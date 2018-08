Mandarić potrdil novo spremembo. Na klop Olimpije Avstrijec?

Čas Aleksandra Linte na klopi Olimpije se izteka, kar nam je potrdil tudi Milan Mandarić. Izvedeli smo, kdo naj bi zdajšnjega (začasnega) trenerja slovenskih državnih in pokalnih nogometnih prvakov nasledil. To naj bi bil Zoran Barišić. Avstrijski trener srbskih korenin. "Tega še ne morem potrditi," nam je ob tem povedal predsednik Olimpije.

Aleksandar Linta, pomočnik prejšnjega trenerja Ilije Stolice, ki se je moral posloviti po remiju proti Krškemu v drugem prvenstvenem krogu konec julija, je trener Olimpije sedem tekem, a ne bo več dolgo.

"Da, lahko potrdim, da se bo poslovil. Kdaj, ne vem. Morda že jutri, morda čez en teden," je danes popoldne informacijo, o kateri smo pisali že včeraj, v krajšem telefonskem pogovoru potrdil Milan Mandarić.

Čas Aleksandra Linte se je iztekel. Foto: Vid Ponikvar Olimpijo v nedeljo sicer čaka prvenstveni derbi proti Domžalam, v četrtek naslednji teden pa še povratna tekma play-offa za ligo Europa proti Spartaku iz Trnave in prav zanimivo bo videti, kdo bo na teh tekmah sedel na njeni klopi.

Težava ni v tem, ker Linta nima trenerske Uefa pro licence, ki jo potrebuje za treniranje v prvi slovenski ligi, saj naj bi jo kmalu pridobil, Nogometna zveza Slovenije pa tako ali tako dovoljuje, da ekipo v prvi ligi 60 dni vodi brez nje (trenutno mineva 22 dni, odkar je prvič sedel na klopi), ampak se poslavlja predvsem zaradi tega, ker Mandarića ni prepričal.

Milan Mandarić prihod Zorana Barišića (še) ne želi potrditi

O njegovi usodi se je prvi mož Olimpije odločil že v ponedeljek, dan po derbiju z Mariborom, ki so ga Ljubljančani v Stožicah izgubili z 0:3. Ta teden je tako Mandarić že iskal njegovega naslednika in ga po naših informacijah tudi našel.

Milan Mandarić ni želel potrditi, da bo Zoran Barišić postal nov trener Olimpije, a ga je zelo pohvalil. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Na vročo klop Olimpije naj bi se usedel Avstrijec srbskih korenin Zoran Barišić, ki si je nogometno ime ustvaril pri dunajskem Rapidu.

"Tega za zdaj še ne morem potrditi, saj se pogovarjamo s številnimi kandidati, ki se javljajo," nam je povedal Mandarić in v nadaljevanju 48-letnemu na Dunaju rojenemu Avstrijcu srbskih korenin namenil kar nekaj komplimentov.

"Gre za trenerja, ki je v Avstriji zelo spoštovan. Če je v tako velikem klubu, kot je Rapid, preživel več kot deset let, potem je jasno, o kom govorimo," je o Barišiću povedal Mandarić, ki tega, da je Avstrijec prvi kandidat za naslednika Linte, ni želel potrditi, a bi bilo po informacijah, ki jih imamo, presenečenje, če omenjeni trener ne bi postal novi, že deveti trener Olimpije v triletnem obdobju njenega zdajšnjega predsednika.

Sta kandidata res tudi Benedejčić in Kosić?

Dušan Kosić in Jucie Lupeta v Stožicah. Foto: Sportal Nogomania sicer danes piše, da sta Mandarićeva kandidata za naslednika Linte nekdanja nogometaša Olimpije Igor Benedejčić, ki je trenutno pomočnik selektorja članske reprezentance in tudi selektor reprezentance do 16 let, in Dušan Kosić, ki je trenutno trener Celja. Priklicali smo oba, oba sta takšno pisanje zanikala.



"Ne vem, od kje takšne informacije. Sem zaposlen na Nogometni zvezi Slovenije in bilo bi popolnoma nekorektno, da bi se brez njihove vednosti pogovarjal s komerkoli. Z mislimi sem pri svoji zdajšnji službi, za prihod v Olimpijo obstaja preveliko ovir," nam je povedal Benedejčić.



"Ne, z nikomer iz Olimpije nisem v stikih. Z mislimi sem le pri Celju," pa je na naše vprašanje odgovoril Kosić in pojasnil še ozadje fotografije iz Stožic njega z danes tudi uradno novim nogometašem Olimpije, pred tem pa napadalcem Celja Jucieja Lupete, ki je včeraj pri nekaterih razburkala domišljijo marsikoga.



