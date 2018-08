Če bi lahko, bi se pogreznil v zemljo

Čeprav si je Olimpija priigrala več priložnosti, bila večkrat pred vrati gostov in imela terensko premoč, se je na semaforjih v Stožicah malce po 22. uri bohotil rezultat 0:2.

Sodnik je oškodoval Olimpijo

Sodnik je z odločitvijo o 11-metrovki za Spartak razburil navijače Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida Spartak Trnava si je priigrala ogromno prednost, čeprav so gledalci, teh se je v Stožicah zbralo manj od pričakovanj, bilo naj bi jih okrog 7.500, dobili občutek, kot da so gostje prišli do prepričljive zmage z 2:0 skoraj v tekmi brez svojih večjih priložnosti. Zaradi tega je bilo razočaranje v domačih vrstah toliko večje, o njem je spregovoril tudi kapetan Branko Ilić.

''Bili smo boljši, potem pa naredili 11-metrovko, ki je sodnik ne bi smel dosoditi. Igralec sploh ni hotel udariti žoge. Kronaveter nam je v slačilnici povedal, da mu je Slovak rekel, da je bil nekakšen lahek prekršek. Če je bil lahek, potem ni bil za 11-metrovko. A zdaj je brez veze stokati. Kazenski udarec je bil dosojen, oni pa so ga izkoristili,'' je 35-letni branilec opozoril na sumljivo sodniško odločitev, ki je po boljši igri Olimpije krojila razplet nadaljevanja srečanja.

Zaradi avtogola mu je težko pri srcu

Izkušenemu obrambnemu stebru Olimpije se je v 35. minuti pripetila huda napaka. Foto: Urban Urbanc/Sportida ''Nato je Abass lepo zbežal, gostje so dobili rdeči karton, mi pa smo se dvignili. Po tem je žal sledila moja nespametna napaka. Dosegel sem avtogol. V tistem trenutku bi se najraje pogreznil v zemljo. Res ne vem, kaj nam rečem o tem. Težko mi je pri srcu,'' si bo težko oprostil avtogol, po katerem je okrog 800 navijačev Spartaka, zbranih na južni tribuni štadiona v Stožicah, norelo od navdušenja.

Navijači Olimpije so se podobno kot Ilić prijeli za glavo, gostom je pomagala neverjetna smola kapetana, ki je želel glavo izbiti z igrišča, a jo udaril tako, da se je od vratnice odbila v gol in premagala presenečenega in nemočnega Aljaža Ivačiča.

Fotogalerija s tekme, fotografa Grega Valančič/Sportida in Ubran Urbanc/Sportida:

1 / 44 2 / 44 3 / 44 4 / 44 5 / 44 6 / 44 7 / 44 8 / 44 9 / 44 10 / 44 11 / 44 12 / 44 13 / 44 14 / 44 15 / 44 16 / 44 17 / 44 18 / 44 19 / 44 20 / 44 21 / 44 22 / 44 23 / 44 24 / 44 25 / 44 26 / 44 27 / 44 28 / 44 29 / 44 30 / 44 31 / 44 32 / 44 33 / 44 34 / 44 35 / 44 36 / 44 37 / 44 38 / 44 39 / 44 40 / 44 41 / 44 42 / 44 43 / 44 44 / 44

''Trudili smo se. Težko je reči, da si nismo želeli. Ali je bil to pravi način ali ne, lahko vi presodite sami. Žal nam je, da smo izgubili doma, a obstaja še kanček upanja, da lahko v Trnavi preobrnemo zadevo. Tam bom morali biti res pravi levi,'' je Ilić prepričan, da se lahko Olimpija na Slovaškem še vrne v igro in resno kandidira za preboj v skupinski del evropske lige, ki prinaša bogato nagrado Uefe v vrednosti 2,92 milijona evrov.

