Domžale nakupujejo, prišel je nekdanji član Reala

Po prodajah Matije Široka in Lovra Bizjaka so pri Domžalah, kot je napovedal njihov športni direktor Matej Oražem, nakupovali. V klub so pripeljali napadalca Ekvatorialne Gvineje Rubena Belimo, ki ima tudi španski potni list in je v preteklosti v Sloveniji že igral.

Ruben Belima je nogometno pot začel pri španski Torrevieji, potem pa bil od osmega do 23. leta član madridskega Reala, za katerega ni zaigral. Jeseni leta 2015 se je preselil v Slovenijo in zaigral za Koper. V prvi slovenski ligi je za Koprčane odigral 33 tekem in zabil šest golov. Lani je potem odšel na Portugalsko, kjer je zaigral za tamkajšnjega drugoligaša Leixoes, za katerega je odigral 23 tekem in se štirikrat vpisal med strelce.

Zdaj se 26-letni nogometaš, ki se lahko pohvali z 12 nastopi za člansko reprezentanco Ekvatorialne Gvineje, vrača v Slovenijo. Z Domžalčani je podpisal dveletno pogodbo. V klub prihaja kot zamenjava za najboljšega strelca ekipe Lovra Bizjaka, ki je v teh dneh odšel v Rusijo, kjer je okrepil tamkajšnjega prvoligaša Ufo.

"Prihajam z močno željo, da bi ekipi pomagal do izpolnitve rezultatskih ciljev in da bi skozi sezono tudi sam postal boljši. Vesel sem, da sem tukaj, prepričan sem, da gre za pravi korak v moji karieri. Domžale odlično poznam in vem, da gre za okolje, ki je v zadnjih sezonah postalo najboljša odskočna deska za napredka željne nogometaše. Veselim se tekem in nasploh prihodnosti v rumeni družini," je ob podpisu pogodbe povedal Belima.

