Tako slabi, da se iskreno opravičujejo navijačem

Nogometni klub Rudar Velenje se je v izjavi za javnost opravičil navijačem za slabe rezultate in prikazano igro, s katero so v Prvi ligi Telekom Slovenije v uvodnih petih krogih zbrali le štiri točke, tako da na lestvici zasedajo predzadnje mesto. Knapi so v prejšnji sezoni osvojili četrto mesto, za katerim zaostajajo že štiri točke.

Velenjčani so v sezono vstopili zmagovalno. Žreb kvalifikacij za evropsko ligo jim je namenil veliko sreče, saj so se v 1. krogu pomerili s predstavnikom San Marina. Da amaterji iz žepne državice niso dorasel tekmec knapom, je dokazala že prva tekma v Velenju, ki so jo knapi dobili s 7:0 in poskrbeli za najvišjo zmago v Evropi v klubski zgodovini. Rudar je bil razred zase tudi na povratni tekmi, na Apeninskem polotoku je zmagal s 3:0 in napredoval v drugi krog s prepričljivo desetko (10:0).

Izgubili kar štirikrat zapored

Mariborčani so v uvodnem krogu Prve lige Telekom Slovenije napolnili mrežo Rudarja. Foto: Žiga Zupan/Sportida Nato pa so nastopile težave. Izbranci Marijana Pušnika, ki je pred tem opozarjal, da bi bilo treba ekipo do konca prestopnega roka še okrepiti, so v uvodnem krogu Prve lige Telekom Slovenije pustili bled vtis.

Na domači zelenici so ostali praznih rok proti Mariboru, ki je mrežo knapov zatresel kar petkrat. Nastopilo je obdobje slabših rezultatov. Knapi so le nekaj dni pozneje izgubili še domačo evropsko tekmo z romunsko Steauo (0:2), nato pa črni niz nadaljevali v Domžalah (1:3) in Bukarešti (0:4).

Bili so prikovani na dno prve lige, 6. avgusta pa končno osvojili prvo točko v tej sezoni. Doma so stežka remizirali proti Krškemu (1:1). Izpad iz Evrope jim je pomagal, da so osvežili moči in v napetem dvoboju, kjer je bilo zanimivo do zadnjih sekund, s 3:2 premagali Muro. S tem so zapustili zadnje mesto, navijači pa so pričakovali nadaljevanje boljših rezultatov.

Velenjčani na lestvici zaostajajo za osmimi klubi, več točk (4) so zbrali le od Celjanov (3). Foto: Žiga Zupan/Sportida

V soboto pa so doživeli nov udarec. Velenjčani so bili v Kidričevem tako slabi, da je Aluminij zmagal s 3:0, trener Pušnik pa ni skrival nezadovoljstva s slabo igro nekaterih posameznikov. Rudar je po petih krogih na nehvaležnem devetem mestu. Če bi ostal predzadnji, bi prvoligaški obstanek reševal prek dodatnih kvalifikacij, kar bi bil velik neuspeh.

Opravičilo NK Rudar "NK Rudar Velenje se svojim navijačem iskreno opravičuje za slabe rezultate in prikazano igro v začetku PLTS. V pretekli sezoni smo prikazali odlično igro, ki nas je pripeljala do dobrih rezultatov in uvrstitve v kvalifikacije za ligo Europa. Glede na to, da imamo mlado in delno prenovljeno ekipo, ki je v letošnji sezoni tekmovala tudi v Evropi, bomo naredili vse, da v nadaljevanju prvenstva prikažemo igro, ki nas je krasila v pretekli sezoni."

Mladi Srb bo počival vsaj mesec dni

Velenjčani, ki so se po porazu s Kidričani opravičili navijačem za slabe rezultate, pa tudi skromno igro, bodo imeli novo priložnost za izboljšanje v soboto. Takrat se bodo v 6. krogu Prve lige Telekom Slovenije doma pomerili z Gorico. Na tej tekmi knapom zagotovo ne bo mogel pomagati David Hrubik, ki jo je skupil v Kidričevem.

Videopovzetki tekme v Kidričevem:

V uvodnem delu tekme si je izpahnil komolec. Mladega Srba so prepeljali v UKC Maribor, kjer so opravili rentgenski pregled, ki ni pokazal znakov poškodb kosti. Na roko so mu namestili mavčno oblogo in mu napovedali, da bo okrevanje do vrnitve na igrišča trajalo vsaj mesec dni. Tako je trener Pušnik, ki je opozoril na pomanjkljivosti zdravstvene službe na sobotni tekmi, kjer je bil v rešilnem avtu ob prevozu poškodovanega Hrubika prisoten le en človek, naletel na še eno težavo.