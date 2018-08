Domžale pred derbijem z Olimpijo okrepil stari znanec 1. SNL

Nogometni klub Domžale je sklenil enoletno pogodbo z napadalcem Matejem Podlogarjem, ki je v preteklosti že nosil rumeni dres. 27-letni Ljubljančan se je nazadnje dokazoval v drugi poljski ligi, Domžale pa so tako v zadnjem tednu okrepile zasedbo s še tretjim napadalcem. Poleg Podlogarja sta Rožmanovo četo okrepila še povratnik Slobodan Vuk in Ruben Belima, ki sta že dobila pravico nastopa na uradnih tekmah.

"Imel sem veliko željo po vrnitvi v Domžale, saj vem, da je tukajšnje delo zelo kakovostno in primerljivo z evropsko ravnjo. Prav tako mi zelo ustreza stil igre, ki ga goji trener Simon Rožman, tako da s prilagoditvijo ne bo težav. Vsi v klubu so me odlično sprejeli, počutim se, kot da nikoli ne bi odšel. Sem odlično pripravljen, tudi zato, ker sem z moštvom treniral že mesec dni, za kar sem še posebej hvaležen trenerju Rožmanu, ki mi je to omogočil in mi v tem času skupaj s sodelavci tudi ogromno pomagal. Trenerju, športnemu direktorju in predsedniku kluba bi se iskreno zahvalil za izkazano zaupanje, zdaj pa je seveda moja naloga, da to upravičim na zelenicah," je po podpisu enoletne pogodbe z Domžalami, ki imajo v tej sezoni v Prvi ligi Telekom Slovenije visoke načrte, povedal 27-letni napadalec Matej Podlogar.

Prinaša dodatno konkurenco in kakovost

Matej Oražem je prepričan, da bo Matej Podlogar prinesel dodatno kakovost domžalskemu napadu. Foto: Žiga Zupan/Sportida Nekdanji mladi slovenski reprezentant je v 1. SNL nosil dres štirih klubov. Poleg Domžal je nabiral izkušnje tudi pri velenjskem Rudarju, Celju in kranjskem Triglavu. Nazadnje se je mudil na Poljskem, kjer je igral pri drugoligašu Olimpii Grudziadzu, pred tem pa je okusil igranje nogometa tudi v Grčiji (Lamia). Skupaj je v slovenskem prvenstvu odigral 178 tekem in dosegel 36 zadetkov. Največ (7) jih je v sezoni 2013/14, ko je branil barve velenjskih knapov.

"Do konca prestopnega roka moramo dopolniti svojo zasedbo, Matej pa je naslednji, za katerega smo prepričani, da nam bo prinesel dodatno konkurenco in kakovost. Podobno kot Slobodana (Slobodan Vuk, op. p.) tudi Mateja odlično poznamo in vemo, kaj nam prinaša. Veliko šteje tudi dejstvo, da je z nami treniral že vse poletje, v tem času pa je pokazal močno voljo in željo po tem, da skupaj dosežemo zastavljene cilje," se je vrnitve Podlogarja v rumeno družino razveselil športni direktor Domžal Matej Oražem.

Ekipi Domžal in Olimpije se bosta v derbiju 6. kroga pomerili v nedeljo. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Domžale se bodo v nedeljo v derbiju 6. kroga Prve lige Telekom Slovenije pomerile z branilcem naslova Olimpijo. Zanimanje za srečanje je vedno večje, do včeraj pa so gostitelji prodali že 400 vstopnic. Dvoboj si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na Planet TV od 18. ure dalje.