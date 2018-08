Hrabra Mura praznih rok iz Velenja #video

Velenjčani so v 4. krogu le prišli do prve zmage v tej sezoni, s katero so se znebili zadnjega mesta na lestvici. Do nje pa so prišli predvsem po zaslugi dobrega začetka prvega in drugega polčasa, ko so trikrat zadeli. V preostalem obdobju tekme je bila boljša in konkretnejša Mura, ki pa ni zmogla nadgraditi uspeha proti Domžalam v prejšnjem krogu. Imela je tudi nekaj smole, kar je pomenilo njen prvi poraz v sezoni.

Rudar je tekmo začel izvrstno in hitro povedel z dvema goloma. Že v šesti minuti je Anže Pišek izvedel prosti strel z desne strani, žoga je letela mimo številnih nogometašev v kazenskem prostoru in tudi mimo presenečenega vratarja Deana Šafarića. V 12. minuti pa je z leve strani lepo podal David Hrubik, pred vrati pa je najvišje skočil Milan Tučić in z glavo poskrbel za 2:0.

V nadaljevanju je prednjačila Mura, ki je najprej zagrozila v 25. minuti, ko je malce z desne poskusil Luka Šušnjara, Marko pridigar pa je bil na mestu, tako kot tudi po prostem strelu Luke Bobičanca v 28. minuti. V 32. minuti pa je domači vratar le klonil, saj ga je z nizkim strelom z roba kazenskega prostora premagal Rok Sirk. Podal je Bobičanec.

Trener Rudarja Marijan Pušnik in izbranci so le dočakali prvo zmago. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V 38. minuti so se Sobočani veselili izenačenja, a prehitro, saj so sodniki nov zadetek Sirka razveljavili zaradi prepovedanega položaja. V 44. minuti so muraši dosegli še en gol, takrat Nino Kouter, a tudi tega so sodniki upravičeno razveljavili zaradi prepovednega položaja.

V uvodu drugega polčasa so Velenjčani spet pobegnili za dva zadetka. Dominik Radić je najprej zatresel prečko, odbita žoga pa se je, ko je že ležal na tleh, odbila spet točno do njega in jo je z glavo spravil v mrežo za 3:1.

V 81. minuti so gosti znova zmanjšali zaostanek, ko je Milan Tučić storil prekršek za enajstmetrovko na levem robu kazenskega prostora, Sirk pa je bil zanesljiv izvajalec najstrožje kazni. V naslednjih minutah je Mura pritiskala proti domačim vratom, bila še nekajkrat nevarna, med drugim je Nino Kouter v 86. minuti z volejem žogo poslal malo čez vrata domačih.

Kouter je v ob koncu tekme stresel prečko:

Že v 90. minuti je znova nase opozoril Kouter, ki je z roba kazenskega prostora zadel prečko, v drugi minuti sodniškega dodatka je z roba kazenskega prostora streljal še Matic Maruško, izkazal pa se je Pridigar, zatem še enkrat po strelu iz kazenskega prostora, in tako poskrbel, da je zmaga ostala doma.

Velenjčani bodo v 5. krogu v soboto gostovali v Kidričevem, Sobočani pa bodo dan pozneje gostili Krško.