"Na tekmo v Stožice sem prišel v družbi mojega pomočnika Zorana Zeljkovića. Lupeta je bil tudi tam, zato je med polčasom prišel do mene in malce sva pokramljala. To pa je tudi vse," je odgovoril na očitke o tem, da je bil v Stožicah zato, da bi prodal portugalskega napadalca, ki so se pojavili po nekaterih forumih.

Kdo je Zoran Barišić?

Ime si je ustvaril pri Rapidu. Foto: Getty Images Gre za trenerja, ki je pri naših severnih sosedih zelo spoštovano ime. Tak status si je pridobil že kot nogometaš, saj je vrsto let igral za številne avstrijske prvoligaše in z njimi osvajal lovorike.

Z dunajskim Rapidom je bil prvak enkrat, s Tirolom iz Innsbrucka pa kar trikrat. Dvakrat, v letih 2000 in 2001, tudi skupaj z nekdanjim slovenskim reprezentantom Aleksandrom Knavsom.

Trenersko pot je leta 2009 začel pri dunajskem Rapidu. Po dveh letih je bil začasno imenovan za trenerja članske ekipe in do konca izpeljal sezono 2010/11, v kateri je Rapid prvenstvo končal na petem mestu, v pokalu pa prišel do polfinala.

Potem je bil dve leti trener B ekipe Rapida, aprila leta 2013 pa dočakal novo, pravo priložnost v vlogi članskega trenerja velikana avstrijskega nogometa in Rapid vodil več kot tri leta, na njegovi klopi pa prebil 148 tekem.

Trikrat je bil podprvak, nase je opozoril tudi v Evropi

V tem času je najprej sezono 2012/13 zaključil na tretjem mestu v prvenstvu in izpadel v četrtfinalu pokalnega tekmovanja. Potem je trikrat v nizu prvenstvo končal na drugem mestu, medtem ko je bil v pokalu nekoliko manj uspešen (1. krog, četrtfinale in osmina finala).

Rapid je v sezoni 2015/16 popeljal v izločilne dele lige Europa. Foto: Reuters

Je pa zato z Rapidom nase opozarjal v Evropi. V sezoni 2013/14 je Rapid popeljal do skupinskega dela lige Europa, sezono za tem je v kvalifikacijah za to tekmovanje obstal v play-offu, velik podvig pa mu je z Dunajčani uspel v sezoni 2015/16, ko je Rapid najprej izpadel v play-offu za ligo prvakov, nato pa se v ligi Europa prebil iz skupinskega dela in prišel do izločilnih delov.

Po koncu te sezone se je poslovil od Rapida in bil do februarja lani brez službe, nato pa se usedel na klop turškega prvoligaša Karabüksporja in ga rešil pred izpadom. Na koncu je pristal na enajstem mestu prvenstvene razpredelnice. Po koncu prejšnje sezone je zapustil Turčijo. Od takrat naprej je brezposeln in čaka na novo priložnost. Kot kaže, jo bo dočakal v Ljubljani.

Robert Berić je pod njegovim vodstvom eksplodiral

Gre sicer za trenerja, čigar ekipe so precej učinkovite (v povprečju dosegajo več kot zadetek in pol na tekmo), slovi pa tudi po tem, da se nogometaši pod njegovim vodstvom odlično razvijajo.

O tem zna verjetno marsikaj povedati tudi slovenski napadalec Robert Berić, ki je pod njegovim vodstvom pri Rapidu med letoma 2014 in 2015 v 49 tekmah zabil kar 33 golov in za 7,5 milijona evrov preselil v Saint Etienne.

Robert Berić je pod njegovim vodstvom na 49 tekmah zabil kar 33 golov. Foto: Getty Images

Trener, ki ima mehko roko in se zgleduje po Pepu Guardioli

Priljubljen je tudi med navijači, znan pa je po tem, da je v komunikaciji z javnostjo zelo umirjen in hladen. Zelo priljubljen je tudi med svojimi nogometaši, s katerimi vedno goji odlične odnose, ti pa so bili na Dunaju celo tako dobri, da ga je pri Rapidu zaradi tega enkrat okrcal njegov nadrejeni.

"Je zelo dober trener in še boljši človek, a včasih bi moral biti v odnosu do igralcev malce bolj oster. Ne pravim, da bi se moral dreti nanje in jih vseskozi kaznovati, a pri delu z njimi bi moral imeti tršo roko," je o njem povedal njegov takratni šef, športni direktor Rapida Andreas Möller.

Pa še tale zanimivost. Njegov trenerski vzor je sloviti Španec, po katerem se je zgledoval že prvi trener Olimpije v tej sezoni Stolica. Nihče drug kot trener Manchester Cityja Josep Guardiola.