Olimpija mora v nedeljo nujno premagati Domžale Bo Olimpija zmogla dovolj moči in svežine za dober rezultat v Domžalah? Foto: Grega Valančič/Sportida Olimpija bo na vprašanje, ali bi se lahko prvič v klubski zgodovini uvrstila v evropsko tekmovanje, podala odgovor prihodnji četrtek v Trnavi. Do takrat pa jo čaka še en pomemben izziv. Tega se zaveda tudi kapetan. ''V nedeljo nas čaka zelo težka tekma v Domžalah. Potrebno se bo psihološko dvigniti, kar pa ne bo enostavno. A ni alibijev. Morali bomo to prespati in iti maksimalno v naslednjo tekmo. Potrebujemo zmago v Domžalah, saj nam je Maribor zbežal že na osem točk prednosti. Zato ne smemo več zlahka izgubljati točk v prvenstvu,'' je po porazu proti slovaškemu prvaku že razmišljal o nedeljskem derbiju Ljubljanske kotline, ko se bo pomeril z nekdanjim klubom.

Olimpija je še drugič v zadnjih dneh ostala praznih rok v Stožicah. Po Mariboru je ljubljansko zeleno-belo trdnjavo osvojil še Spartak. Zmaji po tekmi v slačilnici niso veliko govorili. Ni bilo posebnih govorov. ''Bolj je potrebno govoriti na igrišču. Skušati dobiti kak gol manj in tudi kašnega zadeti,'' je pojasnil najbolj izkušen nogometaš v vrstah Olimpije.

Tega si Olimpija, slovenski prvak, ne sme dopustiti

Verjame, da lahko Olimpija na povratni tekmi vrne Spartaku z enako mero. Foto: Urban Urbanc/Sportida Ljubljančani na povratni tekmi play-offa kvalifikacij za evropsko ligo ne bodo favoriti. Jim bo zaradi tega kaj lažje? Jih bo morda to sprostilo v psihološkem smislu, saj ne bodo imeli ničesar izgubiti? Vse kaj drugega kot napredovanje Spartaka bi bilo po zmagi v Ljubljani veliko presenečenje.

''Mogoče pa res. Morda bo lažje, če bomo napadali z ozadja. Bomo pa morali biti bolje pripravljeni in ubraniti gol. Na zadnjih dveh tekmah smo prejeli pet zadetkov, kar nas ne more veseliti. Tega si Olimpija, ki je prvak, ne glede na to, da igramo napadalno, ne sme dopustiti,'' je nekdanji slovenski reprezentant opozoril na največjo težavo, zaradi katere v zadnjem tednu trpijo rezultati zmajev.

Bi lahko nov teden prinesel preobrat? Olimpija bo v Trnavi lovila čudež. ''Dejstvo je, da smo doma izgubili z 0:2. Zato nam na povratni tekmi ne bo lahko. Smo pa videli, da ekipa Spartaka ni tehnično preveč dobro podkovana, je pa po drugi strani na evropski ravni. Tekalno je zelo dobro pripravljena in ti ne pušča veliko prostora. To smo že vedeli, nato pa dobili neke gole, ki jih težko dobiš.''

Najbolj mu je žal zaradi navijačev Navijači Olimpije so ga še enkrat več navdušili. Foto: Urban Urbanc/Sportida V nedeljo je kapetan Ilić po porazu z Mariborom dejal, da se bo zaradi velike podpore navijačev v četrtek tudi metal na glavo, če bo potrebno. Tako je tudi bilo, a je žal v želji pretiraval in se na glavo vrgel tudi v 35. minuti, ko je dosegel nesrečen avtogol. ''Najbolj mi je žal navijačev. Veliko se je govorilo o njih, a so se spet dokazali. Zlasti C tribuna in Green Dragons, pa tudi družinski sektor, A in B tribuna. Vsi so dobro navijali, ne glede na to, v kakem številu so se zbrali. Dostikrat sem rekel, da me ne moti, če je navijačev manj, le da so zbrani tisti pravi, kot so bili danes. Najbolj mi je žal zaradi navijačev, ki so nam prišli pomagati. Veliko govora je bilo o tem, da v Ljubljani na tekme ne prihaja veliko občinstva. Lahko jim le čestitam, najbolj mi je žal zaradi njih. Dragonsi so nam po tekmi spet ploskali. Tudi če nam ne bi … Nič za to, saj si mogoče tega nismo zaslužiti. Ne morem jim nič zameriti, nimam niti ene slabe besede proti gledalcem ali navijačem.''