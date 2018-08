Ivačič po bolečem porazu Olimpije ošvrknil soigralce #video

Prvi čuvaj mreže Olimpije na dvoboju s Spartakom iz Trnave ni imel veliko dela, a je moral vseeno dvakrat po žogo v svojo mrežo. Najprej po kazenskem udarcu, za katerega sta Branko Ilić in Rok Kronaveter, neposredno vpleteni v akcijo, po kateri je angleški delivec pravice pokazal na belo točko, prepričana, da ne bi smel biti dosojen, nato pa ga je nesrečno premagal še kapetan.

"To je njihov način igre. Spartak igra tako, da tekmecu prepusti posest žoge. Neke priložnosti smo imeli, a če ne zadeneš, ne moreš imeti kaj več," je po bolečem porazu Olimpije (0:2), s katerim si je ta bistveno zmanjšala možnosti za preboj v skupinski del evropske lige, dejal Aljaž Ivačič in nato brez dlake na jeziku pojasnil, kaj je pogrešal v igri zeleno-belih.

"Spartak je zasluženo zmagal. Pokazal je večjo željo od nas, to je edina resnica. Saj ste videli, kako igrajo gostje. Kako se razdajajo. Kako njihovi igralci delajo drug za drugega. Mi tega nismo počeli. To je moje videnje," je namenil kritiko soigralcem, saj je pričakoval, da bodo na zelenico morda najpomembnejše evropske tekme v klubski zgodovini stopili še z večjo željo.

Ilić se na neki način strinja z vratarjem

Olimpija bo prihodnji četrtek na Slovaško odpotovala z zaostankom dveh zadetkov. Foto: Grega Valančič/Sportida Kritike Ivačiča, ki je pri soigralcih pogrešal več želje, se je dotaknil tudi kapetan Branko Ilić.

"Na neki način mu dam kar prav. Ne glede na to, da si rečemo, kako igramo neko zgodovinsko tekmo, to ni dovolj. Na igrišču moraš pokazati še več. Videl sem, kako so se napadalci Spartaka po tem, ko je sodnik zapiskal konec, od utrujenosti samo vrgli na tla. Morda je ravno to odločilo zmagovalca," je dejal izkušeni branilec Olimpije, ki je v prvem polčasu s ponesrečenim posredovanjem premagal lastnega vratarja in podvojil prednost Slovakov.