. Foto: Reuters

Očitali so mu, da ima premehko roko

Tudi in predvsem zaradi podobe o človeku, ki je zelo miren in daleč od populista, ki jih v preteklosti tudi na klopi Olimpije ni manjkalo.

Zelo redko kaže čustva in ima odlične odnose z vsemi, ki ga v ekipi obkrožajo. Tudi z nogometaši. Celo tako zelo, da so ga prav na Dunaju zaradi tega tudi okrcali.

"Je zelo dober trener in še boljši človek, a včasih bi moral biti v odnosu do igralcev malce bolj oster. Ne pravim, da bi se moral dreti nanje in jih vseskozi kaznovati, a pri delu z njimi bi moral imeti tršo roko," je o njem povedal Möller, ko sta skupaj sodelovala pri Rapidu.

S Tirolom Innsbruckom je kot igralec osvojil tri naslove avstrijskega prvaka. Foto: Reuters

Lovorike je osvajal z Aleksandrom Knavsom

Preden je leta 2006, leto po tem, ko je končal nogometno pot, v novi vlogi zakorakal v Rapid, je ta rojeni Dunajčan, ki se je z nogometno žogo družil od majhnih nog, nogomet igral za številne avstrijske klube.

Najgloblji pečat je pustil v Rapidu, s katerim je bil enkrat prvak, in pri Tirolu, s katerim je kanto dvignil kar trikrat. Dvakrat, v letih 2000 in 2001, tudi skupaj z nekdanjim slovenskim reprezentantom Aleksandrom Knavsom.

Omenjali so ga kot kandidata za klop Avstrije

Po odhodu z Dunaja je bil več kot pol leta brezposeln, se pogovarjal z nekaterimi klubi, a vse do februarja 2017 nikjer ni pristal.

Potem se je usedel na klop turškega prvoligaša Karabüksporja, z njim štirikrat zmagal, štirikrat remiziral in petkrat izgubil, ga popeljal do enajstega mesta v prvenstvu in po koncu sezone leto pred iztekom pogodbe zapustil. Ker Turki niso spoštovali zapisanega v njej.

Sledilo je novo, še daljše obdobje brez službe. Brez nje je bil več kot leto dni. V tem obdobju so ga povezovali s številnimi klubi, v času odhoda prejšnjega selektorja Marcela Kollerja tudi s klopjo avstrijske reprezentance, a na koncu je pristal v Ljubljani.

Je potomec staršev iz nekdanje Jugoslavije, zato, čeprav od rojstva živi v Avstriji, govori tudi srbohrvaško. Foto: Getty Images

V Stožicah se bo še naprej govorilo srbohrvaško

Pa brez skrbi. Z njim se ne bo treba pogovarjati v nemškem jeziku, ampak kar tako, kot smo pri Olimpiji že vajeni.

Njegova mama je iz Konjic blizu Sarajeva, njegov oče pa prihaja iz Gornjega Milanovca dobrih sto kilometrov južneje od Beograda. Srbohrvaško govori tekoče.

Prvoligaško dogajanje na Planet TV in Sportalu V sezoni 2018/19 lahko štiri tekme #PLTS na vsak krog spremljate v neposrednem televizijskem prenosu na programih Planet in Planet 2. Ob tem je na Planet 2 vsak ponedeljek ob 20. uri na sporedu še oddaja Goool!, ki jo vodi Dani Bavec. Več o razporedu tekem si lahko preberete TUKAJ.

Preberite še: