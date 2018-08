V čem je skrivnost domžalske draguljarne #video

Domžalčani imajo v svoji ekipi tudi v tej sezoni kar nekaj igralcev iz svoje nogometne šole, v kateri je trenutno okoli 200 nadobudnih nogometašev. V akademiji, ki igralcem za razvoj ponuja takšne možnosti, kot jih v Sloveniji najdejo le redkokje, imajo na voljo trenerje, športnega psihologa, pedagoge, nutricionista in druge delavce, ki skrbijo, da je njihov razvoj čim boljši, ob tem pa ne pozabljajo niti na izobraževanje.

"Imamo šolskega koordinatorja, ki skrbi za povezavo s šolo, od koder dobivamo mesečna poročila o ocenah. Šola je enako ali celo bolj pomembna kot nogomet," o tem pove Jernej Javornik, strokovni koordinator za delo z mladimi nogometaši. Z njimi v mladinskih selekcijah Domžal sicer delajo številni trenerji, med katerimi so tudi nekatera znana imena. Med drugim Darko Birjukov, nekdanji legendarni nogometaš Domžal Brazilec Juninho in še nekateri.

Kako uspešni so mladi Domžalčani v zadnjih letih?

V prejšnji sezoni so mladi domžalski nogometaši med mladinci postali podprvaki, podobno pa je uspelo tudi kadetski selekciji, medtem ko so dečki do 15. leta starosti zasedli šesto mesto v zahodni ligi.



V sezoni 2016/17 so bili mladinci tretji, kadeti so bili podprvaki, dečki pa so bili na zahodu prvaki, a potem izgubili v finalu tekmovanja do 15. leta starosti.



Sezona 2015/16 je bila za mlajše selekcije domžalskega kluba sanjska. Ponudila je naslove mladincev, kadetov in tudi najmlajše selekcije.

Želijo biti najboljši, ampak to ni najbolj pomembno

Jernej Javornik Foto: Planet TV "Vsak trener je tudi skavt. Zadolžen je, da po Sloveniji išče mlade talente, kar je v tej starostni kategoriji precej težko, saj se pri teh letih mladi precej spreminjajo. Težko je pri 14,15 letih oceniti, kdo bo in kdo ne, a na koncu imajo vsi iste možnosti, da splavajo na površje," je še povedal Javornik, ki je pred leti nase opozarjal kot trener velenjskega Rudarja.

"Želimo biti najboljši, ampak to ni najbolj pomembno. Bolj pomembno je, da se igralec razvija," je povedal ob tem 43-letni nekdanji dolgoletni nogometaš in tudi mladi reprezentant, ki je v klub prišel marca lani in prevzel vlogo vodje domžalske nogometne draguljarne, v kateri tudi v tem času brusijo kar nekaj draguljev.

V ekipi Simona Rožmana so številni mladci iz nogometne šole

V zdajšnji ekipi Simona Rožmana, ki nastopa v Prvi ligi Telekom Slovenije in je nase močno opozorila tudi v Evropi, je kar nekaj nogometašev, ki so produkt domžalske nogometne šole.



To so vratar Ajdin Mulalić, branilci Žan Žužek, Blaž Urh, Gaber Dobrovoljc, Matija Rom in Denis Tubić, vezist Adam Gnezda Čerin in napadalec Dario Kolobarić.

Prišel je zato, ker je vedel, kam prihaja

Adam Gnezda Čerin Foto: Planet TV Eden od njih je zagotovo Adam Gnezda Čerin. "V klubu imamo zagotovljeno bivanje, lahko se učimo, počivamo in mirno treniramo," je povedal zelo nadarjeni vezist, ki v domžalskem dresu vse bolj opozarja nase.

"Za prihod v Domžale sem se odločil, ker gre za zelo urejeno nogometno sredino," je še dejal Idrijčan, ki je v Domžale prišel pred štirimi leti in je v tej sezoni odigral prav vse minute v članskem moštvu, čeprav je šele pred kratkim dopolnil 19 let. Tako v evropski kot tudi v prvenstvu.