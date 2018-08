Močna okrepitev za Domžale, vrnil se je najboljši strelec v zgodovini

Po Rubenu Belimi so pri Domžalah poskrbeli za novo okrepitev v napadu. Kot posojen nogometaš norveškega Tromsa se v Domžale vrača najboljši prvoligaški strelec v zgodovini kluba Slobodan Vuk. Tam bo ostal vsaj do konca jesenskega dela prvenstva.

Po odhodu Matije Široka in napadalca Lovra Bizjaka so pri Domžalah poskrbeli za drugo okrepitev v napadu. Iz Tromsa, h kateremu se je iz Domžal preselil pred letom in pol, se je vrnil Slobodan Vuk.

Napadalec, ki je s 37 goli najboljši prvoligaški strelec v zgodovini kluba, ima pogodbo s Tromsom podpisano do konca letošnjega leta, a v zadnjem času zanj ni igral, zato se je odločil, da staro formo poišče v Domžalah.

Nazadnje je ta 28-letni napadalec, ki se lahko pohvali tudi z dvema nastopoma za B-reprezentanco Slovenije, igral junija letos, potem pa za Tromso ni več nastopil. Norveško zapušča po 22 nastopih in le dveh golih za Tromso.

"Izjemno sem vesel, da smo se dogovorili za vrnitev v Domžale, kjer sem preživel čudovite nogometne trenutke. Prvi pogovori so potekali že pred časom, saj sva bila s trenerjem Simonom Rožmanom vseskozi v stiku, ob prodaji Lovra Bizjaka pa se je ponudila priložnost za ponoven prihod, ki sem jo seveda nemudoma sprejel. Prihajam motiviran in željan pomagati tej ekipi do čim boljših rezultatov," je po vrnitvi v klub povedal Vuk, ki je za Domžale igral med letoma 2010 in 2017.

Prvoligaško dogajanje na Planet TV in Sportalu V sezoni 2018/19 boste štiri tekme #PLTS na vsak krog spremljali v neposrednem televizijskem prenosu na programih Planet in Planet 2. Ob tem bo na Planet 2 vsak ponedeljek ob 20. uri na sporedu še oddaja Goool!, ki jo vodi Dani Bavec. Več o razporedu tekem si lahko preberete TUKAJ.

Preberite še: