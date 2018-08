Novi trener Olimpije je s tribune videl marsikaj

Dvoboj v Domžalah je v dobršni meri zaznamovalo dogajanje okrog Olimpije oziroma njenih trenerjev. Potem ko je predsednik zeleno-belih Milan Mandarić odslovil Aleksandra Linto, je začasno trenersko službo zaupal "dežurnemu gasilcu" Safetu Hadžiću, na tribuni pa je v Mandarićevi družbi že sedel tudi novi strateg Olimpije, Avstrijec Zoran Barišić, ki bo Olimpijo uradno - za tri leta - prevzel 3. septembra.

In Barišić je bil bržkone z videnim kar zadovoljen, saj je njegova bodoča ekipa prišla do pomembne zmage pri težkem tekmecu, ki se je v zadnjih dneh okrepil s Slobodanom Vukom, Matejem Podlogarjem in Rubenom Belimo. Kako zadovoljen z videnim pa je bil selektor Slovenije Tomaž Kavčič, pa bo jasno v sredo, ko bo obelodanil seznam za tekmi evropske lige narodov proti Bolgariji in Cipru.

Olimpija je sicer povsem zasluženo prišla do svoje druge zmage v sezoni, saj je bila praktično celo tekmo boljši tekmec, ter se tako približala klubom pri vrhu lestvice, tudi Domžalam, ki so pred njo le še za točko. V domačem taboru so sicer imeli veliko pripomb na sojenje, zaradi tega je predčasno moral z igrišča tudi trener Domžal Simon Rožman.

Olimpijo je v vodstvo popeljal Rok Kronaveter. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Ljubljančani so tekmo v Domžalah zelo dobro odprli. Povedli so že v peti minuti. Povratnik v ekipo Andres Vombergar je na desni strani odvzel žogo Dariu Melnjaku, zatem je bil neodločen še Gaber Dobrovoljc, vse to pa je unovčil Rok Kronaveter, ki je sam stekel v kazenski prostor in nekoliko z desne strani žogo z diagonalnim strelom poslal v mrežo za 1:0.

V 22. minuti je imel lepo priložnost za podvojitev prednosti Matic Črnic, ki je bil na desni strani igrišča hitrejši od Ajdina Mulalića, nato takoj žogo poslal proti praznim vratom, a za malo zgrešil cilj. Natančnejši pa je bil Vombergar v 26. minuti, ko je z nogo iz bližine spretno unovčil podajo Issaha Abassa z desne strani.

Domači so sicer nekajkrat prišli v kazenski prostor gostov, še najnevarnejši pa so bili v deseti minuti, ko je novinec oziroma povratnik v domžalsko ekipo Slobodan Vuk s približno enajstih metrov žogo poslal malo čez ljubljanska vrata. V 40. minuti je bil premalo natančen tudi Melnjak z dobrih 20 metrov.

Andres Vombergar se je izkazal z golom in podajo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V uvodu drugega polčasa je Olimpija znova zagrozila prek Abassa in Vombergarja, a je ostalo pri 2:0. Blizu novega zadetka so bili Ljubljančani tudi v 66. minuti, ko je z glavo poskusil Branko Ilić, a zadel vrstnico.

V 76. minuti je Mulalić posredoval po dveh strelih Vombergarja, deset minut pozneje pa je pri Olimpiji svoj debi doživel nekdanji napadalec Celja Jucie Lupeta, ki je nase takoj opozoril s podajo do Stefana Savića, a je tega blokiral Tilen Klemenčič, nato pa je neuspešno streljal še sam Olimpijin novinec.

V 90. minuti je nekaj upanja Domžalam vzbudil Husmani, ki je z glavo zadel po podaji Melnjaka z leve strani, a na koncu je zmaga odšla z Ljubljančani.

Domžalčani bodo v 7. krogu v petek gostovali v Celju, Olimpija pa bo dva dni pozneje gostila Rudar.

Domžale : Olimpija 1:2 (0:2)

Športni park, gledalcev 1900, sodniki: Žnidaršič (Kranj), Kordež (Maribor) in Klančnik (Slovenj Gradec).



Strelci: 0:1 Kronaveter (5.), 0:2 Vombergar (26.), 1:2 Husmani (90.).



Domžale: Mulalić, Klemenčič, Dobrovoljc, Melnjak, Kirm, Gnezda Čerin, Husmani, Ibraimi (od 72. Nicholson), Ibričić, Mujan (od 46. Hodžić), Vuk (od 61. Podlogar).

Olimpija: Ivačič, Bagnack, Ilić, Maksimenko, Štiglec, Tomić, Brkić, Črnic (od 80. Savić), Kronaveter (od 71. Kapun), Issah, Vombergar (od 86. Lupeta).



Rumeni kartoni: Gnezda Čerin, Dobrovoljc, Hodžić; Brkić.

Potek tekme v živo: