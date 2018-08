Olimpija pripeljala vročo okrepitev

Ljubljanski klub je tako, kot smo napovedali, posegel po sveži portugalski okrepitvi. V Stožice se je preselil 24-letni Joaquim Manuel Welo Lupeta, v nogometnem svetu bolj poznan z imenom Jucie Lupeta.

Ponosen, da bo igral za Olimpijo

V 1. SNL je že dvakrat zatresel mrežo Olimpijo, zdaj pa se bo trudil, da bo čim večkrat osrečil privržence zeleno-belih. Foto: Urban Urbanc/Sportida ''Ponosen sem, da sem podpisal za Olimpijo, ki jo dobro poznam. A nekaj je, ko igraš proti velikemu klubu, nekaj pa je, ko si član velikega kluba. Boril se bom za zeleno-beli dres, dal bom vse od sebe in upam, da bom pokazal dovolj, da bodo navijači zadovoljni," je po podpisu triletne pogodbe z Olimpijo povedal temnopolti napadalec, ki je v tej sezoni v Prvi ligi Telekom Slovenije že zatresel mrežo Ljubljančanov in pomagal Celju do remija v Stožicah (2:2).

Lupeta pozna odlično slovensko prvenstvo, saj je zadnjih 18 mesecev igral v celjskem dresu. O Olimpiji mu je veliko zanimivega povedal dober prijatelj Ricardo Alves, ki je v prejšnji sezoni prispeval pomemben delež k dvojni slovenski kroni Olimpije, nato pa se poslovil od Ljubljane.

"Da, Riki mi je povedal marsikaj pozitivnega. Predvsem, da bodo ljudje v klubu lepo delali z mano. V podrobnosti ne bi šel, so bile pa same pozitivne stvari," temnopolti napadalec ni skrival navdušenja, ko se je pridružil Olimpiji, kjer bo pod vodstvom Aleksandra Linte kandidiral že za nastop na nedeljskem derbiju 6. kroga Prve lige Telekom Slovenije v Domžalah. Zanimivo je, da njegov prijatelj Alves še išče novega delodajalca.

Lupeta si je pri Olimpiji izbral igralno številko 42. V Prvi ligi Telekom Slovenije je odigral 43 tekem, med strelce pa se je vpisal sedemkrat. Dvakrat je zatresel mrežo Olimpije, zdaj pa se bo trudil, da čim večkrat spravi žogo izza hrbta tekmecev zeleno-belih. Po njegovemu prihodu se je povečalo število napadalcev, zato ni izključeno, da bo še pred koncem prestopnega roka (31. avgust) ljubljanski klub zapustil kateri izmed njegovih stanovskih kolegov.

Portugalec je veliko lepega o Olimpija slišal iz ust prijatelja Ricarda Alvesa. V četrtek je spremljal s tribun dvoboj med Olimpijo in Spartakom iz Trnave (0:2). Foto: Urban Urbanc/Sportida

Pri Olimpiji, ki jo v nedeljo čaka zahtevno gostovanje v Domžalah, v četrtek pa evropska tekma za "biti ali ne biti" v skupinskem delu lige Europa v Trnavi, bi lahko v kratkem prišlo tudi do trenerske menjave, tako da bo v zmajevem gnezdu v prihodnjih tednih še pestro.

Trenutni napadalci pri NK Olimpija: Andres Vombergar (Arg/Slo), 24 let

Kingsley Boateng (Ita), 24 let

Ivan Lendrić (Hrv), 27 let

Jucie Lupeta (Por), 25 let

Abass Issah (Gan), 19 let

Haris Kadrić (Slo), 18 let

Antonio Lukanović (Hrv), 20 let