Rok Kronaveter: Ne vem, komu smo se tako zamerili #video

Obračun, ki so ga v slovenski prestolnici napovedali kot zgodovinska priložnost Olimpije, saj je od skupinskega dela evropske lige oddaljena le korak, je pahnil zmajevo gnezdo v veliko razočaranje.

Čeprav so bili nevarnejši in si priigrali več priložnosti, je ostala mreža Spartaka nedotaknjena, Slovaki pa so v Ljubljani zadeli dvakrat. Najprej z bele točke, nato pa z ogromno pomočjo kapetana Branka Ilića, ki je dosegel avtogol.

''Dobro smo igrali, nato pa nas je 11-metrovka malce presekala. To ni bil kazenski udarec, saj sploh ni bilo kontakta. Pogledali smo tudi posnetek,'' je bil slabe volje Rok Kronaveter, saj je sodnik pokazal na belo točko ravno po njegovem ''stiku'' z Martinom Tothom. Kot da nesreče ni bilo že dovolj, se je nekaj minut pozneje zgodil še nesrečen avtogol soigralca Ilića.

''Imeli smo stoodstotne priložnosti, a nismo dosegli gola. Ne vem, komu smo se tako zamerili. Je pa na sporedu še druga tekma. Videli smo, da smo boljša ekipa od Spartaka. To se je videlo po priložnostih, po igri. Da se še preobrniti rezultat,'' ostaja optimist 32-letni Štajerec.

V nogometu so se dogajali še večji čudeži

Kot glavno težavo je navedel slabo učinkovitost v napadu. ''Če bi zadeli proti Spartaku vsaj enkrat, bi nam bilo veliko lažje. Dali smo vse od sebe, a se nam ni izšlo. A odigrala se bo še tekma v Trnavi. V nogometu so se dogajali še večji čudeži. Dokler smo živi, smo še v igri,'' je odločen. Na zadnjih tekmah je opazil, kako tekmeci izkoristijo večino svojih priložnosti.

''Mogoče bi morali kaj spremeniti. O tem se bomo pogovorili s trenerjem, morda bo že na naslednji tekmi boljše,'' upa, da bo Olimpija pokazala boljši obraz že na nedeljskem derbiju 6. kroga Prve lige Telekom Slovenije, ko se bodo zmaji vrnili na kraj neizmerne sreče.

Na prazne tribune je že navajen

V sklepnem dejanju prejšnje sezone so v domžalskem Športnem parku skupaj z navijači proslavljali naslov državnega prvaka. Takrat je bilo v Ljubljani zaznati nogometno evforijo, v četrtek, ko se je šlo za veliko nagrado v ligi Europa, pa so bili mnogi sedeži v Stožicah praznih.

Rok Kronaveter je zapravil prvo veliko priložnost na tekmi. Takrat je bil rezultat še 0:0 ... Foto: Urban Urbanc/Sportida

''Pričakovali smo, da bo več gledalcev, a smo na to že nekako navajeni. To nas ni presenetilo,'' je dejal občasni reprezentant. Lahko Olimpija v četrtek na povratni tekmi preseneti slovaškega prvaka in si podaljša evropsko sezono vsaj do decembra?