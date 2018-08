Urok spet udaril Domžalčane, ki Olimpiji niso napovedali nič dobrega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Domžalčani so v nedeljo še drugič v zadnjih treh tekmah Prve lige Telekom Slovenije izgubili, a njihov trener Simon Rožman ne obupuje, saj ekipa ne igra slabo. Njegove besede potrjuje tudi statistika, saj je prav neverjetno, da v Novi Gorici, kjer so padli z 0:1, niso zatresli mreže. Glede na prikazano se lahko Domžalčanov njihov naslednji nasprotnik, Olimpija, zelo boji.

Kar 28 strelov proti vratom Gorice, v katerih je blestel Gregor Sorčan, ki brani v reprezentančni formi, so v nedeljo sprožili nogometaši Domžal, od tega jih je šlo deset v okvir vrat, ob tem pa so, če verjamete ali ne, celo trikrat zatresli okvir vrat.

Zanimivo, Domžalčani so v zadnjih petih tekmah v Novi Gorici zmagali le enkrat, ob tem pa štirikrat izgubili. Gostovanje pri trikratnem slovenskem prvaku se zdi za domžalske nogometaše kot zakleto, kar je po koncu tokratne tekme priznal tudi njihov trener.

Zadnjih pet gostovanj Domžal v Novi Gorici:

19. avgust 2018:

Gorica : Domžale 1:0 (1:0)

Osuji 35./11m



6. maj 2018:

Gorica : Domžale 4:1 (1:0)

Kolenc 35., Žigon 50., Gulić 51., Smajlagić 90.; Nicholson 89.



21. oktober 2017:

Gorica : Domžale 1:3 (1:1)

Nwabueze 6.; Alvir 36., 69., Ibričić 55.



18. marec 2017:

Gorica : Domžale 3:1 (0:1)

Filipović 58., Burgić 64./11m, Kolenc 71.; Halilović 42.; R.K.: Halilović 63./Domžale



26. avgust 2016:

Gorica : Domžale 3:1 (1:0)

Arčon 6., 74., Kapić 82.; Bratanović 61.

Simon Rožman: Ne vem, v čem je težava

"Ne vem, v čem je težava. Pripravljamo si priložnosti," je po zadnji tekmi v Novi Gorici povedal Simon Rožman. "Imamo vsebino na igrišču, ki bo dolgoročno zagotovo prinesla rezultat. Se razvijamo, bilo je kar nekaj menjav, potrebujemo čas," je še povedal trener Domžal, ki so v zadnjih tednih po nesrečnem izpadu iz Evrope, izgubile branilca Matijo Široka in napadalca Lovra Bizjaka, pripeljale pa najprej brazilskega napadalca Rubena Limo in danes še najboljšega prvoligaškega strelca v zgodovini kluba Slobodana Vuka.

Simon Rožman je zadovoljen s tem, kar kažejo njegovi fantje. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Olimpije ne čaka nič dobrega

Da so Domžalčani res dominantni in bi si po prvih petih prvenstvenih tekmah nove sezone zaslužili več kot devet točk, ki jih kljub vsemu razvrščajo v vlogo najbližjega zasledovalca Maribora, ta ima na vrhu 13 točk, pa potrjuje tudi statistika tekem, ki so jih odigrali.

Na prav vseh razen v tekmi tretjega kroga proti Muri, ki je prišla le tri dni po nesrečnem porazu proti Ufi, ki je odnesel evropske sanje in najverjetnejšo uvrstitev v play-off za ligo Europa, so bili, statistično gledano, izrazito boljši od nasprotnika.

Lepo priložnost, da potrdijo trenerjeve besede o tem, da bo vsebina prej ali slej splavala na vodo, pa bodo imeli že v nedeljo, ko v goste prihaja Olimpija, ki bi morala biti v sendviču dveh zgodovinskih evropskih tekem proti Spartaku Trnavi zagotovo nekoliko lažji zalogaj.

Statistika Domžal v prvih petih prvenstvenih krogih:

- Domžale : Krško 2:0 (1. krog):

Streli: 20:7

Streli v okvir vrat: 9:2

Posest žoge: 67:33%



- Domžale : Rudar 3:1 (2. krog):

Streli: 20:10

Streli v okvir vrat: 8:2

Posest žoge: 64:34%



- Mura : Domžale 5:1 (3. krog):

Streli: 9:7

Streli v okvir vrat: 4:3

Posest žoge: 52:48%



- Domžale : Aluminij 3:1 (4. krog):

Streli: 19:13

Streli v okvir vrat: 10:2

Posest žoge: 54:46%



- Gorica : Domžale 1:0 (5. krog):

Streli: 16:28

Streli v okvir vrat: 8:10

Posest žoge: 46:54%

